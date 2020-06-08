北京消费季启动 消费券促线上线下销售齐增长

原标题：消费券促线上线下销售齐增长

虽已到晚九点，崇文门新世界百货门前依然灯火通明，夜色不减市民消费兴致。 本报记者 邓伟摄

本报记者 马婧 实习记者 杨天悦

随着消费季正式启动，北京重点商圈在刚刚过去的双休日再现往日活力。记者探访发现，线下实体店热闹纷呈，部分商圈客流量已接近去年同期水平。数据显示，消费券对线上线下消费带动作用明显，不仅以近10倍杠杆撬动线上消费，还进一步推动了线下消费活力的释放。

各大商圈客流量回升

作为北京消费季启幕仪式的主会场，王府井大街自然成为万众瞩目的焦点。上个双休日，不少市民特地来到王府井，感受北京消费季的热闹氛围。

走进北京市百货大楼，随处可见消费季的促销标签，超85%的品牌商户支持使用北京消费券。位于地下二层的老北京沉浸式体验馆和平菓局，也渐渐恢复了人气，前来打卡的市民不仅能感受老北京文化，还能购买京式点心。

“消费季对客流提升作用显著，周六当天客流环比上升30%，销售环比上升28%，客流恢复到了去年同期的85%。”百货大楼相关负责人说。

在京西五棵松华熙，新开的调调街迎来大批年轻人，上下两层的街区有40多家商铺，大部分是年轻人喜欢的“网红”特色小吃。“这里是开放街区，通风效果好，还能吃到很多美食。”从朝阳区特意赶来的市民刘女士说。上周六日，五棵松华熙单日客流量达到10万，创疫情以来新高。

消费者享受实惠的同时，商家也感受到了消费回暖的成效。上周六，华天集团旗下老字号销售环比增长13.62%，其中新川面馆营业额恢复到去年同期水平，二友居营业额恢复到去年同期的93%，华天延吉餐厅、惠丰饺子楼、惠丰涮肉等营业额达到去年同期的七成以上。聚德华天旗下烤肉宛、柳泉居、砂锅居、又一顺等老字号上座率从5月的四五成上升到现在的六成左右，部分老字号在周六日实现七成的上座率。

“夜猫子”重回深夜食堂

作为北京深夜食堂的风向标，簋街也迎来了更多“夜猫子”。消费季启动第一天，胡大餐厅各连锁门店营业额相比前一个周六提升了20%。

记者从簋街商会了解到，在北京启动消费季和疫情防控等级降级的双重利好下，更多人愿意走出家门到餐厅消费，簋街的百余家商户迎来了春节以来最热闹的一个周末。

周六晚上，祥云小镇升级后的深夜食街盛大开街，点亮顺义夜生活。小镇甄选了29家匠心夜食，汇聚11国特色美味，一直营业至24时，还有晚风露台、深夜图书馆、露天电影、街头弹唱等同步上线。五棵松华熙的“深夜食堂”也得到重现，不少门店开到凌晨一两点才打烊，营业额基本恢复到疫情之前的水平。

位于市中心的崇文门商圈，也开始发力夜经济。新世界百货门前出现一长排黄色棚子，对服装进行户外展卖。沿街餐饮商户则纷纷在门口摆出餐桌，一家便利店还在背街小广场开设消夏小夜市，售卖小龙虾、花生、毛豆、啤酒等夜宵“标配”产品。“我们路过时被吸引了过来，太想念这种吹着凉风吃夜宵的感觉了。”一位附近居民兴奋地说。

在国瑞购物中心，喜茶、Costa等沿街商铺也都设置了外摆区，夜间10点，依旧有顾客坐在外摆区纳凉聊天。国瑞购物中心相关负责人介绍，自6月1日推出外摆以来，店铺客流和销售额都有显著提升，购物中心也将利用门前广场进行商户的品牌推广活动。

年轻人是消费券核销主力

在消费券的带动下，北京市民的消费热情更加高涨。据京东平台监测，核销的北京消费券以近10倍杠杆撬动了线上消费。线上销售排行靠前的是手机、平板、电脑等，智能手表、洗碗机、吸尘器、扫地机器人、户外运动手表等品类也有明显提升。整体来看，海淀区、朝阳区、丰台区的消费者展现出最强消费力。

“通过消费大数据的反馈，可以精准分析出疫情后的消费趋势。”京东方面介绍，从年龄结构看，青年消费者的餐饮购物券、智能消费券使用率分别达到59%和70%，年轻人群体是消费券的核销主力，尤其年轻男性在线上智能消费占比接近70%。“拖家带口”的中年人出于遛娃、家庭聚餐等需求，各项消费中比例最高的是线下餐饮。老年人在线上智能消费的占比高于均值18.7%，再次证明疫情以来北京的老年人已越来越习惯于线上购物。

消费券的发放进一步推动了线下消费。消费季启动当天，消费券线下核销中餐饮业占比39%，购物占61%，其中女性使用了52%的线下餐饮购物券。

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此前，丹耀大厦一层为一家银饰店，疫情期间，这家店铺关门停业。得知消息后，安踏第一时间租下了店面，并进场装修改造。“作为民族品牌，我们非常希望能在北京的商业地标王府井开设旗舰店。”安踏相关负责人介绍，这家店看起来更加年轻化，同时还融入了京味儿元素，希望成为全新的“体育潮流打卡地”。

走进店里，印有五星红旗的“冠军龙服”映入眼帘。店员介绍，“冠军龙服”是奥运中国代表团领奖服，并不对外售卖，但通过在王府井店进行独家展示，让消费者在逛街的同时，可以感受到体育精神，增加民族自豪感。相比其他门店，这家全新形象旗舰店品类更全，还融入了安踏新开发的瑜伽系列。店里一角还设置了“私人订制”体验区，消费者可以给白色T恤印上冰糖葫芦、北京地标、“得劲儿”、“叫板”等京味儿元素图案或文字。

在王府井大街上，今年还有不少新店即将亮相。在北京apm沿街位置，阿迪达斯、FILA的最新旗舰店正在筹备中，马路对面，ZARA旗舰店近日也架起了围挡。

北京稻香村现打啤酒回来了

本报讯（实习记者 杨天悦）“记得小时候，家里大人们都是拿着暖壶来打鲜啤酒回家喝，好多年没见着了。”6日上午，一名正在北京稻香村第三营业部购买现打啤酒的市民回忆道。

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此次位于东直门的北京稻香村第三营业部是首家现打啤酒的试点门店，近期还将在位于东城区安定门外大街的第四营业部、朝阳区星火西路的第二十二营业部陆续开售现打啤酒。

本报记者 邓伟摄

(责编：李栋、值班)