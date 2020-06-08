跌入“1时代”  宝宝类理财缘何风光不再？

余额宝资产规模大、客户流动性要求较高，因此在资产配置上，存款配置比例较高，而收益率相对较高的债券配置比例较低。

近几个月来，余额宝收益率一路走跌，步入“1”时代。

6月4日，余额宝7日年化收益率已降至1.444%，万份收益跌至0.3406元，比银行一年期人民币存款基准利率（1.75%）还要低0.3个百分点。

6月3日，话题“余额宝收益率低于1年期定存”还一度冲上热搜榜。消费者还能和“宝宝们”好好玩耍吗？

余额宝“吸金”能力降低

记者注意到，今年4月6日，作为目前国内规模最大的基金，余额宝货币基金的7日预期年化收益率跌破了2%，刷新了自成立以来的最低收益率记录。而此前它最高时期的收益率接近7%。

截至6月4日的最新数据显示，余额宝7日年化收益率已经低至1.444%。

事实上，宝宝类理财龙头产品余额宝不仅不敌银行1年期定存，即使和同类产品比较，余额宝的收益率如今也没有竞争力。其中，拿来作比较最多的当属微信零钱通，由于零钱通与余额宝的不同点在于零钱通可以更换货币基金的品种，消费者可以根据收益率大小自行选择更换。

例如，微信零钱通中显示，6月4日“汇添富现金宝货币”7日年化收益率为1.732%，比余额宝收益率多了0.288个百分点。

作为移动互联网时代不少人用作支付、零花钱存储的货币基金，余额宝收益率“跌跌不休”也引发大众热议。6月3日，话题“余额宝收益率低于1年期定存”一度进入热搜榜。

有网友表示，“余额宝收益确实越来越低，已经指望不上它，当个零钱包算了。”也有部分网友称，这样的收益率低到没法看，早已把钱都转到银行存款了。

相关数据也表明，余额宝的“吸金能力”不断下降。据天弘余额宝货币市场基金2019年年度报告，截至2019年底，其基金资产净值1.09万亿元，2018年底是1.13万亿元，2017年底这个数据为1.57万亿元。

宝宝类理财步入“1时代”

自余额宝在2014年收益率达到峰值6.7%之后，一跌再跌，如今已跌破宝宝理财平均收益率。

根据融360|简普科技大数据研究院监测数据，5月25日至31日，银行理财产品平均收益率为3.79%，环比上涨2BP。而宝宝类理财平均收益率为1.63%，环比下跌2BP，仅有不到10%的宝宝理财收益率突破2%。

从收益率排前十的互联网宝宝来看，并列第一的是民生直销银行的民生如意宝、杭州银行的幸福添利，对接的均为易方达龙宝货币C，七日年化收益率为3.09%。而位列第二的中信银行的薪金宝，七日年化收益率则为2.67%。

“从收益前十名榜单可以看出，目前宝宝理财收益率普遍很低，七日年化收益率在2%以上的宝宝越来越少。”融360|简普科技大数据研究院分析师刘银平说。

为何宝宝类理财产品收益率一跌再跌？

苏宁金融研究院高级研究员陈嘉宁告诉《国际金融报》记者，宝宝类产品收益率持续下跌，有行业因素、宏观因素、产品因素三个层面的原因。

陈嘉宁表示，为了保证货币基金低风险、高流动性的特点，其投资范围也被严格地限制在低信用风险、高流动性利率债领域，如此也导致了货币基金的预期收益率要低于信托、债券基金等许多固定收益类产品。

对于近期大多数货币基金产品收益率跌破2%，陈嘉宁分析称，货币宽松与避险需求是导致近期货币基金收益率持续下跌的重要原因。

“在货币政策领域，为了对冲疫情对经济的影响，央行一直采取适度宽松的货币政策，来保持市场流动性合理充裕，为实体经济平稳运行、抗疫纾困提供有力支持。具体到每一只货币基金产品，其规模大小也会对其收益率造成影响。”陈嘉宁说。

那么，在同样的宏观环境下，为什么余额宝从宝宝类理财产品的“龙头老大”到如今跌破同类产品平均收益率？

“由于余额宝资产规模大、客户流动性要求较高，因此在资产配置上，存款配置比例较高，而收益率相对较高的债券配置比例较低，资产久期较短，因此收益率比其他体量小的货币基金低。”融360|简普科技大数据研究院主编殷燕敏告诉《国际金融报》记者。

“大规模的基金想要实现和小规模基金一样的收益增长，需要找到更多高收益资产，这在当前货币相对宽松、资产收益率持续下降的市场中是非常困难的。所以，规模过大也可能成为基金产品收益率提升的‘绊脚石’。”陈嘉宁说。

“别把鸡蛋放同一个篮子”

“鉴于当前的宏观货币政策，未来固收类资产收益仍有下行空间。”殷燕敏指出，银行理财、货币基金的收益率仍将保持下行。

那么，货币基金是否可以继续持有？投资者又可以如何配置产品呢？

中银证券提示，6月是货币基金重要的营销时点，从历史经验看，货币基金有释放收益率的倾向，需要关注期间的波动。

陈嘉宁建议可以分散投资，“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”。

“首先，如果资金量还可以，可以考虑多配置几只口碑和历史收益都还不错的货币基金，获取一个平均的收益。因为，货币基金每日的收益是不断变化和波动的，不断地转换‘追高’的意义不大。”陈嘉宁说，其次，还可以考虑配置一些风险水平和流动性相当的替代性产品。

平安证券建议，货币基金的投资者可以关注债券基金中的类货币基金，如以获取票息为主要收益的中短债基金，此类基金整体收益及波动均略高于货币基金。

(责编：李栋、值班)