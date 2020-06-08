经济重启之路崎岖 美股面临诸多不确定性

由于近期公布的经济数据好于预期，投资者对美国经济重启的乐观情绪持续高涨，上周纽约股市三大股指结束了4月中旬至5月中下旬的区间波动走势，呈持续上扬态势，其中纳斯达克综合指数5日盘中创下历史新高。有分析人士认为，美股后续走势面临诸多不确定因素，投资者需保持谨慎。

美国劳工部5日公布的数据显示，5月美国非农部门新增就业人数为250万，好于市场预期的减少772.5万人和4月份修订后的减少2068.7万人；当月美国失业率从前一个月的14.7%降至13.3%，而市场此前预计失业率会升至19.8%。

受利好数据提振，5日纽约股市三大股指大幅上涨。其中，纳斯达克综合指数盘中一度升至9845.69点，再创历史新高；标准普尔500种股票指数和道琼斯工业平均指数距离2月创下的历史新高仅有5.88%和8.31%的上涨空间。

近期，美国供应管理学会公布的5月美国制造业和非制造业采购经理人指数均环比回升，投资者对美国经济重启感到乐观。同时，美国疫情有所缓和以及疫苗研发取得进展也在一定程度上缓解了投资者的担忧。这一系列利好因素助推美股继续上扬。

股票之外，其他风险资产也受到投资者青睐。近期国际油价明显回升，被视为避险资产的美元迅速走软。但多家投资机构警告，目前投资者可能有些过于乐观，未来市场不确定因素仍然较多。

美国外汇交易平台坦普斯公司表示，美国5月非农部门新增就业岗位很多来自此前暂时减少的就业岗位，这意味着未来新增就业岗位难以持续增加。而且，虽然5月就业数据好于预期，但需要看到，上世纪30年代经济大萧条时期美国最高失业率也不过10%。

拉登堡·泰尔曼资产管理公司首席执行官菲尔·布兰卡托说，整体来看美国经济数据仍很糟糕，但股市却处于高点，这可能是由于当前投资者极度乐观。

LPL金融公司股票策略师杰夫·布赫宾德认为，股市表现与经济数据脱节已经引发担忧。同时，经济重启的乐观和大规模刺激掩盖了对第二波疫情的担忧。

宏观经济研究机构MRB合伙公司发布报告说，虽然近期风险资产价格走高，但由于疫情发展面临不确定性、美国大选前政治局势以及国际贸易局势前景不明，美国经济重启之路很可能崎岖不平。

(责编：李栋、值班)