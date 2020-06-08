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江苏南京江宁开发区推进高质量发展

建设高科技产业新城

本报记者  刘书文  崔  璨

2020年06月08日05:27  来源：人民网－人民日报
 

　　智能电网、整车制造、智能制造……近年来，江苏南京江宁开发区着力推进经济高质量发展，多领域齐头并进。

　　今年1月，在国家商务部公布的2019年国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价结果中，江宁开发区综合实力位居全国第七、江苏省第三。“立足新时代新起点，江宁开发区正朝着建设一座现代化国际性高科技产业新城的目标，向前看、再出发、创新业。”江宁开发区管委会主任张会祺表示。

　　优化环境 吸引企业争相落户

　　湖水微波荡漾，园区景色宜人，在江宁开发区九龙湖国际企业总部园，美丽的风景让人身心舒缓。“这里的工作、生活设施完备，入驻企业可以享受很多便利。”服务中心内，讲解人员告诉记者，从新兴商业综合体湖滨新天地到园区内的禄口机场值机点、火车票汽车票自动购票机，再到企业知识产权专利免费申报等，这里的服务一应俱全。

　　目前总部园已经吸引包括T3出行总部、光大国际环境科技总部、海康威视苏皖总部等在内的总部办公、创新研发企业200多家。吸引这么多企业争相落户的，是江宁持续优化的营商环境。

　　从上午9点多递交申请，到下午下班前领到施工许可证，仅用不到8个小时。这是一家企业在江宁开发区行政审批局申领施工许可证所用的时间。

　　这得益于一系列审批制度改革。首先是削减业务窗口，通过并联审批系统跟踪受理许可，实现“一窗受理”“一站收费”，通关业务“单一窗口”申报。其次削减受理要件，推进工程报批从原先10多个部门、30多项审批材料缩减至1科办理、13项线上提交材料，市场准入和投资审批事项100%实现全程电子化。运用线上系统，变“企业跑腿”为“企业动嘴、政府跑腿”，货物平均通关时间缩短3/4；涉税业务上，落实涉税事项一厅通办，非接触式办税率达88%，纳税网上申报占98%，简易注销和出口退税实现零环节。

　　“我们改革的目的很明确，就是要为企业服务，让企业感受不到我们的存在就是成功。”江宁开发区行政审批局局长张振表示。

　　政策指导 盯住国内外顶尖人才

　　2018年5月28日，中德合作的新型研发机构江苏MEMS智能传感器研究院在江宁开发区揭牌。“研究院之所以落户江宁，就是看中江宁在产业发展方面的优势。”提到研究院落户的原因，开发区高新园管办副主任张洋打开了话匣子，“南京高校多，人才优势明显，加上政府给予政策指导，基金公司帮忙筛选入驻项目，大大缩短了从技术研发到产业化的时间。”

　　研究院揭牌不到一年时间，就成功孵化了10家企业，孵化企业总产值近4000万元。

　　近年来，江宁开发区与以色列、法国、德国、新加坡等国家合作，与以色列魏兹曼科学研究院中国技术转移中心建立合作机制，并在法国、英国建立招才引智工作站。

　　“盯住国际国内顶尖人才，实现一个顶尖人才能带来一个团队、一个产业的集聚效应。”张洋介绍，2019年8月，以新加坡国立大学教务长、首席教授、新加坡工程院院士钟台生团队为核心成立的技术研究院签约落户。研究院围绕南京市先进环保材料与高端装备产业发展需求，瞄准产业链中高端重点环节，自2019年9月成立至今，现已实现产值近千万元。

　　截至目前，江宁开发区共引进新型研发机构70家，研发人员总规模已达1580人，累计引进和孵化企业706家，组建基金规模达10.9亿元。

　　配套服务 释放企业发展动能

　　南京茂莱光学科技股份有限公司是一家做光学镜片的企业，随着企业的发展壮大，原本20亩的企业用地已不能满足企业的生产需求。在了解企业的实际需求后，开发区相关部门经过多方协调，不到3个月时间，就协调出一块土地用于企业增资扩产。

　　问题的解决多亏了江宁开发区的企业发展陪伴计划。2019年4月，首批12家“重点企业规模和效益倍增行动”和10家“产业投资提速行动”试点企业现场签约。

　　“企业发展陪伴计划，就是通过实施产业地标建设、新兴企业规模和效益倍增、产业投资提速和企业服务再提升‘四大行动’，释放企业新动能，实现高质量发展。2020年，园区将在总结第一批试点企业成功经验的基础上，推动不低于30家企业纳入该项计划，实现工作由点到面的纵深推进。”江宁开发区投资促进局副局长孙磊介绍。

　　今年，面对突如其来的疫情，江宁开发区统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，做好“两手抓”“两手硬”。在推进企业复工复产中，江宁开发区党员干部惠企帮手特别行动小组，通过靶向定位服务，帮助重点企业解难题、促复工。截至3月底，江宁开发区规上工业企业和限额以上商贸流通类企业复工率均达100%；为8家企业3335名员工提供“点对点”返宁包车，累计兑现企业申报各类政策补贴金额近7000万元；通过“云签约”方式，落户项目20个、总投资额近160亿元。

　　如今，江宁开发区已形成以绿色智能汽车、智能电网、新一代信息技术等为代表的特色产业体系，引入46个国家和地区的4000多个项目，正在全力打造制造业高质量发展示范区。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月08日 14 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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