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北京消费券10倍杠杆撬动线上消费

2020年06月07日10:47  来源：北京青年报
 

　　昨天上午10时，首批300万张北京消费券开始在京东APP发放。众多在京消费者领到价值60元的线下餐饮购物消费券或单笔订单满2000元打9折的智能产品消费券，不少人马上开启买买买的模式。

　　消费券发放1分钟　京东订单“爆棚”

　　消费券发放一分钟内，京东就产生了大量线上核销订单，第一个用智能消费券购买的商品是华为P40 5G手机，根据消费券使用规则，消费者在叠加京东618大促优惠的基础上通过消费券还可以节省400元。10点12分，第一笔线下核销也产生了。

　　恰逢周末及京东618大促期间，消费者反应火爆，京东的消费数据显示，消费券对全市消费的拉动趋势明显，大量消费者使用消费券购买了手机等智能设备，核销的消费券以近10倍杠杆撬动了线上消费。

　　据悉，首批发放的消费券包括线上智能产品消费券和专项消费券(线下餐饮购物)。前者与京东618的百亿补贴和千亿优惠相叠加，惠及上千万北京消费者的同时，为首都市场消费注入强劲动力。

　　截至下午4点，数据显示，核销的消费券以近10倍杠杆撬动了线上消费。据京东大数据分析，线上智能消费券每笔订单均价超过3500元，多为智能终端、智能居家、智能健康及影音设备等，进一步拉动了北京市智能产品消费，助推智能产业发展。

　　据了解，专项消费券还将于6月13日、6月20日、6月27日继续在京东发放，智能产品消费券也将于6月18日在京东发放。7月至10月还将视北京消费季活动节点分批次发放，多批次的消费券总额达122亿元。

　　微信支付商家20亿促城市复苏

　　据悉，微信支付团队依托商户生态优势，组织联动北京线上线下近千家品牌、上万家门店开展优惠让利活动，发放总值20亿元的城市消费券，助力北京消费复苏。其中，既有北京当地品牌，如便利蜂、西贝莜面村，也有阿迪达斯等知名品牌商家，涵盖餐饮、零售、时尚、交通住宿、美妆个护、生活服务等行业。此外，用户还可以参与摇免单活动。

　　活动期间，在京消费者可通过微信搜一搜、线下面对面扫码、线上分享等方式进入“微信支付商家消费券”小程序领券；也可以在微信中搜一搜“全国消费券”或“央视财经”，进入“央视财经”小程序领券。

　　除了微信发券平台，腾讯也为合作伙伴京东，在这次北京消费季中提供了支付服务。消费者在京东领取消费券后，在付尾款时，可以选择京东支付或者微信支付。

　　苏宁发100万张消费券 多业态联动

　　消费季启动当天，苏宁推出100万张6666元消费券，贯穿苏宁易购、苏宁PP体育、苏宁家乐福、苏宁小店、苏宁百货、苏宁红孩子六大业态，覆盖从家电到百货、快消、母婴、空调清洗、家政服务、体育运动产品、观赛会员服务等几乎所有生活需求。北京苏宁易购除参与北京市消费季统一发放的66亿元消费券外，还将再加码44亿元额外补贴。

　　此外，苏宁还通过多业态联动，围绕消费季“京彩”、“京券”、“京品”、“京韵”、“京味”、“京炫”六大板块开展丰富的体验活动，比如PP体育赛事现场直播、足球音乐节、来电跑、善行者、足球联赛、观赛嘉年华、全民明星体育课等体育赛事，落地老北京品牌小吃街、“我为北京代言”直播挑战赛，以及智能产品、健康产品、5G等品质产品大促，并开启千店万企场景化直播，活动期间累计直播10000+场。

　　“直播带货天团”3小时销售13.9亿

　　在北京消费季期间，在京东直播间，由央视、北京台知名主播组成的“最强直播带货天团”开启了直播，其中的爆品既有稻香村粽子、吴裕泰茶叶、三元酸奶等北京传统伴手礼，也有热干面、小龙虾等湖北特产，还有多款现代智能家电，吸引了众多消费者抢购，“带货天团”3小时直播带货13.9亿元！这也创下了央视名嘴直播带货纪录。

　　此外，随着北京消费季正式启动，淘宝直播宣布为北京商圈及商家专门开设“北京频道”， 商圈直播成为北京消费季的最新亮点，促进线上线下融合的新消费加速增长。

　　商圈淘宝直播正在成为北京的一张新名片。最新数据显示，今年天猫618开启以来，淘宝直播上的北京开播商家数量已经增长360%，淘宝直播为北京商家带来的生意增长超过420%。

　　其他亮点

　　“潮朝阳”灯光秀助力消费季

　　朝阳板块的北京消费季“潮朝阳”活动昨天启动，联合阿里巴巴、苏宁易购发放超百亿消费券，举办系列直播带货活动，持续打造消费热点，营造消费氛围。

　　在精彩而简短的北京消费季“潮朝阳”活动启动仪式之后，朝阳区政府领导通过“网络直播”向广大网友介绍朝阳区消费市场。

　　活动当天朝阳区还专门组织了扶贫助农直播带货专场，为张家口市阳原县、内蒙古乌兰察布市卓资县提供平台推介特色农产品，助力销售。

　　昨晚，在朝阳区三里屯、国贸、奥运塔、鸟巢、水立方、蓝色港湾、世贸天阶、合生汇等地标、商圈同时“点亮”，上演了一场美轮美奂的主题灯光秀。包括“北京消费季”、“品味消费，京范儿(FUN )生活”等酷炫灯光点亮“京彩”，百余座商务楼宇同时点亮夜空，商圈大屏统一播放“潮朝阳”宣传片，共同打造“潮朝阳”的朝阳夜生活。据了解，灯光秀活动将持续整个消费季期间，在每周五、周六晚上“点亮”市民夜生活，营造消费氛围。

