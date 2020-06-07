央行报告：2019年长三角GDP23.7万亿元 占全国逾两成

中国人民银行6日在其官方微信发布区域金融运行报告称，2019年，长三角地区生产总值合计23.7万亿元，约占全国的23.9%，同比增长6.4%，高于全国增速0.3个百分点。

报告称，2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，长三角地区全面落实长三角一体化发展国家战略，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，经济增长保持韧性，深入实施创新驱动发展战略，新旧动能加快转换，经济结构持续优化。

金融运行总体平稳，信贷投向结构持续优化，金融一体化进程加快推进，支持长三角G60科创走廊先进制造业高质量发展，绿色金融支撑经济绿色转型能力持续提升，已初步形成功能互补、优势叠加的区域金融发展新格局，金融支持长三角高质量一体化发展取得明显成效。

长三角经济金融运行情况

——经济增长稳中有进，结构质量持续优化

2019年，长三角地区坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，经济总体保持平稳态势，运行在合理区间，经济结构持续优化升级。2019年，长三角地区生产总值合计23.7万亿元，约占全国的23.9%，同比增长6.4%，高于全国增速0.3个百分点；工业投资引领固定资产投资增长，如上海六个重点工业行业投资同比增长24.2%，江苏高新技术产业投资同比增长23.3%；服务经济支撑作用进一步增强，新消费呈现引领态势，全年长三角地区第三产业增加值同比增长7.4%，占长三角地区生产总值比重达55%，社会消费品零售总额8.9万亿元，增长7.6%，约占全国的21.7%；深入实施创新驱动发展战略，新旧动能加快转换，以数字经济、高新技术产业为主的新动能加快培育，如上海战略性新兴产业制造业部分产值占全市规模以上工业总产值比重提高到32.4%，江苏大力发展13个先进制造业集群，有6个入围全国制造业集群培育对象、占全国的1/4，浙江规模以上工业中，数字经济核心产业增加值同比增长15%。

——金融运行总体平稳，支持实体经济力度加大

2019年，长三角地区人民银行分支机构坚持贯彻落实稳健的货币政策，适时加强逆周期调节，货币信贷和社会融资规模适度增长，金融对实体经济尤其是民营、小微企业的支持进一步加大。12月末，长三角地区本外币各项存款余额为47.6万亿元，占全国比重为24.0%，同比增长9.9%，比全国高1.3个百分点；各项贷款余额为38.2万亿元，占全国比重为24.1%，同比增长13.5%，比全国高1.6个百分点；社会融资规模增量累计6.2万亿元，同比多增1.4万亿元。普惠小微贷款、涉农贷款和绿色信贷增长较快，截至12月末，余额分别同比增长42.4%、11.8%和29.6%。

金融支持长三角一体化发展初显成效

2019年，长三角地区以党中央印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》为重要指导，人民银行与地方政府部门相互对接，凝聚共识、形成合力，初步形成功能互补、优势叠加的区域金融发展新格局，金融支持长三角一体化发展初显成效。

——金融一体化进程不断推进

一是建立金融合作机制，完善制度安排和组织框架。2019年初，人民银行上海总部牵头筹备建立“金融服务长三角高质量一体化发展合作机制”，合作机制由党委理论学习中心组联学会、协调委员会、秘书处和专题工作组四个层次组成，并编发工作简报作为工作载体。4月22日，在沪召开合作机制第一次协调委员会会议，审议通过了各项工作机制及年度工作计划，确定了加强长三角经济金融数据统计共享与分析等首批12项专题合作工作，合作机制正式启动。

二是搭建经济金融数据共享平台，提升信息支撑作用。2019年，建立长三角金融数据和经济金融运行情况发布平台和长三角一体化重大问题联合课题研究工作机制，形成长三角经济金融分析研究合力，对金融支持长三角高质量发展起到积极信息支撑和政策参谋作用。实现按月向社会发布长三角货币信贷运行情况统计数据，并按半年度撰写《长三角金融运行分析报告》。

