克服一系列风险挑战 我国夏粮主产区丰收在望

在河南省邓州市小杨营镇安众村，农机手操作大型收割机收获小麦（5月26日摄，无人机照片）。新华社记者 冯大鹏摄

芒种到，麦金黄。眼下，我国夏粮主要作物冬小麦进入集中收获期。一台台收割机在麦田里往返穿梭，丰收在望。

面对暖冬、新冠肺炎疫情、病虫害等一系列风险挑战，各地通过超常规助农措施，努力降低疫情等对夏粮生产的影响，取得了积极而明显的成效。那一粒粒归仓的收获，是对耕耘的回报，更是中国应对挑战开启新局的底气。

历艰辛：开镰来之不易

时下的江淮大地，蓝天下金色麦田耀眼夺目。

“今年小麦从种到收遇到不少困难，没想到收成还挺好，亩产比去年要高200斤。”张海清是安徽省定远县种粮大户，流转了1200多亩地，种了多年的麦子，今年格外感慨。

冬小麦从种到收，要经历七八个月时间。作为每年收获的第一茬粮食，产量受制于天气好坏、病虫害轻重等多重因素。

张海清的麦子去年10月播种，今年5月28日开镰，“播种时遇到干旱，好不容易麦子种下去了，返青田管时又遇到疫情。”

“县里给我开了运送农资的绿色通行证，农技人员通过微信群及时提供信息，开具个性化的‘田管处方’。”张海清说，得益于政策“及时雨”，小麦保住了。

5月下旬以来天气晴好，午季小麦各主产省相继开镰收割。截至6月4日17时，安徽、河南两省已分别收获小麦4049.6万亩和6900万亩，收获进度分别达到94.2%和80.7%。

“疫情给今年小麦生产管理带来巨大挑战，除草、施拔节肥、防治赤霉病等全都不能耽误，否则产量必将受创。”安徽农业大学农学院教授董召荣说，“重重考验之下，开镰丰收着实来之不易。”

助丰收：政策到位、科技强援

春耕伊始，疫情给农业生产造成冲击。从中央到地方，一系列超常规政策措施陆续推行，确保战“疫”、生产“两不误”。

3月2日，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发《当前春耕生产工作指南》，要求从农村实际出发，制定差异化防控措施，不搞“一刀切”，打通农资供应、农机作业、农民下田等堵点。农业农村部开展奋战100天夺取夏粮丰收行动。

一分部署，九分落实。各地积极作为、精准落实，明确解决办法，力保化肥、农药、种子等农资供应。

“今年小麦赤霉病防治领导力度、投入力度、调度力度均超历史。”安徽省农业农村厅厅长卢仕仁说。

收割、秸秆回收、旋耕再播种，现代化农机让麦收变得简单。

河南省邓州市小杨营镇安众村，大型收割机“一马当先”，金灿灿的小麦被齐茬儿“吞下”，打捆机紧随其后回收麦秸，撒肥、旋耕机械交替作业，播种机种下秋季丰收的希望。

刚收割完2200多亩小麦，安徽省怀远县种粮大户尚跃又忙着旋耕整地，准备水稻直播。

“我每天通过手机实时监控着地里的庄稼，发现有病虫害，可以及时做好田间管理。”尚跃说，在线会诊解决了疫情期间的不少难题，“返青期的小麦长势好，但田里有杂草，专家通过手机视频给出了除草方案。”

“云端”种地的尝鲜者不断涌现。

在山东省夏津县新盛店镇东风村，种了多年粮食的李其河正在学习用手机控制全自动水肥一体化设备，这让他“手机一点就能浇地、施肥”，还能节水、节肥。“有了这一套智慧农业设施，点点手机就把地浇了。”李其河说。

“发展优质专用小麦，更能满足市场多元化需求。”安徽省农业农村厅种植业管理局局长张韪说。2019年，安徽优质专用小麦种植面积占比为53.4%，较上年提高14.4个百分点。

保粮安：稳定收购、抓好生产

在中央提出的“六保”中，保粮食能源安全是其中的一项重要任务。

国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云说，综合各方面情况看，夏粮生产形势较好，有望获得好收成，预计产量将保持在较高水平，收购量也稳中有升。

为做到“有人收粮”“有仓收粮”，各地粮食部门提前谋划，部署夏粮收购监管工作，确保夏粮收购有序进行。

“个别地方仓容紧张的问题已引起我们关注，麦收前，全省各地忙着并库腾仓、跨地区移库，以保证有足够仓容执行可能的托市收购。”河北省粮食和物资储备局局长杨洲群说。

山东省汶上县及时搭建银企对接平台，做到“有钱收粮”。通过“鲁担惠农贷” “金种子丰收贷”等系列信贷产品，为全县118家粮食经营户提前筹措夏粮收购资金。

一手抓收购，一手抓生产。为保障粮食等主要农产品生产供给，各地加快推动“藏粮于地、藏粮于技”战略落实落地。

河南省南阳市宛城区农业农村局副局长王天海说，农村以托管、流转形式集中土地的速度正在加快，适度规模经营渐入人心。农业龙头企业、家庭农场等新型农业经营主体日益成为农业生产主力军，这是破解“谁来种地”的可行之路。

安徽省在35个产粮大县，对50亩以上的适度规模经营主体，开展水稻、小麦、玉米大灾保险试点，政府补贴保费80%。

我国粮食已连续多年增产，在基数较高的情况下又遇疫情，还能保持稳产高产，“中国粮仓”在疫情下经受住了考验，交出的这份“高分答卷”，也为全球粮食安全注入了信心。

新华社记者

（据新华社合肥6月6日电）

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