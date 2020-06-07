评论：消费券能“带货”更能带回“烟火气”

消费券能“带货”更能带回“烟火气”

本报评论员 樊大彧

今日社评

北京消费券发放与应急响应“降级”同步，彰显了北京进一步加快推动复工复产复商复市、恢复正常生产生活秩序的决心。今年全球疫情和经贸形势不确定性很大，中国经济社会发展面临一些难以预料的影响因素。只要我们不断创造新的消费需求和新的消费能力，就一定能够推动首都经济高质量发展，一定能够保持中国经济可持续健康发展。

122亿元北京消费券发放的大日子来了，北京消费季启动仪式6月6日上午在王府井拉开序幕。销售员、快递小哥等社会各界代表一同推开象征北京重启消费“快进键”的大门，走进北京的商业地标王府井大街，共同启动北京消费季。与此同时，22亿政企消费券、100多亿企业消费券开始通过京东APP向在京消费者发放。（相关报道见03版）

新冠肺炎疫情对消费市场造成很大冲击，一段时间以来，各地先后开启疫后经济复苏模式，消费券成为经常使用的提振经济“加速键”。此前，有多个城市推出了千万元至亿元级规模消费券，对当地消费潜力释放起到可观撬动作用。此次，北京消费季将发放多达122亿元消费券，这轮消费券发放势头更猛，发放力度为疫情发生以来国内地方消费券规模之最。

6月6日零时起，北京市突发公共卫生事件应急响应机制由二级调整至三级。与此同时，北京迎来了122亿元消费券发放及消费季启动的时刻，这样的时间节点选择意味深长。

此次北京消费季活动覆盖餐饮、购物、文化、旅游、娱乐、教育、体育等十大领域，其中旅游、体育等领域受此前一些防控措施影响，目前复工率仍远低于其他行业。北京市突发公共卫生事件应急响应机制“降级”，意味着在做好防控前提下，将适时开放境内团队旅游业务，限流开放公园景区和体育健身等室内场所，可举办一定规模的会展、体育赛事等活动。北京122亿元消费券发放与应急响应“降级”同步，将让一些经营困难的领域和企业迎来实打实的转折点。

北京消费券发放与应急响应“降级”同步，这样的时间节点选择，还彰显了北京进一步加快推动复工复产复商复市、恢复正常生产生活秩序的决心。北京消费券发放侧重于餐饮、购物、文旅等领域，与疫情冲击的影响范围具有高度一致性。北京消费券发放遵循了“政府补一点、平台贴一点、企业让一点”原则，充分发挥杠杆作用，充分调动市场力量。发放消费券是鼓励消费，也是有时间限制的定向消费，可以有效提升民众的购买力与消费欲，推动相关行业在短时间内复工复产。

3月以来，国内部分地区相继推出消费券政策，出台的消费券刺激政策累计已达数百亿元。事实证明，发放消费券对因疫情而“休眠”的餐饮、零售等行业，具有“立竿见影”的刺激效果。例如，3月底杭州第一批2000万消费券开放领取，短短两三天时间内拉动消费4.53亿元，杠杆销量超过20倍，餐馆、超市受益明显。此次北京消费券发放，与众多支付平台、电商平台、线下实体商业，共同推出“百亿补贴”让利，在高杠杆的作用下，必将进一步促进消费回补和消费潜力释放，强力助推经济复苏。

其实，我们不仅需要消费券的“带货”能力，我们更需要消费券带回城市“烟火气”。观察一些已经推出消费券政策的城市，消费券大大提振了消费信心，明显提升了商业区客流。服装店试衣服的男男女女，餐馆里吃烧烤、喝啤酒的老老少少……在消费券撬动下，曾经的热闹繁华，曾经充满生机的烟火气，迅速重返城市。

北京消费季正式启动，北京市场已经重新点亮。今年全球疫情和经贸形势不确定性很大，中国经济社会发展面临一些难以预料的影响因素。只要我们不断创造新的消费需求和新的消费能力，就一定能够推动首都经济高质量发展，一定能够保持中国经济可持续健康发展。

(责编：李栋、值班)