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海关总署：5月份我国外贸出口1.46万亿元 同比增长1.4%

2020年06月07日12:53  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月7日电 （栗翘楚）6月7日，海关总署发布统计数据显示，5月份，我国外贸进出口2.47万亿元，同比下降4.9%；其中，出口1.46万亿元，增长1.4%；进口1.01万亿元，下降12.7%；贸易顺差4427.5亿元，增加60.6%。按美元计价，5月份我国外贸进出口3507亿美元，下降9.3%；其中，出口2068.1亿美元，下降3.3%；进口1438.9亿美元，下降16.7%；贸易顺差629.3亿美元，增加52.9%。

今年前5个月，我国货物贸易进出口总值11.54万亿元人民币，比去年同期（下同）下降4.9%，降幅和前4个月持平。其中，出口6.2万亿元，下降4.7%；进口5.34万亿元，下降5.2%；贸易顺差8598.1亿元，减少1.2%。按美元计价，前5个月，我国进出口总值1.65万亿美元，下降8%。其中，出口8849.9亿美元，下降7.7%；进口7636.3亿美元，下降8.2%；贸易顺差1213.6亿美元，减少4.5%。

今年前五个月，我国外贸进出口呈现以下几个特点：

一般贸易进出口比重小幅提升。前5个月，我国一般贸易进出口6.91万亿元，下降4.7%，占我外贸总值的59.9%，比去年同期提升0.1个百分点。其中，出口3.65万亿元，下降4.3%；进口3.26万亿元，下降5.1%。同期，加工贸易进出口2.77万亿元，下降8.1%。其中，出口1.74万亿元，下降9.3%；进口1.03万亿元，下降6.1%。此外，我国以保税物流方式进出口1.39万亿元，下降0.1%。其中，出口4647.8亿元，增长3.7%；进口9289.1亿元，下降1.9%。

对东盟进出口增长，对欧盟、美国和日本进出口下降。前5个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值1.7万亿元，增长4.2%，占我外贸总值的14.7%。其中，我对东盟出口9366.2亿元，增长2.8%；自东盟进口7598.6亿元，增长6%；对东盟贸易顺差1767.6亿元，减少9%。欧盟为我第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为1.61万亿元，下降4.4%，占我外贸总值的13.9%。其中，我对欧盟出口9688.2亿元，下降1%；自欧盟进口6373.2亿元，下降9%；对欧盟贸易顺差3315亿元，增加19.1%。美国为我第三大贸易伙伴，中美贸易总值为1.29万亿元，下降9.8%，占我外贸总值的11.1%。其中，我对美国出口9643.9亿元，下降11.4%；自美国进口3218.4亿元，下降4.5%；对美贸易顺差6425.5亿元，减少14.5%。日本为我第四大贸易伙伴，中日贸易总值为8463.6亿元，下降0.3%，占我外贸总值的7.3%。其中，对日本出口3961亿元，增长1.6%；自日本进口4502.6亿元，下降1.8%；对日贸易逆差541.4亿元，减少21.1%。

民营企业进出口增长、比重提升。前5个月，民营企业进出口5.11万亿元，增长1.8%，占我外贸总值的44.3%，比去年同期提升2.9个百分点。其中，出口3.27万亿元，下降0.1%，占出口总值的52.7%；进口1.84万亿元，增长5.4%，占进口总值的34.5%。同期，外商投资企业进出口4.54万亿元，下降7.3%，占我外贸总值的39.4%。其中，出口2.33万亿元，下降9.4%；进口2.21万亿元，下降5%。此外，国有企业进出口1.85万亿元，下降14.1%，占我外贸总值的16%。其中，出口5838.9亿元，下降8.4%；进口1.26万亿元，下降16.5%。

机电产品和服装等出口下降，纺织品出口增长。前5个月，我国机电产品出口3.64万亿元，下降4%，占出口总值的58.7%。其中，自动数据处理设备及其零部件出口5086.1亿元，增长1.8%；手机2756.5亿元，下降5.6%。同期，包括口罩在内的纺织品出口4066.6亿元，增长25.5%；服装2678.1亿元，下降20.3%；塑料制品1872.6亿元，增长2.1%；家具1226.7亿元，下降14%；鞋靴821.1亿元，下降28.5%；玩具567.4亿元，下降11.8%；箱包510.5亿元，下降27.6%。此外，钢材出口2500.2万吨，减少14%；汽车（含底盘）37.7万辆，减少16.9%。

铁矿砂、原油、天然气、大豆等商品进口量增加，大宗商品进口均价以下跌为主。前5个月，我国进口铁矿砂4.45亿吨，增加5.1%，进口均价为每吨629元，上涨6.7%；原油2.16亿吨，增加5.2%，进口均价为每吨2567.4元，下跌21.2%；煤1.49亿吨，增加16.8%，进口均价为每吨503.4元，下跌4.7%；天然气4012万吨，增加1.9%，进口均价为每吨2642.1元，下跌14.7%；大豆3388.3万吨，增加6.8%，进口均价为每吨2770.2元，下跌1.7%；初级形状的塑料1471.2万吨，减少1.3%，进口均价为每吨9039元，下跌10.3%；成品油1340.3万吨，减少9.3%，进口均价为每吨3037.2元，下跌18.3%；钢材546.4万吨，增加12%，进口均价为每吨7043.6元，下跌13.9%；未锻轧铜及铜材218.5万吨，增加12.4%，进口均价为每吨4.3万元，下跌6.3%。此外，机电产品进口2.36万亿元，下降0.9%；其中集成电路2011.5亿个，增加27.3%，价值8794.3亿元，增长14.5%；汽车（含底盘）27.8万辆，减少36.9%，价值928.8亿元，下降31.3%。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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