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湖北出台30条措施优化营商环境 围绕3大关键领域

2020年06月07日10:49  来源：工人日报
 

　　本报讯(记者张翀)近日，湖北省印发《关于更大力度优化营商环境激发市场活力的若干措施》，全面对标国际国内一流营商环境，出台30条措施，努力把湖北打造成为发展环境最优，投资吸引力、地区核心竞争力和软实力最强的地区之一。

　　《措施》紧扣全省营商环境评价反映的突出问题，围绕政务、市场、法治三大关键领域，靶向发力，实施一批突破性、引领性的改革举措。

　　政务环境方面，推行“一网通办”推广“一事联办”；提高工程建设项目审批效能，武汉、襄阳、宜昌市区一般社会投资项目审批时间从目前的100个工作日，压缩至60个工作日以内等。

　　市场环境方面，实行企业开办“210”标准，即开办2个环节、1天内办结、零费用(免费赠送一套三枚公章)；所有涉市场准入行政审批事项实行“证照分离”；确保清单之外无政府定价收费；压缩水电气报装办理时间等。

　　法治环境方面，建立“政府承诺+社会监督+失信问责”机制；政策承诺和签订的各类合同100%兑现、履约；确保有财产可供执行案件法定期限内结案率达到90%以上。

　　据悉，湖北省将国评18项指标分解落实，层层压实责任，月调度、季督办、年评价；以市场评价为第一评价、以企业感受为第一感受，大力弘扬服务市场主体“有呼必应、无事不扰”的“店小二”精神。今年，湖北省将评价范围扩展到县市区，实现全省营商环境评价常态化。

(责编：李栋、值班)
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