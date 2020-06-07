5G商用一周年：领跑新基建 将带动信息消费8.2万亿

6月6日，我国5G商用牌照发布满一周年。去年今天，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，我国正式进入5G商用元年。

这一年，从5G保障新中国成立70周年盛典、5G+4K直播春晚，到疫情期间全民“云监工”、5G远程医疗、5G远程课堂，再到5G上珠峰。5G赋能千行百业，高效支撑社会数字化转型，加快推动经济高质量发展。

工信部信息通信管理局副局长鲁春丛6日在5G发牌一周年线上峰会上表示，5G作为支撑经济社会发展的新型基础设施和重要战略资源，是推动新一轮科技革命和产业变革的关键驱动力量。经过一年的发展，我国5G商用在网络建设、应用创新、产业支撑等方面取得积极进展。

工信部发布的数据显示，在网络建设方面，基础电信企业建成5G基站超过25万个，5G用户超过3600万。预计今年底，5G基站将超过60万个，覆盖全国所有地级以上城市。在产业支撑方面，截至5月底，国内5G手机累计出货量5985万部，预计2020年5G手机出货量将达1.8亿部。

在应用创新方面，全国累计开展5G创新应用400余项，广泛涉及工业、交通、医疗等多个行业。在建“5G+工业互联网”项目超过600个，5G推动实体经济行业转型升级作用不断显现。

今年政府工作报告中提出“扩大有效投资”，重点支持“两新一重”建设。新基建写入政府工作报告，5G正迎来新的发展机遇。

中国工程院院士邬贺铨表示，5G在新基建中起到了领跑的作用，以5G为代表的新一代信息基础设施是新基建的支柱，5G是新一代信息基础设施各种技术的融合器，通过5G可以把新一代信息基础设施应用到传统产业上。

在稳投资方面，中国信通院预计到2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元，并将带动产业链上下游以及各行业应用投资超过3.5万亿元。2020年三大基础电信运营商在5G相关方面的投资预算大幅提高，总额约1803亿元，达到整体投资预算的一半以上。

在促消费方面，中国信通院预计，2020年至2025年5G商用将直接带动信息消费达8.2万亿元，其中智能手机、可穿戴设备等终端产品的升级换代将释放4.3万亿元的信息消费空间。同时，疫情催生“宅经济”爆发式增长，激发新的消费需求，5G与各垂直行业的融合应用将成为新的消费热点，给消费者带来全新的信息消费体验，创造新的经济增长点。

中国移动副总经理简勤表示，5G发展已经取得了阶段性成果，但5G真正融入百业、服务大众，仍面临不少难题障碍，比如5G SA技术标准和产品成熟度低、5G网络建设和运营成本高、5G跨行业应用融通发展壁垒高等，需要产业各方共同攻坚突破。

鲁春丛表示，工信部将加快推进5G建设和应用落地，推进共建共享、异网漫游，提升产业链协同创新发展水平，加快5G模组及行业终端集成研发，发展5G泛智能终端。在消费领域，力争培育一批5G高端应用。在生产领域，实施“5G+工业互联网”512工程，形成一批可复制可推广的模式。

现阶段，建设5G精品网络是基础，繁荣5G融合应用既是5G发展的重点，也是5G发展的难点。中国信息通信研究院副院长王志勤表示，一方面5G面向行业应用的技术产业需要不断完善。特别是5G网络与行业应用实现精准匹配。另一方面，要实现应用的规模发展，需要创新5G应用商业模式、形成融合应用解决方案。

王志勤认为，首先要提升5G自身行业支撑能力，攻克端到端网络切片标准及应用，实现边缘计算解决方案落地，推动5G行业模组规模化发展。更为重要的是，能够提供满足行业需求的网络解决方案，开展5G行业虚拟专网研究与试验，推动“5G+工业互联网”512工程，降低行业网络部署门槛。

同时，要强化5G应用标准。王志勤表示，在进一步制定5G及增强技术与产品标准的同时，加快融合应用标准化工作，首先推动5G与工业互联网、医疗、车联网等领域融合标准体系与合作机制。建立跨行业的联盟、创新中心及实验室等科研体系与产业协作平台，围绕技术标准、产品研发、应用推广形成跨行业产业协同，培育5G复合人才，形成“大生态系统”。

(责编：李栋、值班)