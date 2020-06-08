原标题：瑞幸董事长陆正耀被指造假“指挥者” 邮件证据已掌握

北京商报讯（记者 郭诗卉）从“造假门”至今一直称愿意接受任何调查的瑞幸咖啡大股东、董事长陆正耀终被曝是造假“指挥者”。6月7日，有报道称，有关部门已经掌握了陆正耀参与公司财务造假的指令性电子邮件，陆正耀将被公诉，极有可能面临刑事追责。同时，国家市场监管总局和财政部先后对瑞幸咖啡进行了调查，已经掌握了造假的诸多证据，税收方面瑞幸咖啡为虚增交易交了税。

对此，北京商报记者联系瑞幸咖啡，对于该消息的真实性进行核实，截至发稿并未得到任何回复。而“造假门”曝光后一直频繁发声的陆正耀此次也未作出明确回应。

瑞幸咖啡造假事件发生以来，陆正耀先后多次公开发声，其中最引人注目的就是在瑞幸咖啡被纳斯达克要求摘牌之时，他公开在社交平台发布的个人声明。

5月15日，瑞幸咖啡发布公告称收到纳斯达克交易所的退市通知。次日，陆正耀发布个人声明称，“根据瑞幸咖啡的公开披露，目前公司也已根据阶段性调查结果，第一时间处理相关责任人、重组董事会、更新管理层、积极进行整改，但纳斯达克不等最终调查结果就要求公司退市，出乎意料，对此我个人深感失望和遗憾。”陆正耀在声明中强调，他创业20年来，先后参与创立了神州租车、神州专车和瑞幸咖啡，“我本人一直在实业一线，我的风格可能太激进，企业跑得太快，也导致很多问题，但我绝不是以概念做局去欺骗投资人，我是真心想把企业做大做好”。

“我坚信瑞幸咖啡的商业模式和商业逻辑是成立的，瑞幸咖啡自运营以来每年的营收都在持续增长。目前，尽管有疫情和造假风波的双重打击，瑞幸数千家门店仍在努力坚持运营。”陆正耀表示，质押瑞幸咖啡股票所得资金，也全部用于支持旗下各个企业的经营发展，没有用于个人挥霍，更没有转移资产，对此愿意接受任何调查。

陆正耀的此份声明也随即登上热搜。然而，有关陆正耀知晓并参与瑞幸咖啡数据造假的质疑声一直不曾间断。中国浦东干部学院博士后工作站博士后刘安在接受北京商报记者采访时表示，瑞幸涉嫌财务造假,这种系统性的、全流程的造假，根据瑞幸董事会特别调查委员会所发布的声明以及之前美国浑水公司所发表的做空报告，以及这些可能存在的事实综合来看，不太可能是个别高管一人所为。因此，如果造假属实，瑞幸管理层在实际控制人授意下全面参与造假的可能性较大。

刘安进一步表示，就瑞幸咖啡涉嫌造假的事情可能的法律后果，可以参考2001年美国安然公司丑闻的案例。如果造假的情节属实，首先，公司必然会遭到美国证监会的行政执法的天价监管罚单，包括从交易所退市也将难以避免，十有八九将会导致公司破产。其次，公司的董事会成员和高管将面临美国司法部所启动的《证券欺诈刑事调查和起诉》，或有牢狱之灾。如果说不能达成刑事和解，面临的将是最高不超过25年的监禁刑期，具体要根据他们造假的情节和事实，由美国的法院来最终认定。符合条件的公司股东和投资者将很有可能向公司的董事、高管以及造假的欺诈行为，发生期间的投行、律师、会计师等专业服务机构提起证券的民事集团诉讼，索求巨额的赔偿。

(责编：李栋、值班)