延续4月份上涨趋势 外汇储备规模两连升

北京商报讯（记者 孟凡霞 吴限）延续4月的上涨趋势，我国外汇储备规模在5月继续回升。6月7日，据国家外汇管理局公布的数据显示，截至2020年5月末，我国外汇储备规模为31017亿美元，较4月末上升102亿美元，升幅为0.3%。分析人士指出，我国经济运行逐步向常态化复苏，将继续支持外汇储备规模总体稳定。

从今年前5个月走势来看，我国外汇储备月度数据呈现涨跌互现的走势。具体来看，今年1月末外汇储备规模环比小幅上涨0.2%；随后在疫情全球蔓延、国际金融市场大幅震荡等因素影响下，2月和3月出现两连降；随着我国疫情防控形势取得阶段性成效，4月又重新回升，当月增加308亿美元；进入5月，外汇储备继续上涨。

对于5月外汇储备规模的变动，国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，5月我国外汇市场运行稳定，外汇供求基本平衡。国际金融市场上美元指数小幅下跌，主要国家资产价格有所上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模小幅上升。

外汇储备的上涨和估值因素有关。建银投资咨询分析师王全月认为，由于近期全球疫情、世界经济形势仍然严峻复杂，美元指数波动明显，估值因素是短期影响外汇储备余额的重要因素。长期来看，维护我国外汇储备稳定的核心仍是国际收支的基本平衡。

民生银行首席研究员温彬进一步指出，疫情发生以来，全球金融市场波动加剧，估值变动对外汇储备规模影响较大。从主要汇率变动上看，5月美元汇率指数贬值0.7%，欧元兑美元升值1.3%，日元兑美元小幅贬值0.6%。从资产价格上看，主要国家资产价格有所上涨，以美元标价的已对冲全球债券指数上涨0.3%；股票价格继3月大幅下探后有所回补，标普500指数上涨4.5%，欧元区斯托克50指数上涨4.2%。综合考虑汇率折算和资产价格变化效应，估值变动导致本月外汇储备规模增加。

值得一提的是，5月我国仍未继续增持黄金储备。据央行公布的数据显示，以盎司来计算，截至2020年5月末，中国黄金储备为6264万盎司，为连续8个月环比持平。虽然黄金储备规模未发生变化，但在黄金价格上涨的形势下，其价值也有所上涨。5月末黄金储备价值为1082.92亿美元，环比4月末的1066.66亿美元增加16.26亿美元。

但也要注意到，进出口贸易等因素对外汇储备变动的影响。温彬表示，当前海外疫情形势仍然较为严峻，虽然4月我国出口金额同比增长3.5%，但外需减弱仍然对国际贸易形成较大冲击，5月我国制造业新出口订单指数仍然只有35.3%。

在温彬看来，下阶段，我国外汇储备规模具有稳定基础。一方面，国内经济逐渐恢复，积极的财政政策工具、直达实体经济的货币政策工具等将加快落地，经济长期向好将对外汇储备规模的稳定形成支撑。另一方面，人民币资产仍然受到国际投资者青睐，仅6月前5个交易日，北向资金就净流入超过240亿元，国际资本流入有助于维护跨境资金平衡，也将对外汇储备规模保持稳定形成贡献。

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