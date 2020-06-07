"北京消费季"启动:122亿元消费券发放 80多个商圈联动

本报记者 马婧 实习记者 杨天悦

“开门大吉！”昨天上午，在一阵洪亮的吆喝声中，社会各界代表一起推开象征北京重启消费快进键的大门，“北京消费季”正式开启。与此同时，122亿元消费券开始向在京消费者发放。这场政企联动、全城参与的消费季活动，将为北京经济增长带来新动能。

■全城联动启动促销

昨天上午，当一扇古色古香的大门缓缓打开，人们一同走进王府井大街，感受百年金街的新活力。

除了王府井主会场，“北京消费季”的启动仪式在全市各区“多点开花”。在五棵松华熙，刚刚开业的“调调街”吸引大批年轻人前来“逛吃”；在顺义区的祥云小镇，被繁花风车装点的商业街区成为孩子们的乐园；在历史文化街区大栅栏，一家家老字号述说着北京的城市记忆……

“北京消费季”期间，丰富的商品促销活动和文旅、体育等体验活动将为在京消费者带来一场持续到年底的消费狂欢。王府井、西单、CBD、三里屯、华熙LIVE、奥特莱斯、万达广场、北京华联商厦等全市80多个重点商圈、特色商业街区将同时联动，开展超100场促销活动，参与商户超过5000家。

百货大楼门前的外摆区，还有湖北特色产品、北京对口支援地区特产沿街售卖，在带动消费回暖的同时，助力湖北和北京对口支援地区农特产品进京销售。对面的透明直播间里，央视“最强带货天团”康辉、撒贝宁、尼格买提、朱广权，和北京卫视主持人春妮一起进行直播带货。来自京东的数据显示，这场直播实现3个小时带货13.9亿元。

■122亿元消费券昨起发放

政府搭台，企业让利，消费季期间，122亿元的消费券面向在京消费者发放。昨天上午10点起京东APP首批发放专项消费券200万张、智能产品消费券100万张，消费者搜索“北京消费券”即可领取。

在企业消费券中，微信支付联动北京线上线下近千家品牌、上万家门店开展优惠让利活动，发放总值20亿元的城市消费券，涵盖餐饮、零售、时尚、交通住宿、美妆个护、生活服务等行业，用户还可以参与摇免单活动。北京苏宁易购除参与北京市消费季统一发放的66亿元消费券外，还将再加码44亿元额外补贴。

昨天中午，花家怡园王府井店迎来不少用餐的顾客，几乎桌桌顾客在结账时都会使用“北京消费券”，市民使用消费券的同时，还可以享受店里额外的1.5倍补贴，以“满200元减30元”为例，加上餐厅的优惠，消费者满200元可享受75元优惠。

截至昨天下午4点，核销的消费券以近10倍杠杆撬动了线上消费。据京东大数据分析，线上智能产品消费券每笔订单均价超过3500元，多为智能终端、智能家居、智能健康及影音设备等，进一步拉动了北京市智能产品消费。

■夜京城地标同时点亮

昨天晚上8点，前门、西单、奥运塔、通州大运河等全市约80个地标、商圈、特色街区同时点亮夜京城，助力“北京消费季”活动开展。

在五棵松华熙，餐饮店纷纷将营业时间延长到深夜，6月1日正式亮相的“调调街”成为新的夜间网红打卡地，45家网红餐饮小店及潮店配合周边极限运动，吸引年轻人争相打卡。在一系列促消费的举措下，五棵松华熙客流量近期已经恢复到去年同期的九成左右，环比上月增长80%。

在顺义祥云小镇，重新升级的深夜食街也正式开启。祥云小镇5月客流已恢复至去年同期的八成，销售恢复至去年同期的九成，客流环比上涨55%，销售环比上涨70%。本周客流更是实现同比增长3%。

此外，通州区夜游大运河，延庆区夜游长城、璀璨世园、隆庆消夏美食节，朝阳区合生麒麟新天地夜间农夫市集，大兴区绿地缤纷城夜间儿童集市，石景山区首钢夜间啤酒花园等活动也将陆续开展，共同助推京城夜间消费。

(责编：李栋、值班)