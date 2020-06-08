日本企业成立数字货币联席会议

日前，瑞穗银行、三菱日联银行、三井住友银行等银行，东日本旅客铁路公司，日本电信电话公司等10家日本大型企业成立数字货币联席会议，对扩大无现金支付所面临的课题进行梳理，研究数字货币兼容问题，推动实现数字货币。数字货币联席会议还邀请日本金融厅、经济产业省、财务省等政府机构和央行日本银行作为观察员。
目前，日本国内有以IC交通卡“西瓜卡”为代表的电子支付，有“LINE Pay”为代表的手机支付，还有瑞穗金融集团及其合作伙伴推出的“J-Coin Pay”为代表的数字支付手段，联席会议将就这些服务的兼容性问题进行讨论。如果达成共识，有望推动日本民众更加方便地进行电子支付，并探讨数字货币使用范围等问题。
不过，日本民众对现金的需求根深蒂固。不少日本民众认为，对于自然灾害频发的日本来说，电力与通信可能发生中断，只有现金可以保证正常使用。因此，现阶段日本央行对过早引入数字日元持谨慎态度。日本央行表示，目前尚无发行数字货币的计划，但已与欧洲央行等机构开展共同研究。
“对于推进数字货币过程中存在的一些问题，以民间为主体进行研究更容易克服。”数字货币联席会议主席、日本银行结算机构局前局长山冈浩巳表示，将研究最适合日本推进数字货币的方式，充分利用区块链技术。他说：“许多央行尚未发行数字货币，与其说是存在技术障碍，不如说是没有解决好推行数字货币对金融系统和货币政策可能造成的影响。”
（本报东京6月7日电）
《 人民日报 》（ 2020年06月08日 16 版）
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