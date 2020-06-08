海关总署：5月外贸整体回落 长期向好趋势未变

原标题：5月外贸整体回落 长期向好趋势未变

如市场预期，5月外贸进出口整体回落。海关总署6月7日发布的数据显示，5月外贸进出口2.47万亿元，同比下降4.9%，降幅比4月扩大4.2个百分点。其中，进口方面同比下降12.7%，低于市场预期。出口方面仍然保持正增长区间。不过，受海外需求持续低迷影响，外贸复苏仍待政策加持。

口罩等纺织品出口激增

据海关统计，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值11.54万亿元，比去年同期下降4.9%，降幅和前4个月持平。

“2、3月我们没有复工复产造成订单拖延，4月就已经出现了缺订单的情况，而这种影响主要在5、6月显现出来。”商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究部副主任白明对北京商报记者表示。

相较于4月出口超出预期，5月出口数据已经得到修正。市场分析指出，4月出口超预期部分原因是此前积压的订单交付，5月数据则体现了全球需求大幅走弱的滞后影响，未来一到两个季度，应对外需下行压力仍是经济工作的重要议题之一。

不过，相较于市场预期，5月出口表现依然保持在增长区间。根据机构预测，5月出口增速预期普遍为负值。在海外订单锐减的情况下，出口保持增长实为不易。

其中，口罩等防疫物资出口对外贸起到了托底作用。据海关数据，前5个月，包括口罩在内的纺织品出口4066.6亿元，增长25.5%。

商务部研究院副研究员庞超然表示，5月出口增速一部分主要就是靠口罩等纺织品出口增速拉动。5月当月，包括口罩等纺织品出口增长拉动整体出口近10个百分点。

“前5个月排除口罩等纺织品外其他商品出口实际下降8.3%，这与4月PMI新出口订单降至33.5的低位水平较为一致，主要反映了外部需求下滑、订单减少、订单不稳、订单完成延迟效应逐步消退等因素的影响。 ”庞超然向北京商报记者分析称。

大宗商品价格低迷

相较之下，5月进口呈现低迷态势。最新数据显示，我国5月进口下降12.7%，未及市场预期。

从具体产品看，海关总署方面介绍称，铁矿砂、原油、天然气、大豆等商品进口量增加，大宗商品进口均价以下跌为主。例如，前5个月，我国进口原油2.16亿吨，增长5.2%，进口均价为每吨2567.4元，下跌21.2%；进口天然气4012万吨，增长1.9%，进口均价为每吨2642.1元，下跌14.7%；进口汽车（含底盘）27.8万辆，减少36.9%，价值928.8亿元，下降31.3%。

庞超然表示，5月进口主要受到油气等大宗商品下滑的影响。5月当月，原油进口总额达5706.9亿元，占进口总额的56.5%；原油进口价格下跌8.9%，拖累了进口增长10.8个百分点。

新时代宏观研究团队分析指出，一季度企业被动补库存，库存高企之下，二季度企业主要以去库存为主，同时，内需还只是补偿式回补，企业经营预期改善但依然偏谨慎，对进口的需求不强。

在白明看来，中国经济一季度受疫情影响比较大，二季度虽然有所恢复，但主要是扩大内需的恢复。“欧美国家没有复工复产，我们从这些国家进口一些东西，特别是电子商务，就受到很大影响，同时也受航空运输和海运等物流因素的影响。”

外贸环境逐步恢复

疫情对全球生产和需求造成全面冲击，为稳住外贸基本盘，今年以来各级出台了一系列政策举措，其中，最主要的是稳外贸主体。

白明分析称，政府部门对外贸企业比较支持，给予税收、租金、信贷方面的支持，让这些企业尽可能地活下来，稳住外贸的基本盘。

在前5月的外贸数据中，民营企业的进出口增长、比重有所提升。“民营企业进出口增长且占比不断提升，反映了当前民营企业外贸竞争力不断增强、国际市场占有率逐步提升的发展态势。这与我国长期坚持改革开放、不断优化营商环境，为民营企业发展营造了良好的发展空间密不可分。”庞超然表示。

同时，在开拓多元化国际市场方面，我国与“一带一路”沿线国家、东盟国家的贸易往来更加频繁。目前，东盟已经成为我国第一大贸易伙伴，贸易总值达1.7万亿元，增长4.2%，占我国外贸总值的14.7%。

“尽管全球的经济大循环还没有完全恢复，但是中日韩加上东盟的东亚经济圈出现了一个局部的热点。”白明说。

关于下一步外贸走势，商务部新闻发言人高峰在上周表示，正在密切监测和研判。“目前看，不确定不稳定因素仍然较多。同时，中国外贸发展的韧性强、潜力足、回旋余地大，长期向好的发展趋势没有改变。”

在庞超然看来，未来进出口恢复预期逐步明朗。出口方面，近期波罗的海干散货运价指数上涨、5月PMI新出口订单环比略有增长，随着各国政府解封政策相继推出、发达国家经济逐步恢复带动前期被抑制的需求逐步释放，出口能够出现转机。同时，继续履行中美第一阶段贸易协定、国内消费逐步恢复等因素也会拉动进口增长。

(责编：李栋、值班)