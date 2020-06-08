本报北京6月7日电 （记者葛孟超）记者7日从国家外汇管理局获悉：截至5月末，我国外汇储备规模为31017亿美元，较4月末上升102亿美元，升幅为0.3%。

对于外储规模小幅上升的原因，国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英解释说，5月，我国外汇市场运行稳定，外汇供求基本平衡。国际金融市场上美元指数小幅下跌，主要国家资产价格有所上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模小幅上升。

据介绍，随着我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，经济运行正逐步向常态化复苏。我国经济潜力足、韧性强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有改变，将继续支持外汇储备规模总体稳定。

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 02 版）

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