我国铁路货运继续实施降费措施 今年累计让利近4亿元

人民网北京6月7日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，5月份，国家铁路发送货物2.99亿吨，同比增加1115万吨、增长3.9%，日均发送963万吨，环比增加75万吨、增长8.5%，持续保持高位运行。今年以来国家铁路累计发送货物13.9亿吨，同比增长2.7%，完成货运收入1539亿元，同比下降5.8%，为保障国民经济平稳运行和人民群众生产生活需要做出了积极贡献。
国铁集团货运部负责人介绍，铁路部门深入贯彻落实中央“六稳”“六保”部署要求，持续深化运输供给侧结构性改革，紧密对接市场需求，加强货运组织，保障产业链供应链稳定畅通，推动货运量不断增长。深入实施货运增量行动，推动“公转铁”运输， 5月份沿海主要港口疏港矿石运量完成3479万吨，同比增长22.4%；主动对接企业需求，按照“一企一策”制定运输方案，继续实施货运降费措施，灵活调整运价，有效降低物流成本，今年以来累计让利3.8亿元。5月份，国家铁路日均装车15.9万车，环比增加1.3万车、增长8.8%，单日装车量4次刷新年内纪录，其中5月29日装车16.6万车，创今年单日装车最高纪录。
该负责人表示，铁路货运量持续保持高位运行和不断增长，反映了我国经济社会发展秩序加快恢复、稳中向好的态势。下一步，铁路部门将进一步发挥铁路大动脉战略通道作用，深入实施货运增量行动，提升货运能力和效率，积极服务市场主体和实体经济，为经济社会发展和民生改善作出积极贡献。
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