重大疾病保险扩展保障范围（财经短波）

本报电 近日，中国保险行业协会联合中国医师协会发布《重大疾病保险的疾病定义使用规范修订版（公开征求意见稿）》，并向社会公开征求意见，以更好保护保险消费者权益，规范市场行为，推动商业健康保险高质量发展。据了解，本次重疾定义修订增加了病种数量，将原有25种重疾定义完善扩展为28种重度疾病和3种轻度疾病；建立了重大疾病分级体系，首次引入轻度疾病定义，将部分过去属于重症疾病，目前诊疗费用较低、预后良好的疾病明确为轻症疾病，使赔付标准更科学合理。

（屈信明）

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 18 版）

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