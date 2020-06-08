5月我国外储规模环比小幅上升

根据国家外汇管理局7日公布的数据，截至2020年5月末，我国外汇储备规模为31017亿美元，较4月末上升102亿美元，升幅为0.3%。业内人士表示，5月外汇储备规模小幅上升主要受汇率折算和资产价格变化等因素影响，展望未来，经济长期向好将对外汇储备规模的稳定形成支撑。

中国民生银行首席研究员温彬表示，从主要汇率变动上看，5月美元汇率指数贬值0.7%。非美元货币涨跌互现，欧元兑美元升值1.3%，英镑兑美元贬值2%，日元兑美元小幅贬值0.6%。从资产价格上看，主要国家资产价格有所上涨，以美元标价的已对冲全球债券指数上涨0.3%；股票价格继3月大幅下探后有所回补，标普500指数上涨4.5%，欧元区斯托克50指数上涨4.2%，日经225指数上涨8.3%。综合考虑汇率折算和资产价格变化效应，估值变动导致5月外汇储备规模增加。

除了估值变动因素，真实贸易和跨境资本流动对5月外汇储备规模变动也产生了影响。温彬表示，人民币资产受到国际投资者青睐，5月北向资金净流入超过300亿元；5月末，境外机构托管的人民币债券面额达到21130亿元，环比增加1119亿元，这是自2018年11月以来的连续18个月增长，跨境资本流入对外汇储备规模增长形成贡献。

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，当前，全球疫情和世界经济形势仍然严峻复杂，地缘政治风险上升，国际金融市场动荡加剧。随着我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，我国经济运行正逐步向常态化复苏。往前看，我国经济潜力足、韧性强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有改变，将继续支持外汇储备规模总体稳定。

温彬也表示，下阶段，我国外汇储备规模具有稳定基础。国内经济逐渐恢复，积极的财政政策工具、直达实体经济的货币政策工具等将加快落地，经济长期向好将对外汇储备规模的稳定形成支撑。另外，人民币资产仍然受到国际投资者青睐，仅6月前五个交易日，北向资金净流入就超过240亿元，国际资本流入有助于维护跨境资金平衡，也将对外汇储备规模保持稳定形成贡献。

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