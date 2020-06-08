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避险情绪趋弱 纽约金价下跌

2020年06月08日08:14  来源：经济参考报
 

　　由于投资者预期石油输出国组织（欧佩克）将继续维持减产政策，国际油价上周回升，纽约油价和伦敦油价当周涨幅分别为11.43%和11.79%。

　　国际油价5日上涨超过5%。截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨2.14美元，收于每桶39.55美元，涨幅为5.72%。8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.31美元，收于每桶42.30美元，涨幅为5.78%。

　　5日，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价比前一交易日下跌44.4美元，收于每盎司1683美元，跌幅为2.57%，当周下跌3.92%；7月交割的白银期货价格收于每盎司17.479美元，周跌5.52%；7月交割的白金期货价格收于每盎司830.4美元，周跌5.05%。

　　分析人士认为，包括美国在内的全球股市上涨削弱了避险情绪，是当周金价下跌的主要原因。

　　由于近期公布的经济数据好于预期，投资者对于美国经济重启的乐观情绪回升，纽约三大股指持续上扬。美国劳工部6月5日公布的数据显示，5月美国非农部门新增就业人数为250万，失业率从前一个月的14.7%降至13.3%，均好于市场预期。这推动5日纳斯达克综合指数盘中一度升至9845.69点，再创历史新高；标准普尔500种股票指数和道琼斯工业平均指数接近2月创下的历史新高。

(责编：李栋、值班)
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