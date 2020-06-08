原标题：公募基金分红暴增 债基仍是“红包主力军”

北京商报讯（记者 孟凡霞 刘宇阳）2020年已进入到上半年的最后一个月，在年内持续的震荡市下，公募基金分红力度不减反增，总规模同比增逾九成，高达684.44亿元。就具体类型而言，债券型基金成为“红包主力军”，分红次数和规模分别占到总数的七成和六成以上，且自3月以来，单月分红规模陡增。有分析人士指出，无论是对于市场未来的预期，还是投资者避险情绪的提升都加快了基金分红的整体进程，在这一背景下，分红能帮助投资者“落袋为安”，也有利于基金缩减规模，控制信用风险可能带来的净值波动。

据Wind数据显示，截至6月7日，今年以来，累计多达1375只基金（份额分开计算，下同）先后分红1928次，刷新公募基金历年来的同期分红纪录，分红总额也高达684.44亿元。对比2019年来看，两项数据分别同比增长68.97%和91.86%。

年内分红规模和次数大幅增长的背后，离不开债券型基金的强势支撑。数据显示，截至6月7日，债券型基金年内分红440.61亿元，累计1480次，分别占到总数的64.38%和76.76%。相较之下，混合型基金和股票型基金的分红规模则相对较少，分别约为198.62亿元和24.35亿元，分别占比29.02%和3.56%。

北京某大型公募内部人士指出，今年股债市场行情都有明显的波动，导致多数投资者避险情绪浓厚。5月以来债券市场更是整体出现回调，债券型基金的收益也普遍出现下滑，在这种背景下，加速分红进程可以让投资者“落袋为安”，也可以提前锁定基金的部分收益。从另一方面来看，全球疫情持续也为债券违约风险上升埋下隐患，配置难度加大，分红也是缩减规模、控制风险的一种方式。

沪上一位市场分析人士也表示，作为此前经历了较长时间牛市的债券市场，今年或已来到牛市尾部。前几个月市场对经济下行压力和宽松的货币政策的预期均比较一致，债券收益率持续在低位震荡，也就使得债券型基金的整体收益表现较佳，但随着国内疫情得到控制，复工复产加快推进，宏观经济基本面也在逐步好转，债券基金的未来收益预期则在走下坡路。

“尤其是继4月多数债基获得明显浮盈之后，从基金公司的角度来看，分红应该就成为当前收益较佳产品的选择。”上述分析人士如是说。

北京商报记者注意到，从年内债券型基金单月分红的情况来看，确实呈现出加速趋势，且自3月以来分红规模有明显提升。Wind数据显示，今年前2月债券型基金分红规模分别为58.74亿元和54.01亿元。但到了3月，这一数据陡增至119.37亿元，4月和5月至今的分红规模也分别达到72.9亿元和135.59亿元。

另外，在全市场的分红规模排名方面，不同于以往权益类基金霸榜前列成为常态，今年以来，截至6月7日，分红总额前10只产品中，债券型基金占到4只，且中银证券安进债券和摩根士丹利华鑫多元收益债券分红规模均超过10亿元，分别达到11.99亿元和11.52亿元，排在第三位和第四位。

前述市场分析人士直言，对于投资者来说，基金分红确实是好事，毕竟根据规定只有实现正收益的产品才能进行分红，也就是为投资者赚到了钱。但投资者也需注意，分红只不过是对过去净值增长的部分兑现，并不影响实际收益。而且如果投资者购买的是开放式基金，那么赎回一部分基金份额与基金分红的效果并无差别。因此，在挑选基金产品时，过往的分红规模和次数并不是衡量基金业绩的唯一标准，甚至不当的分红会影响到基金的投资收益，在挑选产品时，关键还是要看产品的累计净值是不是在稳步增长。

(责编：李栋、值班)