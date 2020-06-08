深化金融改革 护航经济行稳致远（财经观）

继续深化金融改革，需要全面辩证地认识问题，系统性、前瞻性地破解难题，只有这样，才能更大力度提升市场整体效率，更有力地促进金融稳健运行，护航经济行稳致远

国务院金融稳定发展委员会办公室近日发布11条金融改革措施，涵盖商业银行小微企业金融服务监管、中小银行资本补充、创业板改革和票据标准化等方面，为下一阶段金融改革列出了清晰的路线图和实施表。按照“成熟一项推出一项”的原则，这些改革措施将于近期陆续推出。

困难挑战越大，越要深化改革，破除体制机制障碍，激发内生发展动力。今年以来，面对突如其来的疫情，金融系统出台了一系列有针对性的政策举措，助力疫情防控，支持企业复工复产，保障经济平稳运行。尤其值得圈点的是，金融改革并未因疫情影响而停步，而是不断破解长期以来造成企业融资难融资贵的一些体制机制性障碍，提升金融服务实体经济的能力，特别是帮助小微企业渡过难关。

继续深化金融改革，需要增强系统性。细看11条改革措施，其中部分举措并非新近出台，此前已经公开向社会征求意见，内容涉及银行信贷、资本市场、信用评级、会计师行业等多个不同领域。然而细捋每条措施，不难发现其中贯穿着服务小微企业、金融体系自身稳健运行、金融市场环境建设等几条清晰的主线。金融改革越是向纵深推进，越需要系统性地设计改革路径，创新体制机制，这样才能真正提升金融服务实体经济的质效，增强金融体系自身的韧性和抗风险能力。

比如，11条改革措施的重点之一是提升小微企业金融服务能力。过去几年，相关部门陆续开出了不少破解难题的良方。在此次抗击疫情过程中，改善小微企业金融服务的重要性和紧迫性更为凸显，需要建立起全方位、系统性的小微企业投融资体系。此次改革举措不仅要求优化银行监管评价体系，激励商业银行加强小微企业金融服务，也要求从补充银行资本和完善公司治理角度深化银行自身改革，增强银行服务实体经济的能力；不仅强调银行的职责，也要求更好地发挥地方融资担保机构的风险分担作用；不仅改善中小微企业的间接融资状况，也为企业直接融资创造更优质的环境……综合施策、全面系统地推进金融改革，不仅可以有效消除制度梗阻，也将为经济稳健前行和金融市场发展打下坚实基础。

继续深化金融改革，还需要增强前瞻性。11条改革措施从长远着眼，以市场化改革推动金融机构从根本上增强服务能力和服务意愿，为解决融资难题提供长效性的制度保障。不仅如此，改革还从提高信用评级服务水平、规范会计师行业、加大金融违法行为打击力度等方面优化金融生态环境，完善金融基础设施建设，为金融市场未来更高水平的开放做好准备。

总之，继续深化金融改革，需要全面辩证地认识问题，系统性、前瞻性地破解难题，只有这样，才能更大力度提升市场整体效率，更有力地促进金融稳健运行，护航经济行稳致远。

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 18 版）

(责编：李枫、岳弘彬)