今年日本经济萎缩程度将超全球 经济复苏前景不乐观

原标题：日本经济复苏前景不乐观

日本已于5月25日全面解除紧急状态，政府也推出了总规模达经济总量四成的经济刺激计划，但日本经济复苏前景并不乐观。日本智库预测，在疫情引发的全球经济衰退中，今年日本经济萎缩程度将超过全球，复苏步伐也将更加缓慢。

日本综研宏观经济研究中心5月底发布报告预测，如果全球新冠肺炎疫情年中到达顶峰、后半年趋缓，即便出现第二波、第三波疫情，疫情也总体可控，那么世界经济2020年将萎缩2.9%，2021年或增长5.5%；日本经济2020年将萎缩4.6%，2021年增长2.8%。

受消费税加税及世界经济放缓影响，日本经济去年第四季度按年率计算已出现7.1%的下降。今年以来，由于疫情在全球蔓延，日本内外需持续低迷，各种经济数据继续走低。一季度日本实际国内生产总值按年率计算下降3.4%。

分析人士认为，由于疫情在日本国内的大规模扩散始于3月下旬，4月7日起日本各地才相继进入紧急状态，预计今年第二季度日本经济会出现更大衰退。

日本经济产业省日前发布的初步统计结果显示，4月日本工矿业生产指数环比下降9.1%。经产省表示，日本工矿业生产自2月开始出现下滑势头，其后下滑幅度迅速扩大，5月生产或将继续下滑。

日本总务省5日发布的调查结果显示，日本家庭消费自去年10月上调消费税以来已连续七个月同比下降，今年以来降幅呈迅速扩大之势。继3月同比大降6%后，4月再次大幅下降11.1%。占日本经济比重一半以上的个人消费持续下降，将严重拖累经济复苏。

日本财务省发布的数据显示，日本出口连续17个月同比下降，4月日本出口额降幅扩大至21.9%。全球需求骤降导致汽车及汽车部件出口减少是拖累日本出口大幅下降的主要原因。

日本旅游相关产业受疫情影响最突出。日本政府观光局的数据显示，2月和3月访日外国人数同比下降58.3%和93%，4月降幅扩大至99.9%。日本“旅游立国”战略遭受严重打击。

随着国外游客骤减，日本国民出行也急剧下降，4月入住旅馆和酒店的日本人同比下降71.1%。旅游及相关服务业营业额骤降，很多中小企业经营陷入困难，破产企业呈快速增加之势。

日生基础研究所预测说，二季度日本经济降幅按年率计算可能在20%以上，超过2008年国际金融危机发生后创下的下跌纪录。

国际货币基金组织4月发表的《世界经济展望报告》预测说，假定全球多数国家的疫情在今年第二季度达到峰值并在下半年消退，预计今年全球经济将萎缩3%，为上世纪30年代大萧条以来最严重经济衰退，而日本经济将下滑5.2%。

(责编：李栋、值班)