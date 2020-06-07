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受疫情影响仍滞留乡村 返乡农民工如何蹚出就业路

2020年06月07日10:50  来源：经济日报
 

　　受疫情影响仍滞留乡村——

　　返乡农民工如何蹚出就业路

　　经济日报·中国经济网记者 乔金亮

　　受新冠肺炎疫情影响，返乡留乡农民工增多，农村就业形势比较严峻。相关部门摸清返乡农民工底数，了解区域用工需求，强化用工信息对接，对接就业岗位；引导各地实施农田设施建设、现代农业产业园以及农村人居环境整治等项目，拓展就业岗位；引导乡村企业采取灵活就业、共享就业、临时兼业等形式，激活就业岗位。

　　就业是民生之本、财富之源。农民外出务工就业已成为农民就业增收的重要途径。今年《政府工作报告》提出，千方百计稳定和扩大就业，加强对重点行业、重点群体就业支持。支持农民就近就业创业，促进一二三产业融合发展，扩大以工代赈规模，让返乡农民工能打工、有收入。

　　“今年，受新冠肺炎疫情影响，返乡留乡农民工增多，农村就业形势比较严峻。”农业农村部副部长刘焕鑫日前表示，人社部、农业农村部采取了一系列举措积极推动扩大就业，目前已取得阶段性成效。截至5月底，已安排返乡农民工就地就近就业800多万人。

　　不少返乡农民工滞留乡村

　　“受疫情影响，农民工就业形势严峻。”刘焕鑫分析，一是返乡农民工滞留乡村较多。因产业链条接续不畅，特别是服务业复工复市滞后，一线用工需求减少，不少返乡农民工仍滞留乡村。二是返岗农民工出现再次返乡。企业复工复产后，因市场消费不足，出现开工不达产情况。特别是受国外疫情持续蔓延影响，部分外贸企业、制造企业订单取消较多，出现停工限产、裁员降薪，一些已返岗农民工不得不再次返乡。三是本地企业吸纳农民工就业减少。原有在本地乡村企业就业的农民工有1.17亿人，但这些企业也因受疫情影响，复工复产较慢，影响在乡农民工就业。

　　记者了解到，返乡留乡农民工就业还存在一些“堵点”，主要是就业信息不对称、就业形态不丰富、转岗就业技能不足等。“当前,我市返乡农民工就地就近就业还面临两大困难。”重庆市农业农村委员会副主任唐双福坦言，一个是转岗难度较大。一些返乡农民工由于技能不足，农民工“就业难”与企业“招工难”并存。另一个是创业风险较高。存在农民工普遍对市场认知能力有限、缺乏对现代农业生产经营特征和规律的把握、自身资金实力弱等创业风险。

　　“今年，扩大返乡留乡农民工就业具有特殊意义。”农业农村部乡村产业发展司司长曾衍德说，全面小康，难点在农村，重点在增收。目前，农民家庭经营性收入增长乏力，如果务工性收入减少了，就会影响整体收入水平。要采取有力措施，让返乡留乡农民工在家门口就业，农村小康才有基础。同时，现在外出务工农民工多是青壮劳动力，40岁以下的占比超过一半。一个外出务工人员留乡，就会影响一个四口家庭的生活水平。要采取多种措施，拓展就业门路，让更多返乡留乡农民工有工作、有钱赚，稳定农村大局才有基础。

　　针对当前返乡留乡农民工就业面临的新形势，人社部、农业农村部采取了一系列举措积极推动扩大就业。摸清返乡农民工底数，了解区域用工需求，强化用工信息对接，对接就业岗位；引导各地实施农田设施建设、现代农业产业园以及农村人居环境整治等项目，拓展就业岗位；引导乡村企业，采取灵活就业、共享就业、临时兼业等形式，激活就业岗位。

　　找准产业就业结合点

　　产业是就业的保障，就业是产业的支撑。专家指出，当前要扩大返乡留乡农民工就地就近就业，必须找准产业和就业的结合点，这两者对接好了，就业门路就宽了。

　　“目前，全省已安置27.6万返乡留乡农民工就地就近就业。”辽宁省农业农村厅副厅长潘东波说，目前辽宁省1530家市级以上农业产业化龙头企业复产率达97%，企业员工返岗率达到85%以上。加快推动已有涉农项目应开尽开，吸纳农民工就地就近就业2.5万人。

　　山东是农民工大省,农民工总量2350万人。“今年春节期间，全省外出农民工约九成返乡过年。”山东省人力资源社会保障厅副厅长、一级巡视员夏鲁青说，疫情对节后农民工外出务工造成较大困难。对此，山东实施齐鲁乡创计划，鼓励农民工在乡创业，返乡留乡创业人员可在创业地与当地劳动者同等享受创业扶持政策。

　　新产业新业态是乡村产业发展的动能，也是农民工灵活就业的重要形式。中国社科院农村所产业经济室主任刘长全认为，要拓展农业功能，重点是发展乡村休闲旅游业，引导返乡留乡农民工在开发田园观光、采摘垂钓、农事体验、科普教育等项目中创造就业。同时要发展农村电商。如今，一些返乡留乡农民工搞起了直播带货等，蹚出了一条创业就业的新路子。

　　稳岗措施需精准落地

　　近期，为使园区企业和务工人员能够对口解决招工及就业问题，江西赣州经开区出台了“防疫暖企”8条措施，在掌握企业用工需求的前提下，组织专车前往周边县市区迎接返岗人员，并为81家企业发放招工补贴，补贴金额346.71万元，为13家企业发放岗前培训补贴，补贴金额30.8万元。通过组织企业下村招聘等形式将岗位送到有需求的农民工手中，通过网上直播区内重点缺工企业信息等方式开展线上招聘，累计解决了2万余名农村劳动力就地就业。

　　“今年，国家出台了一系列援企稳岗政策，关键是梳理清楚、定向施策、精准落地。特别是中央为应对新冠肺炎疫情出台的支农支小贷款、企业社保费减免缓缴、国有土地和设施租金减免等政策。”刘焕鑫表示，安徽、福建、河北等8个省份针对吸纳农民工就业的企业出台了税费减免政策。内蒙古、陕西、云南等12个省份出台阶段性减免或缓缴企业社保费等政策。各地要把这些政策梳理出来，制成政策明白卡，让返乡留乡农民工知道有哪些扶持政策、通过什么途径申请政策。

　　返乡留乡农民工寻找就业岗位，往往转岗技能不足，这就需要政府来提供服务。国务院发展研究中心农村经济部部长叶兴庆认为，要加大对农民工再就业培训和返乡创业支持力度，应尽快推出农民工转岗再就业培训项目，帮助农民工尽快适应疫情后涌现出的新兴产业技能要求。

(责编：李栋、值班)
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