　　据介绍，活动期间，朝阳区还将联合全区20余个重点商圈、商业街区，500余家企业商户，举办购物嘉年华、亲子节、店庆优惠等系列活动，为市民送优惠，促进消费。同时朝阳区联合阿里巴巴、苏宁易购面向社会投放100亿消费券，聚商惠民。

　　北青报记者从朝阳区商务局了解到，朝阳区按照全市统一部署，市区联动，采取“政府搭台、企业唱戏、全民参与的模式”举办北京消费季大型促销活动。其中，“潮朝阳”活动作为其北京消费季活动的分支，将作为朝阳区疫情期间持续发力促消费的又一有力举措，共同掀起北京消费季的活动高潮。

　　大兴区长现场直播为大兴西瓜带货

　　6月6日上午，在庞各庄镇老宋瓜园分会场，大兴区委副书记、区长王有国现场直播，为大兴西瓜代言带货。“大兴是西瓜之乡，产出的瓜沙甜脆，品质非常好，名扬天下……”直播间里，大兴区委副书记、区长王有国亲切地与网友们打招呼，高兴地向大家介绍大兴西瓜，推荐大家来大兴品尝、采摘西瓜。在现场，他还亲自演示如何挑瓜，如何切瓜，与现场的观众一起分享大兴西瓜的香甜。随后，王有国还现场连线央视经济频道直播节目，向全国观众推荐大兴，为大兴代言。他说：“随着大兴机场通航，大兴迎来新的发展机遇，欢迎大家到大兴吃瓜、兴业，与大兴共同发展，万事大兴！”

　　据悉，大兴区将在消费季期间发放总额为1500万元的消费券，并有五重好“礼”——“礼”爱扶贫、“礼”赏味蕾、“礼”享惠车、“礼”赞繁荣、“礼”动全城同时展开。大兴消费者只需在区域电商平台“兴福购”小程序上注册领取，就能享有北京消费季的“万券齐发”，更能获得大兴区发放的消费补贴，多重福利同时来袭。

　　“悦动海淀”九大板块开启消费狂欢

　　6月6日，北京消费季之“悦动海淀”活动启动，这是海淀区年度规模最大、力度最强的促销费活动，加快恢复和提振社会消费。北京青年报记者了解到，消费季期间，海淀区将举办九大板块活动，包括“点亮海淀”中关村灯光秀、点亮疫情后海淀夜经济、社区消费节等。

　　6月6日上午，海淀消费季开幕式在五棵松·华熙快手广场举行。在科技体验区，重点展示了小米智能家居、医渡云“心核心健康指环”、智能睡眠健康监测仪等科技智能产品。观众可以现场体验，当场购买。在消费扶贫区，锦绣大地、车客家园、超市发等企业开展对口扶贫农产品展卖，以商业带动扶贫，帮助优质特色产品直面消费者，同时利用开云汽车智能仓储运输，展现海淀区科技赋能消费扶贫成果。

　　北青报记者了解到，目前，海淀区已制定《海淀区外摆经营管理规范2.0》，将在五棵松华熙LIVE、中关村、五道口、公主坟、金源、上地、科学城北区等重点商圈的大型商场、购物中心、连锁餐饮、商超及街镇推荐重点点位开展商业“外摆”活动，促进消费。

　　点亮疫情后的海淀夜经济也是一大亮点。海淀区将谋划一批科技、体育、文化、旅游等富有海淀特色的夜间经济项目，包括继续打造华熙LIVE以体育、娱乐沉浸式体验为中心的夜经济复合生态。

　　活动期间，海淀区各街镇社区、园区、商场购物中心门前或室内、大学校园举办社区商业消费节，包括遛遛社区消费节、喫喫社区好吃节、扒扒社区生活节、久久社区文化节等5个单月主题活动。

　　西城企业发放各类消费券62.5万张

　　“限购150双，大家抓紧喽。进了办公室换上这双鞋，比皮鞋舒服多了，我就有一双同款。”北京消费季昨日正式启动，西城区区长孙硕在大栅栏商业街为老字号直播带货。北京青年报记者了解到，随着北京消费季启动，西城区推出1.5亿元专项资金，带动全域商超、服务、文化、体育、零售、旅游等行业开展大促销。

　　据介绍，为做好此次促销活动，西城区前期搭建了“西城消费”平台，面向区内商业服务业企业发放补贴、奖励等精准有力的“兴商大礼包”；面向消费者发放包括电子代金券、打折券、功能券在内的“惠民大礼包”。同时携手企业关注困难群体，定向发放暖心消费券，做好民生兜底保障，展现商业服务业企业社会责任与担当。目前，“西城消费”公众号注册用户已超过32万人，上线企业已达179家，各类消费券发放62.5万张，撬动消费6.5亿元，拉动消费回升至同期八成水平，重点企业已实现同比增长。

　　昨天，西城区区长孙硕走进大栅栏商业街的直播间，为大栅栏的老字号直播带货，助力西城老字号企业。他表示，作为西城区的行政长官，有义务给老字号做推销员，希望老字号在疫情的冲击下寻找新的生机。

　　西城区商务局局长袁利介绍，本次促销活动将分为享购物、享时尚、享家居、享美食、享生活、享文化、享消夏等7大畅享板块，即日起活动将呈现线上线下全场景布局、跨界融合全领域联动、传统行业新消费全渠道共振的特色，进一步促进区域经济稳定增长。

　　消费者登录“西城消费”公众号，即可随机领取电子券，收获丰富的促消费“大礼包”惊喜，参与西城促销活动。商户也可登录公众号申请入驻，参与更多线上促销活动。

(责编：李栋、值班)
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