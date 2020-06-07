"预约旅游"不只是应急之策 业内:预约旅游或成未来新常态

受新冠肺炎疫情影响，各地景区在恢复开放中，普遍实行“门票预约、分时游览”举措。业内人士认为，此举不只是适应疫情的应急之策，更契合智慧旅游发展趋势，或将成未来新常态。不过尚需完善技术和服务，尽量避免“一刀切”僵化实施。

日前，“中国旅游日”喀什主会场活动现场，“一部手机游新疆”平台启动“创作者奖励扶持计划”。“该平台上线投入使用，在短短5天时间，关注和使用人数达几十万人次。这更加坚定了我们做好智慧旅游、用信息化手段服务游客的信心和决心。”新疆维吾尔自治区文化和旅游厅旅游宣传推广中心主任李勐介绍。

受新冠肺炎疫情影响，全国各地景区在恢复开放中，普遍实行“门票预约、分时游览”举措。此举避免了游客拥堵，提升了出游体验。业内人士指出，“预约旅游”方式不只是应急之策，更契合未来智慧旅游发展趋势。越来越多的人正在习惯提前规划，做好预约，利用闲暇自由时间出游，提高效率，节省时间。

让游客获得更好体验

“我提前3天通过网络预约，来了之后发现人不多。跟之前几次来相比，体验感更好。”新疆库尔勒市民张金辉日前带着家人，来到博湖县博斯腾湖大河口景区游玩，“吹着微风，品着美食，这样的游玩特别舒心。”

戴口罩、出示预约二维码、测量体温……在博斯腾湖大河口景区，《工人日报》记者看到，游客们遵循指引排队入场。现场可见醒目的预约指引牌，喇叭里反复提醒游客保持安全距离。在游客服务中心，记者看到，LED大屏上显示着疫情期间景区的最大承载量。

“每一次来这里人员都是爆满，这次通过分时预约，感受到一次不一样的体验。虽然游客并不少，但秩序井然。”刚刚过去的周末，来自昌吉州的游客林琴带着家人来到喀纳斯景区畅游了一番。据了解，为达到科学供给、有效分流、优化管理、提升品质，4月20日起，喀纳斯景区实行实名制“分时预约”，旅游团和散客需提前通过相关平台线上实名制分时预约购票。购票时需提前选择入园时段，每个时段剩余票数会在购票端显示，游客可根据每个时段的余票情况，合理规划安排入园时间。

据了解，为方便游客出行，新疆将有序推进全区A级旅游景区预约管理。按照计划，将最终实现全区所有A级旅游景区门票、餐饮娱乐、住宿、旅游民俗体验、区间车、漂流等景区旅游服务的线上实时预约、在线支付和线上排队。新疆文化和旅游厅副厅长古丽·阿不力木介绍：“互联网信息时代推进智慧旅游，加速推进新疆传统观光游向体验游、组团游向自助游、景区游向生态游转变。”

“实施分时段预约制度，引导游客间隔入园、错峰旅游，可有效将流量管控关口前置，变被动现场分流为主动行前计划和引导，避免游客出行时间过于集中，减少游客排队等候时间，避免了因人多造成的游客旅游体验度下降，提高了游客的满意度。”那拉提景区管委会营销中心主任车华说。

携程全球玩乐平台数据显示，“五一”期间，在携程上推出预约的景区数量超4000家。为帮助景区安全有序应对大客流，携程推出智慧景区服务系统和战略合作方案，从购票、入园、游玩、售后多方面助力景区复苏。

或成发展新常态

“因为我们的假期不确定，之前出去游玩都是通过预约方式。提前预订门票套餐，预订酒店客房，还有一定的优惠价。”南平车务段杨丹平告诉记者。

近两月以来，一些旅行社和景区，为了预热市场和减少经营风险，以超低价推出一些热门线路或者门票套餐供游客预定，这些线路和门票套餐一经推出就受到不少游客关注。游客预定的时间越是提前，线路价格越优惠。

林海从事旅游行业多年，在他看来，“预约旅游”并非只是一时应急之策，而是旅游市场发展到一定阶段产物，“从盲目的游玩回归理性出游；从走马观花式的出游向深度游转变。”他认为，游客可掌握的闲暇自由时间越来越多，其旅游的计划性也越来越强，预约旅游也将成为新常态。

“按以往，每年国庆黄金周之后，迎来旅游的低峰期，这个时间出游最划算。一些门票套餐，提前预订者就可享受到相对比原价套餐低三分之一以上的优惠价。”杨丹平说。

《工人日报》记者了解到，邮轮旅游是目前经常开展预约旅游的项目，很多邮轮公司推出的旅游线路都需提前一个月报名预约，且越早越便宜。这对于能确切安排旅游时间的游客来说，是一个省钱的好办法。

“预约制对旅游行业来说，可谓双赢。一方面游客花钱少效率高，另一方面，旅游企业可以降低经营风险。”林海说，预约给了旅游行业大致市场预期，可以更好地提前规划，细致安排好吃、住、游、行、购、娱等各方面的服务。

“实行分时预约，有利于合理调配景区资源，规范入园秩序，提高入园实效，提升旅游体验。旅游旺季，游客可通过分时预约合理安排个人时间，避开高峰，安心出行。”新疆喀纳斯智慧旅游有限责任公司总经理谢佳燕说。

部分游客也有担心

受疫情影响，2020年游客出行习惯、特点发生改变，预约制被越来越多的人接受。

“预约是挺好，但对一些旅游企业信誉度还有怀疑，就怕并非其广告所描述。”采访中，一些消费者对“预约旅游”也有些担心，旅游不是看得见摸得着的有形商品，不确定性大。

还有游客对一些原本客流量就不多的公园和景点也强制推行预约旅游模式存在一些不同看法：“预约旅游并非适合所有景点和公园，若不加区分搞一刀切，反而可能浪费资源，影响游玩的心情。”

业内人士指出，“预约旅游”模式开始流行，且渐成趋势。但“预约制”绝非简单的管理手段，当前尚需进一步完善相应的技术和服务，确保这项工作精细、精准。同时，游客也要改变观念，明白“预约”不是阻碍而是保障。

林海表示，消费者在预定旅游产品时，要挑选信得过的旅游企业，不能只看价格而盲目预订，一定要与同类产品多方对比，“如果花费看起来明显过低，可能就有问题。”

此外，预约作为一种新的旅游理念，还需旅游行业各细分领域，上中下游主体共同开发，整合旅游资源。旅游部门和景区管理者不应搞一刀切，而应在分类实施基础上，完善服务技术和渠道，满足游客多元化旅游体验。据悉，新疆智慧旅游体系中的旅游大数据中心、智慧旅游管理平台近期将上线。届时，新疆旅游调度、预约、产业运营监测、公共服务信息发布、行业管理、旅游资源管理等一系列信息化平台将陆续进入常态化运转。

(责编：李栋、值班)