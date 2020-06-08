原标题：政策松绑 团队游谋局端午小高峰

过去的这个周末，旅游业再迎利好。北京突发公共卫生事件应急响应级别下调至三级，并逐步开放境内团队旅游业务，再加上端午小长假越来越近，有OTA预计，北京很可能迎来疫情以来的首个境内团队游接待小高峰。不过，在跟团游政策松动的同时，预约政策、客流红线以及交通、用餐等环节均有较为严格的限制，因此，如何在确保游客安全的同时有效消化增加的成本，则是旅行社下一步必须解决的新课题。

开闸在即

“北京市将逐步开放境内团队旅游业务。”在第110场北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市政府副秘书长陈蓓这掷地有声的一句话，着实令不少旅游企业兴奋不已。根据携程、去哪儿、马蜂窝等多家OTA和旅行社统计数据显示，就在该消息披露后的半小时内，相关旅游产品搜索、咨询量大幅上涨，在部分平台上，跟团游更是成为此时段搜索最热词汇之一。

北京应急响应降级次日，市内公园、景区也纷纷宣布调整开放政策，其中，北京市属11家公园的游览场所将自6月9日起全面开放，限流比例由30%调整为50%。同日，作为北京重点旅游目的地，八达岭长城景区除宣布调整单日游客承载量的同时，还明确八达岭长城、水关长城、古长城3个景区将正式开放团队旅游业务接待。

之后，6月7日，业内又传出消息称，湖北有旅行社表示，目前正在安排赴京行程，计划在6月中旬正式开设湖北-北京旅游团，以动车往返为主。

在此背景下，刚刚过去的这个周末，网上着实掀起了一股关于端午小长假去哪儿玩的讨论热潮，“在供给端，部分旅行社更是迫不及待地开始筹备起相关的产品，恨不得在第一时间就开团、招揽游客参团”。尚游汇文旅董事长钟晖告诉北京商报记者，这一次，北京宣布逐步放开境内团队游业务，确实为行业释放了一个非常积极的信号，虽然目前开放的时间表还未公布，但有不少从业者认为，端午小长假前政策出现松动的可能性较大，而端午假期很可能成为今年我国首个团队旅游小高峰。

根据携程统计，在北京发布调低应急响应级别消息的半小时内，该平台除机票的搜索量不断增长外，北京的跟团游、主题游、度假游等其他旅游产品搜索量上涨300%，北京地区景区搜索量暴涨280%。马蜂窝大数据也显示，消息发布后，大量游客涌入马蜂窝平台查询北京及周边地区的旅游信息和旅游产品，北京市旅游热度较发布前一日上涨17%，北京进出的机票、火车票等大交通产品搜索量整体上涨269%。国内各大热门目的地旅游热度均呈现上涨趋势。

加速“小团化”

“看到如此明确的利好消息，现在同行们都抓紧筹备上线新产品，希望能借着这次机会顺利打开国内的跨省团队游业务市场。”钟晖介绍，此前，不少OTA、旅行社都长期把经营的重点放在出境游上，而国内旅游尤其是一线城市游客的跨省游，散客率非常高，愿意跟随旅行社集体出行的游客比例并不高，而这也就决定了在当前这一特殊时期，如果旅游企业不能研发出更有吸引力的线路和产品，消费者可能就不会轻易“买单”。

其实，现在已有不少处于供给“一线”的旅游企业负责人明显感受到了团队游产品的需求之变。中青旅遨游市场发展群总经理助理冯若宾向北京商报记者介绍，目前中青旅遨游已经对外推出了12款可提前预订的跨省游产品，同时，涉及北京的跨地区跟团游也在紧张地筹备中，“经历了疫情之后，我们发现游客的喜好和供给结构都出现了一定的变化，比如过去跟团游更多都是大团，而现在6-10人基本就能成团，且人们对于行程中各环节的品质要求也越来越高”。冯若宾表示。

对此，钟晖分析称，现阶段，消费者对于跟团跨省出游确实还需要一个适应、消化的过程，不论是进京还是出京的游客，人们普遍希望选择安全性更有保障的住宿、餐饮、出行方式，而这些都决定了单团规模将出现明显的缩小趋势，“一方面，北上广深这些一线城市出发的跟团游需求会加速向小团化转移；另一方面，以往更追求性价比的进京团队游，虽然短期内仍然会以大众旅行为主，但可能大型团占比也会大幅降低，且吃住行的标准和要求也将较疫情前有显著提升”。

钟晖认为，整体来看，如果端午假期前3-4天，国内跨省游跟团游政策能出现进一步松动的话，相关产品的预订很可能会提前出现集中释放的现象。

平衡成本与利润

“新形势下，OTA和旅行社要面对的新课题越来越多。”在采访过程中，不止一位旅企负责人如此感叹道，当前，不少企业都要在成本增加和涨价之间做出平衡，一方面，现阶段组织跨省跟团游成本较疫情前肯定会出现明显增长，但另一方面，市场恢复初期，如果售价涨幅过于明显，招揽团队游客的难度就会越来越大。

冯若宾介绍，仅就中青旅遨游来说，重启后的跨省跟团游售价普遍会比疫情前高10%-20%，“这是维持国内团良性运营的正当途径，否则后续国内旅游竞争加剧，旅游企业就会更加没有利润”。

钟晖也表示，疫情中，不少中低端住宿、餐饮都退出了市场，而且由于各方对于团队游吃住行环节服务标准要求有所提升，跨省团队游成本势必会有明显增加，如果这一变化不体现在产品或线路售价调整上，那么行业就很可能出现新一轮价格战。有旅行社负责人坦言，在旅游企业普遍急需“回血”的当下，价格战对于供给端的伤害远比疫情前要更大，所以行业内还是有相当一批企业希望能尽量避免出现这一现象。

值得注意的是，由于北京等各地公园、景区、旅游目的地，仍在普遍实施游客限流、全面预订等措施，因此，有企业负责人也直言，如果跨省跟团游能于近期恢复，在相关产品的设计上，供给端也需要下更多的功夫。去哪儿网度假产品运营总监杨光会表示，就此，去哪儿已经制定了新的团队游产品服务机制，比如北京跟团游涉及限流景区的，服务提供商会在出发前帮助游客进行预约，保证游客能够顺利出游，如果没有订上票会提前一天告知消费者，协商延期或是退款。如遇景区临时活动停止入园，基本也会提前一天在官网公示，商家也会提前联系客人协商。

(责编：李栋、值班)