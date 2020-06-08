让资金“直达”实体经济（财经眼）

数据来源：人民银行

制图：沈亦伶

习近平总书记在看望参加全国政协十三届三次会议的经济界委员并参加联组会时强调，要加强协同配合，增强政策举措的灵活性、协调性、配套性，努力取得最大政策效应。

《政府工作报告》提出，“积极的财政政策要更加积极有为”“稳健的货币政策要更加灵活适度”“就业优先政策要全面强化”。

今年，财政政策如何以更大力度对冲疫情影响，真正发挥稳定经济的关键作用？货币政策如何创新直达实体经济的政策工具，进一步推动企业便利获得贷款？就业优先政策如何与其他政策协同发力，聚力支持稳就业？今天起，本版推出报道，聚焦货币政策、财政政策和就业优先政策如何助力“六稳”“六保”，推动完成全年经济社会发展目标任务。

——编 者

“引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年”“创新直达实体经济的货币政策工具”“强化对稳企业的金融支持”……在日前闭幕的全国两会上，货币政策走向备受关注。面对前所未有的风险挑战，《政府工作报告》提出，加大宏观政策实施力度，着力稳企业保就业。这其中，作为实体经济血脉的金融，被寄予很多新期望。

当前金融服务实体经济成效如何？怎样创新货币政策工具，让资金“直达”实体经济？记者采访了有关部门、企业和专家。

稳健的货币政策将更加灵活适度，综合运用、创新多种货币政策工具，确保流动性合理充裕

檐溜松风方扫尽，轻阴正是采茶天。

5月初，福建福鼎市太姥山山脚下，一片片竹片编成的水筛上正晾晒着今年刚刚采摘下来的白茶茶青。偌大的厂房里，工人们忙碌地挑拣茶青、加工茶叶。

萎凋、堆积、干燥、拣剔、正茶、匀堆、烘焙……经过一道道复杂工序，一批批芽头肥壮、满披白毫的福鼎白茶制作完成。“今年这个时节客户能喝上汤色杏黄、清芳醇和的白茶，真是不易。”畲茗香茶业有限公司负责人钟玉龙说。

“白茶产品广受欢迎，今年初我们本想扩大制茶规模，提前采购了一批茶青，预付款已经付出去了，没想到受疫情影响，下游回款变慢，采购尾款没了着落。”钟玉龙告诉记者，就在他一筹莫展之际，中信银行宁德分行向他介绍了新推出的“畲乡贷”产品，可提供100万元信用贷款，无需抵质押物，利率比同类贷款低了1个百分点。

突如其来的疫情，给中小企业带来不少困难挑战。但来自信贷政策的有力支持，让中小企业感受到融融暖意。

今年2月1日，人民银行会同财政部、银保监会等部门迅速出台30条金融支持政策措施，加大逆周期调节，创新运用结构性货币政策工具，为疫情防控和经济社会发展提供了有力支持。

——总量上，通过3次降准、加大公开市场操作力度、增加再贷款再贴现等，超预期投放流动性。

——价格上，引导公开市场逆回购操作利率、中期借贷便利（MLF）利率、贷款市场报价利率（LPR）下行。

——结构上，运用3000亿元专项优惠再贷款、1.5万亿元普惠性再贷款再贴现、6000亿元新增政策性银行贷款额度，优先支持疫情防控重点医用物品和生活物资生产企业、受疫情影响较大的中小微企业和服务业企业等。

这些综合措施成效明显。数据显示，前4个月，人民币贷款新增8.8万亿元，同比多增近2万亿元。4月末，广义货币M2和社会融资规模存量同比增速分别为11.1%和12%，增速明显高于去年。今年以来，1年期LPR已下行了30个基点，4月新发放的普惠小微贷款平均利率为5.24%，比去年12月下降0.77个百分点。

工银国际首席经济学家程实表示，今年以来，广义货币M2和社会融资规模增速提升，初步实现“明显高于去年”的目标，货币传导效率在价格型工具、数量型工具上均有提升，特别是对中小微企业的结构性支持加强，这有效防范了疫情防控期间实体经济资金链条的断裂风险，平稳推动了企业复工复产。

