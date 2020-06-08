多机构预判5月金融数据将延续“暖意”

5月金融数据近期将公布，根据多家机构近日发布的预测分析报告，大部分机构预期，随着疫情影响逐步减弱、宏观政策逆周期调节力度逐步加大以及银行加快信贷投放节奏，5月新增人民币贷款和新增社会融资规模向好趋势将不变。大部分机构预期5月新增人民币贷款在1.5万亿元左右，新增社融规模达到3万亿元以上。
根据央行此前公布的数据，2020年4月，新增人民币贷款为1.7万亿元，新增社会融资规模为3.09万亿元，4月末M2同比增长11.1%。针对人民币贷款，兴业研究预计5月新增1.95万亿元，天风证券银行业首席分析师廖志明预计5月新增1.6万亿元，光大证券研究所首席银行业分析师王一峰预计5月新增1.2万亿至1.6万亿元，华创证券首席宏观分析师张瑜预计5月新增近1.5万亿元。
企业贷款方面，张瑜表示，由于需求热度不减，一是政府债权融资资金到位拉动地方平台配套信贷需求，二是银行受政策引导继续加码制造业贷款，预计5月企业信贷同比维持多增。零售贷款方面，王一峰表示，随着国内疫情基本得到有效控制以及各地区出台鼓励消费的措施，近两个月以来，零售贷款已出现明显的恢复性增长并呈现逐月改善迹象。“从5月的情况看，以信用卡为代表的短期消费类信贷呈现恢复性增长，住房按揭贷款恢复情况相对更好，已基本恢复至月度3000亿至4000亿元左右的常态增长。”他说。
针对社会融资规模，兴业研究预计5月新增3.56万亿元，廖志明预计5月新增3.1万亿元，张瑜也预计5月新增3.1万亿元左右。
兴业研究发布报告称，为了尽快发挥财政政策的逆周期调节作用，5月地方债发行显著提速。5月Wind口径地方债净融资规模已经达到1.17万亿元。不过，受地方政府债券供应高增和季节性因素的影响，企业债券融资规模低于4月。总体来看，5月新增社会融资规模或达到3.56万亿元，对应的社融增速将上升至12.7%左右。
展望未来，王一峰表示，更大力度的宏观调控政策将在宽信用层面持续发力，宏观杠杆率仍有上行空间，2020年二季度，货币、信贷和社融增长将继续“三速齐升”。
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