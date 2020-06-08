食品安全状况总体稳中向好 2019年抽检总体合格率超97%

6月7日是世界食品安全日。当天，国务院食品安全委员会办公室会同公安部、农业农村部、国家卫生健康委、海关总署、市场监管总局在京举办2020年“世界食品安全日”中国主场活动。
据悉，我国食品安全状况总体保持稳中向好态势，2019年抽检总体合格率超97%。
当天，市场监管总局食品抽检司有关负责人就2019年国家食品安全监督抽检情况表示，2019年，市场监管总局在全国31个省、自治区、直辖市农产品和食品交易场所依法抽取并购买食品样本，完成国家食品安全监督抽检24.4万批次，覆盖33大类食品，检出合格产品23.8万批次，不合格产品5773批次；监督抽检的总体合格率为97.6%，与上年持平，较2014年上升2.9个百分点；监督抽检的总体不合格率为2.4%。
国务院食品安全委员会办公室主任、市场监管总局局长肖亚庆表示，我国食品安全工作虽然取得了长足进步，但仍然面临不少困难和挑战，需要常抓不懈、久久为功。要统筹做好常态化疫情防控和复工复产复课复市工作，落实“六稳”“六保”任务，坚守食品安全底线，促进食品产业高质量发展。
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