外贸出口恢复性增长（新数据 新看点）

图表数据来源：海关总署

近日，伴随着清脆的汽笛声，一列中欧班列从西安新筑车站向西驶出。该列车满载41节车厢货品，最终将到达德国汉堡。借助多式联运等便捷运输方式，来自中国的商品搭乘这趟班列，走向更广阔的国际市场。

疫情来袭，外贸承压。面对困难，政策打出组合拳，企业开拓新市场。我国货物贸易出口在一季度同比下降后，迎来恢复性增长。4月实现出口1.41万亿元，同比增长8.2%；5月出口1.46万亿元，增长1.4%。

——出口恢复性增长，意味着我国外贸发展基本面没有变。

青岛三硕健康科技有限公司生产车间内，机声隆隆，工人紧张有序地忙碌着。公司国际业务中心主管杨丽云说：“订单已经排到了7月份，4月以来新增了不少欧洲客户订单。”

从中长期看，我国外贸发展长期向好的基本面没有改变。今年以来，各地各部门纷纷出台措施帮助企业抓紧复工复产，稳住外贸基本盘。据海关总署统计，3月全国有实际进出口活动的企业达29.7万家，比2月增长53.4%。

——出口恢复性增长，意味着外贸企业竞争力有了新跃升。

“企业复工到现在，几乎每天晚上都在加班。”在浙江顶康科技有限公司董事长潘岩君看来，赢得订单和创新研发密不可分。公司坚持研发各项智能应用，争取更大市场份额。

近年来，我国外贸企业加速实施人才引进、工艺改造、产品创新等举措，在全球同行业竞争中取得新优势。疫情防控期间，外贸企业加快转型升级步伐，提升抵御市场风险能力。海关数据显示，前5个月，我国机电产品出口3.64万亿元，其中，自动数据处理设备及其零部件出口5086.1亿元，同比增长1.8%。

——出口恢复性增长，意味着多元化市场战略为出口提供了有力支撑。

近日，一批装有数十吨杀虫类农药的大货车从河北威远生物化工有限公司驶出，将在上海装船出海，运抵巴基斯坦后帮助当地抗击蝗灾。“我们一季度出口2400万美元，同比增长16%。”河北威远生物化工有限公司国际中心副总经理杨建辉说。

近年来，我国外贸企业积极实施出口市场多元化战略，下大气力开拓“一带一路”等新兴市场，外贸发展之路越走越宽。前4个月，我国对“一带一路”沿线国家和地区合计进出口2.76万亿元，同比增长0.9%。

未来一段时间，我国外贸发展仍然面临国际市场需求萎缩、产业链供应链循环受阻等严峻挑战，但在国际市场中历练过的中国企业，具有很强的韧性和潜力。总体来看，我国出口企业创新意识强、产业链供应链稳固，企业开拓新兴市场成效明显，再加上稳外贸政策不断落地见效，这为我国外贸继续实现恢复性增长创造了条件。

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 01 版）

(责编：李枫、岳弘彬)