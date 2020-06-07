湖北出台30条措施优化营商环境 围绕3大关键领域

本报讯(记者张翀)近日，湖北省印发《关于更大力度优化营商环境激发市场活力的若干措施》，全面对标国际国内一流营商环境，出台30条措施，努力把湖北打造成为发展环境最优，投资吸引力、地区核心竞争力和软实力最强的地区之一。
《措施》紧扣全省营商环境评价反映的突出问题，围绕政务、市场、法治三大关键领域，靶向发力，实施一批突破性、引领性的改革举措。
政务环境方面，推行“一网通办”推广“一事联办”；提高工程建设项目审批效能，武汉、襄阳、宜昌市区一般社会投资项目审批时间从目前的100个工作日，压缩至60个工作日以内等。
市场环境方面，实行企业开办“210”标准，即开办2个环节、1天内办结、零费用(免费赠送一套三枚公章)；所有涉市场准入行政审批事项实行“证照分离”；确保清单之外无政府定价收费；压缩水电气报装办理时间等。
法治环境方面，建立“政府承诺+社会监督+失信问责”机制；政策承诺和签订的各类合同100%兑现、履约；确保有财产可供执行案件法定期限内结案率达到90%以上。
据悉，湖北省将国评18项指标分解落实，层层压实责任，月调度、季督办、年评价；以市场评价为第一评价、以企业感受为第一感受，大力弘扬服务市场主体“有呼必应、无事不扰”的“店小二”精神。今年，湖北省将评价范围扩展到县市区，实现全省营商环境评价常态化。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】