中国人民银行行长易纲表示，下一阶段，稳健的货币政策将更加灵活适度，人民银行将按照《政府工作报告》提出的要求，综合运用、创新多种货币政策工具，确保流动性合理充裕，保持广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年。

新创设两个货币政策工具，务必推动企业便利获得贷款，推动利率持续下行

“创新直达实体经济的货币政策工具”，《政府工作报告》中的这个提法让人眼前一亮。正如直达车高效省时一样，“直达”实体经济的货币政策工具，也能够极大提升企业获得感，提高融资效率。

今年以来，央行通过货币信贷政策的结构化、精准化，缩短货币政策的传导链条，金融机构也积极运用大数据等金融科技手段，畅通融资渠道，让资金“直达”实体经济。

——间接融资链条更短，企业贷款快速审批。

“直达、高效，太方便了！”3月下旬的一天，北京世纪汇泽科技有限公司总经理李江洪在线申请企业经营贷款，仅用十几分钟就完成了人脸识别、签订贷款合同等多个步骤。

随即，这些资料被上传至1000多公里外的浙江杭州，工商银行总行位于这里的网络融资中心快速完成了线上审批。在李江洪还惊讶于贷款办理效率的时候，银行在线回复显示，企业已获得200万元的授信额度，优惠利率为4.25%。

“贷款办理前，总行系统通过对企业纳税记录等大数据进行审核，已确认其符合获得200万元信用贷款的条件。”工商银行北京分行中关村支行的客户经理李凡告诉记者，得益于政府部门信息联网和大数据系统，过去需要2周时间完成的现场调查、撰写报告等贷款审核流程，现在最多2天就能完成。

从2周到2天，从“跑断腿的线下审批”到“快速高效的线上审批”，在大数据等金融科技帮助下，越来越多贷款可以更快捷地“直达”企业。

——直接融资规模更大，让更多企业直接获得资金支持。

债券市场是企业的重要资金来源，也是资金“直达”实体经济的重要途径。疫情防控期间，中国银行间市场交易商协会迅速建立债务融资工具注册发行绿色通道。

开通后48小时，中国南山集团等3家企业就通过绿色通道完成债券注册流程，累计募集资金21亿元。数据显示，1—4月，我国公司信用债发行4.6万亿元，同比增长46%。民营企业发债融资2700亿元，发行量创近年新高。

不仅如此，借力外债便利化额度试点政策，一些企业还拿到了更“便宜”的资金。5月21日，广州小马智行科技有限公司在外汇局广东省分局办理了外债签约登记，成功融入总额500万美元、借款期限5年的低成本资金。

“在特殊时期应对特殊困难，需要货币信贷政策更加注重精准性和直达性。”中国人民银行副行长潘功胜说，疫情给经济社会发展带来较大影响，很多企业特别是中小微企业面临生产经营困难，需要进一步加大政策支持来稳企业、保就业、稳定经济增长。

6月1日，在前期推出的再贷款等“直达”实体经济的货币政策工具基础上，中国人民银行再创设两个“直达”实体经济的货币政策工具——普惠小微企业贷款延期支持工具和普惠小微企业信用贷款支持计划。

具体来看，对于今年年内到期的普惠小微企业贷款，均可以享受一次延期还本付息。预计延期政策可覆盖普惠小微企业贷款本金约7万亿元。央行则通过普惠小微企业贷款延期支持工具，提供400亿元再贷款资金，鼓励地方法人银行对普惠小微企业贷款“应延尽延”。

与此同时，央行通过信用贷款支持计划，向符合条件的地方法人银行提供资金支持，预计可带动地方法人银行新发放普惠小微企业信用贷款约1万亿元。

交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟说，结构性货币政策工具通过定向的流动性释放，增加相关领域信贷供给，降低融资成本，进而满足实体经济融资需求。

“相比于降准降息等传统手段，此次新创设的普惠小微企业延期支持工具和信用贷款支持计划具有更显著的市场化、普惠性和直达性等特点。”国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼说，这些结构性货币政策工具将货币政策操作与金融机构对普惠小微企业提供的金融支持直接联系在一起，保证了精准调控。

