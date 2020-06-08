我国5G基站周增超1万

本报北京6月7日电 （记者王政）5G牌照发放一年来，我国5G发展取得积极进展，网络建设速度和规模超出预期。工信部最新统计显示，我国5G基站以每周新增1万多个的数量在增长。目前，5G终端连接数已超过3600万。仅4月一个月，5G用户就增加了700多万。

截至5月底，中国移动已建成14万个5G基站，今年底将完成30万基站建设任务，覆盖340多个地级以上城市。中国电信与中国联通累计共建共享了10多万个5G基站，双方计划提前一季度完成25万个基站的全年建设任务。

据了解，网络建设方面，目前基础电信企业建设5G基站超过25万个，预计今年年底，我国将建设5G基站超过60万个，覆盖全国地级以上城市；应用创新方面，全国累计开展5G创新应用400余项，在建的“5G+工业互联网”项目超600个。

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 01 版）

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