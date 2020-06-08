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5G一周年: 基建火起来，应用待破冰

石飞月

2020年06月08日08:01  来源：北京商报
 

“5G基站年内建设60万个，出货5G手机1.8亿部。”6月6日，在我国5G牌照正式下发满一周年的日子，工信部信息通信管理局副局长鲁春丛宣布了今年的5G目标。在经历了新冠肺炎疫情的打击后，我国的5G建设依然在如火如荼地进行着，基站用户持续增加，5G手机销量上升。然而，当前的5G网络覆盖范围尚小，很多用户反映体验一般，再加上缺乏革命性的5G应用，短时间内5G仍难以普及。

发展稳定

在基站建设方面，鲁春丛透露，基础电信企业建设5G基站超过25万个，预计到今年底，我国将建设超过60万个5G基站，覆盖全国地级以上城市。

其中，中国移动表示，目前已建设开通14万个5G基站，力争在今年三季度提前完成2020年累计建成5G基站30万个的目标，确保年内在全国所有地级以上城市提供5G商用服务；中国电信表示，已开通5G基站超过14万个，预计在今年三季度末可向社会提供5G服务的基站数量将超过30万个；中国联通可用5G基站达到近13万个，覆盖所有直辖市、主要省会城市，以及京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域的重点城市，预计到今年底，中国联通5G基站总规模将达到30万个，覆盖全国所有地级市城区。

随着基站数量的增加，5G用户也多了起来。5月25日，工信部部长苗圩在“部长通道”采访中透露，今年4月5G用户增加了700多万，累计用户数量已经超过了3600万。

中国电信与中国联通并未披露最新的5G用户数，中国移动截至5月底的数据显示，已经发展超过5500万5G套餐用户，计划全年发展1亿5G套餐用户。不过，这5500万的5G套餐用户与工信部统计的3600万5G用户并不冲突，因为在运营商5G套餐用户数量的统计中，包含了4G手机使用5G套餐的情况。

终端方面，北京商报记者观察到，5G手机的出货量在整个手机市场中所占比例正在稳步提升。根据中国信通院发布的数据，今年1-4月，国内市场5G手机累计出货量为3044.1万部、上市新机型累计65款，占整体的百分比分别为33.6%和47.4%；而在1月时，5G手机出货量为546.5万部，占总体出货量2081.3万部的比例为26.26%。

鲁春丛透露，截至今年5月，我国国内5G手机累计出货量为5985万部，预计今年底将达到1.8亿部。

门槛降低

为了吸引用户更新5G套餐和手机，运营商和手机厂商近期的活动也是“诚意满满”。在5G满周年之际，套餐价格开始出现松动。比如，中国移动5G最基础的128元套餐，资费降至89元/月，中国联通和中国电信也有相应的活动折扣。

相比5G牌照的下发，5G套餐的推出其实要晚5个月。去年11月1日，三大运营商才正式上线5G商用套餐，其定价模式和4G的共同点在于按照流量数量定价，另外增加了一个参考因素，就是类似于现在固网宽带按速率卖的经营模式。

总体来看，三家价格差异不大。以中国移动为例，其5G套餐命名为“智享套餐”，分个人版和家庭版。其中个人版套餐价格从128-598元不等，128元（30GB流量）和198元（60GB流量）的套餐享受5G优享服务（网速为500Mbps），298元（100GB流量）、398元（150GB流量）和598元（300GB流量）套餐享受5G极速服务（网速为1GMbps）。家庭版套餐价格则从169-869元不等。

以此计算，优惠后的价格相当于打了7折左右。那么，这次降价仅仅是暂时的促销活动还是会一直保持呢？北京商报记者就此分别采访了三大运营商方面，截至发稿，中国联通和中国电信未给出回复。有接近中国移动的内部人士表示，“这次是短时的促销活动，但从电信行业发展来看，5G资费价格一定是渐进下降的”。

据悉，由于网络建设初期投入成本很高，5G用户不会大规模增长，运营商前期在5G建设上的压力非常大，因此套餐价格不会太低，但5G还是在一个慢慢部署的过程当中，当初4G价格也是从高到低慢慢过渡的。

与此同时，5G手机的入手门槛也在逐渐降低。日前，小米旗下Redmi发布Redmi K30，将5G手机拉入1500元价位。而从去年国内第一部5G手机发布到现在，其价格已经从5000元逐步降到4000元、3000元、2000元，再到1500元价位段，与4G手机相比，5G手机已经没有任何价格劣势。

消费者白女士表示，“既然价位差不多，5G也是一个发展趋势，现在换机我肯定是不会考虑4G手机的”。

而各手机厂商也基本不再推出新的4G手机，除了苹果。小米集团副总裁、中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰此前宣布，2020年Redmi 1500元以上的新手机将全部为5G手机。

应用短缺

5G作为信息基础设施，未来各行各业都将陆续用上5G、AI、大数据等新科技，但当前普通用户对5G的使用基本还是一片空白。

一方面，虽然5G基站的建设范围在慢慢扩大，但正常生活场景下的网速并没有明显提升。北京商报记者此前办理了一张配备5G套餐的新卡，装在某品牌的一款5G手机上，但即便是在北京这样的一线城市，能够搜索到5G信号的地方也并不多，且5G信号下的网速体验并不像宣传中那么好。

对于个人用户来说，社交、上网、看视频或者玩游戏，4G的网速已经足够，因此，抛开价格因素，很多用户更换5G套餐的意愿并不强。在2019年中国国际信息通信展览会现场，一位中国移动技术人员曾告诉北京商报记者，100Mbps（4G）的网速已经足够普通个人用户使用，500Mbps和1GMbps的网速都是给行业客户用的，主要用于直播或者车联网、远程医疗等专业场景。

另一方面，用户普遍依赖的智能手机，如今还并没有杀手级的5G应用，用户的体验无非是看电影、玩游戏比之前网速更快一些，但还没有真正需要5G才能实现的应用诞生。唯一有眉目的是，今年4月，三大运营商共同发布《5G消息白皮书》，预计将在今年底正式推出5G消息。

“应用总是需要肥沃的土壤才能长出来，网络和终端的规模达到一定的程度，自然就会孕育出好的5G应用。从历史经验看，所有的好应用都是在实践中被‘意外’发掘出来并成长壮大的，并不是实验室里或者专家们臆想出来‘揠苗助长’的结果。”电信分析师马继华说。

“至于5G的普及，这需要一个过程，一个是网络覆盖，一个是用户的接受程度，最实质性的因素就是使用体验。”通信观察人士刘启诚指出，今年下半年度5G的普及一定会有所突破，随着基站建设进程的加快，可能会出现千元5G手机，以及更优惠的5G套餐。

马继华则认为，5G的普及需要网络、终端和应用三方面的聚力，目前来看，网络建设正在进行中，尚没有达到全面覆盖的基本能力，终端换机也需要时间，5G应用更是还在酝酿过程中，综合来看，2020年底5G将开始真正规模化，如果说5G应用深入人心，估计还要等到2022年冬奥会。

工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库日前表示，下一步将持续加快推进5G网络建设：强基础、打造优质网络，鼓励产业链上下游企业加强协同；重创新、释放消费的潜力，支持手机企业为广大消费者提供品类丰富、性价比高的5G手机，推动电信运营企业通过优化套餐设置逐步降低流量的资费水平、信用购机等举措，带动5G的消费；攻难点、解决共性问题，推动5G应用由“示范”向真正的“使用”方向发展。北京商报记者 石飞月

(责编：李栋、值班)
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