推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，采取综合措施稳企业保就业

做好“六稳”工作、落实“六保”任务，金融支持是重要一环。今年以来，金融及相关部门重点围绕缓解疫情对中小微企业经营的影响，出台了一系列措施，为疫情防控、复工复产、实体经济发展提供了精准金融服务。

——创新模式，知识产权也能“借钱”。

手握30多项专利，但没有抵押物，急需资金扩大生产规模的浙江台州市莱恩克警报器有限公司负责人王良仁为贷款的事伤透脑筋。

5月26日，通过“知识产权混合质押贷款”项目，公司成功申请到泰隆银行台州分行一笔200万元的贷款。“我们主动结合了央行支小再贷款政策以优惠利率发放，100万元的贷款每年可以给企业节省2万—3万元的利息。”泰隆银行台州科技支行行长张磊说。

数据显示，4月普惠小微贷款余额同比增长25.1%，增速比上年高2个百分点。4月末，在金融机构有贷款余额的中小微企业户数达到2815万户，同比增长21.9%。

——让利于企，“减免息”还要“减免费”。

5月21日起，在银保监会指导下，中国进出口银行等机构联合网商银行，向小微商家和个体工商户发放百亿贷款“免息券”，有营业执照的小商家可直接在支付宝上领取，线上享受利息减免。

不仅要“减免息”，还要“减免费”。国家开发银行在加大信贷投放同时，减免相关收费，让利实体经济，前5个月向企业让利约41亿元，让利幅度同比增长63%。中国银联则对疫情防控重点地区实行取现减免、消费服务手续费优惠等措施，截至5月中旬，仅跨行取现一项已累计覆盖逾600万笔交易。

——科技支撑，区块链让产业链转起来。

应收账款拖欠，是造成不少企业资金链紧张的重要原因。疫情影响下，上下游企业都面临更大资金困难，造成整个产业链运行不畅。凭借区块链技术安全透明、不可篡改、可追溯等特性，浙商银行把应收账款改造成为“区块链应收款”，让企业在不增加贷款的情况下获得融资支持，不再受账期困扰。

这让不少上下游企业资金加速转起来。今年初，富通集团位于浙江嘉善县的光通信全产业链项目即将投产，浙商银行批量给予其上游企业7000万元的专项授信额度，保障了项目资金的及时周转。据测算，富通集团的资金周转每年多增加一次，外部融资就可以减少约1亿元。

近日，央行对全国957家企业问卷调查的结果显示，民营、小微企业融资难融资贵得到有效缓解，但融资渠道仍需拓宽，金融服务质效有待进一步优化。当前，保市场主体，依然需要货币政策持续发力，为此，《政府工作报告》提出，强化对稳企业的金融支持。稳企业保就业，金融机构又该有哪些新作为？

为进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，近日，人民银行等多部门出台了《关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见》。

“此次发布的加强小微企业金融服务的政策指引，着力于长期性、制度性的政策推动，在金融供给侧结构性改革过程中，培养金融机构金融服务能力。”潘功胜表示，小微企业融资问题是一个非常复杂的系统工程，解决这个问题需要综合施策、坚持不懈、久久为功。

一些地方也在积极探索稳企业保就业的综合措施。重庆银保监局联合市级部门建立疫情防控期间企业稳岗信用承诺约束机制，组织金融机构引导企业在申请贷款前登录系统，做出在疫情防控期间不随意裁员的信用承诺，并将其作为申请财政贴息和银行优惠贷款的重要参考。交通银行北京市分行采取对经营单位及人员绩效考核挂钩、单独设立计价奖励等资源倾斜和正向激励措施，提高经营单位开展信用贷、首贷、无还本续贷业务的积极性。

“中小企业是我国经济的重要组成部分，加大力度稳企业保就业，就要改善中小企业的发展环境，切实降低其融资成本。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示，实现《政府工作报告》提出的目标任务，既要加快改革创新，提高货币政策传导效率，也要引导银行让利于中小企业，更好为实体经济服务。

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 18 版）

(责编：李枫、岳弘彬)