机构预测：基建提速消费回暖 5月内需加速复苏

国家统计局将于近日公布5月主要宏观经济数据。多机构预测5月供需两端持续复苏，特别是在内需方面，5月基建开工加快、地产市场回暖，固定资产投资将继续改善，与此同时，受“五一”小长假拉动以及促消费政策利好影响，5月消费市场也在加速修复。

“5月是经济活动基本恢复正常、消费加速修复的关键节点，工业生产通过一系列可观测的中高频数据基本确认向好，线下零售和餐饮可能加速回升，预计基建投资继续加码。”华泰证券研究所副所长张继强说。

兴业银行首席经济学家鲁政委指出，投资方面，5月专项债发行继续提速，基建开工速度加快，基建投资继续修复；房地产销售明显改善，土地市场热度持续。高频数据显示，螺纹钢产销两旺，水泥、钢材库存均快速下降，也印证了基建、地产投资加速修复。

华创证券首席宏观分析师张瑜预计，1至5月固投累计增速上行至-6%左右，其中，地产与基建有望超预期。5月建筑业施工景气较高，水泥发货率、水泥磨机开工率基本上行至近三年新高，水泥价格5月呈上行态势，螺纹钢价格小幅上涨，开工率不断上行，预计基建当月投资同比上行至两位数。

消费方面，兴业证券首席经济学家王涵指出，消费或继续回暖。“交通高频数据指向居民外出继续向正常水平恢复，外出消费可能进一步回升。同时，汽车高频销售也在继续恢复。”鲁政委认为，在“五一”小长假拉动下，5月商品零售恢复速度有望加快。社会消费品零售同比增速预计为-2.0%，较上月提高5.5个百分点。

“消费仍有较大改善空间。”浙商证券首席经济学家李超认为，疫情防控常态化下已实现高水平的复工复产，未来高水平的复商复市也值得期待。6月购物节活动早早开启预热，有助于春季压制的消费欲望释放。预计消费数据仍有进一步提升的空间。

“得益于国内消费和固定资产投资的提速，汽车、非金属矿物制品等对内需依赖程度较高的行业的增加值同比有望继续回升。总体来看，5月工业增加值同比可能较上月提高0.6个百分点至4.5%。”鲁政委说。

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