三是强化金融监管合作，联合防范金融风险。2019年，三省一市人民银行分支机构在金融稳定、金融消费者权益保护、反洗钱可疑交易合作机制等方面深入合作，金融风险联合防范机制初步建立。建立了反洗钱监管信息共享机制和联合工作机制，就非法集资、网络赌博、虚开增值税发票等共6起涉众型洗钱线索开展了可疑交易联合分析研判，提升移送线索的质量；长三角地区金融消费纠纷非诉解决机制正式落地，三省一市人民银行分支机构签署合作备忘录，建立了调解专家人才共享机制、信息交流预警机制、典型案例会诊制度等，探索在线纠纷解决机制，运用“中国金融消费纠纷调解网”，完成长三角地区跨区域调解“第一单”，助力防范化解区域金融风险；制定了《长三角金融稳定季度指数和重大风险事件共享方案》，按季度根据宏观经济和金融机构两大方面共23个指标数据，编制长三角金融稳定季度指数，共享各地区重大风险事件，加强长三角区域金融稳定信息共享。

四是跨区域金融合作平台搭建，资源配置效率不断提高。三省一市人民银行分支机构制定了《再贷款再贴现支持长三角高质量一体化发展实施方案》，将再贷款再贴现支持企业范围覆盖到整个长三角区域。截至2019年12月末，共发放14.4亿元跨区域的再贷款再贴现用于支持长三角一体化发展，涉及沪苏浙皖企业1347家。推动中债估值中心在上海成功发布中债长三角系列债券指数，是全市场首个全面表征长三角地区债券市场的系列债券指数，将有效引入长三角一体化发展优质增量资金，引领区域内产业升级改造，扩大长三角地区投资者群体。

——金融支持长三角经济发展提质增效

一是金融支持长三角G60科创走廊先进制造业高质量发展。建设长三角G60科创走廊是推动长三角高质量一体化发展的重要载体，是落实长三角区域一体化发展这一国家战略的重要组成部分。2019年11月8日，由人民银行上海总部倡议推动、G60科创走廊九城市与有关金融机构共同研究形成的《金融支持长三角G60科创走廊先进制造业高质量发展综合服务方案》正式发布，聚焦长三角G60科创走廊重大科技创新及研发项目，重点支持人工智能、集成电路等七大领域科创与制造业企业，从缓解融资难、融资贵、融资不适配和信息不对称等方面，针对性地提出15条具体举措。工商银行总行等12家金融机构与G60联席办就方案落实签署合作协议。

二是稳步推进长三角地区征信体系建设优化融资环境。充分发挥人民银行征信中心作用，加强长三角信用体系建设，打造“信用长三角”，推进征信供给持续优化。全国首家“小微企业数字征信实验区”落地苏州，“政府+市场”双轮驱动、征信促推小微融资的“苏州模式”持续深化并复制推广，有效改善小微企业融资环境。2019年末，江苏企业综合信息管理系统已为250.7万户企业建立信用档案，入库贷款余额7.9万亿元。浙江金融信用信息基础数据库覆盖面不断扩大，截至2019年末，共收录了浙江3947.6万自然人和163.7万户企业的信用信息，月均查询量808.6万次，有效缓解信息不对称，促进信息主体尤其是小微企业融资发展。

三是提升绿色金融支持高质量发展和绿色转型的能力。长三角贯彻落实党中央、国务院关于坚持绿色发展，推进生态文明建设的要求，进一步提升绿色金融支持长三角高质量发展和绿色转型的能力。截至2019年12月末，长三角地区本外币绿色贷款余额2.0万亿元，同比增长29.6%，比同期非金融企业贷款增速高18.3个百分点；全年累计增加3459.5亿元，占同期非金融企业贷款增量的14.5%。

2020年重点工作展望

2020年，沪苏浙皖将深入实施长三角一体化发展三年行动计划，聚焦重点领域、重点区域、重大项目和重大平台，深化分工合作，形成合力共同持续推动长三角一体化发展。

三省一市人民银行分支机构将认真贯彻落实党中央印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，以及人民银行等五部门印发的《关于进一步加快推进上海国际金融中心建设和金融支持长三角一体化发展的意见》，继续发挥长三角合作机制的积极作用，深化沪苏浙皖合作分工，在深入推进原有专题工作的基础上，拟在支付结算一体化、金融支持科创企业、构建长三角征信体系、建设长三角绿色金融服务平台等方面启动新一批专题工作，加快推动《金融支持长三角G60科创走廊先进制造业高质量发展综合服务方案》落地实施，并继续深化、拓展相关具体措施，进一步发挥好金融对长三角G60科创走廊建设的支持作用，切实推动金融支持长三角一体化发展取得新成效。

(责编：李栋、值班)