微贷网退出网贷，吹响P2P清退“最后的号角”？

“随着爱投资被立案，微贷网宣布退出，网贷清退‘最后的号角’已吹响，全国大部分省市将在6月底清退网贷存量业务。”

又一头部网贷平台宣布清退网贷业务！

美股上市平台微贷网近日发布公告称，基于国家政策及行业趋势原因，经审慎研究决定，将于2020年6月30日前退出网贷行业，不再经营网贷信息中介业务。

记者了解到，微贷网是成立9年之久的杭州第一大P2P平台。依据公开数据，微贷网截至2020年2月底累计借贷金额达2986.62亿元，贷款余额为85.83亿元。

6月1日，微贷网实控人姚宏对《国际金融报》记者独家回应称，可以按计划清退网贷存量。至于清退后公司业务如何发展，对方表示“还在讨论中”。

另有多位业内知情人士对记者透露，杭州将在6月底清退网贷业务，几家大平台都已在消化存量网贷业务。

待还86亿的微贷网退出

微贷网于2011年7月18日上线运营，是一家专注于汽车抵押借贷服务的网贷平台。2018年11月15日，微贷网在美国纽约证券交易所上市。截至2020年2月29日，微贷网借贷余额为85.83亿元，借贷余额笔数为33.66万笔。

天眼查信息显示，微贷网运营主体是微贷（杭州）金融信息服务有限公司，注册资本约1.28亿元。股权穿透后，微贷网法定代表人、创始人兼CEO姚宏持股比例达到73.17%；第二大股东为A股上市公司汉鼎宇佑全资子公司，第三大股东为德清锦绣管理咨询合伙企业（有限合伙）。

微贷网退出公告称，应广大出借人要求，经综合考量，资管计划签约截止日期为2020年6月9日18点整，截止时间后签约通道将关闭。对资管计划签约截止时间后仍未签约的出借人，兑付方案将尽快另行公布。

事实上，微贷网退出网贷行业早有征兆。今年2月份，有投资人对《国际金融报》记者表示，微贷网客服称受到疫情影响，同时根据监管要求降低代收余额，“X投资计划”不再发新标。微贷网也在后期披露的财报中表示，2020年2月起，“首要投资计划”和“ X投资计划”就已停止提供新的贷款以供在线投资者认购。

随后，A股上市公司汉鼎宇佑发布公告称，出于谨慎考虑，经初步测算，公司拟对微贷网的长期股权投资计提 6.72亿元的减值准备。

今年 4月，微贷网还与一家AMC公司订立了合作安排。根据微贷发布的资管计划，用户将其在微贷网的标的债权先转让给一家AMC公司认可的第三方公司，第三方公司跟AMC公司建立合作，将债权进行打包整合转让给AMC公司，并由AMC公司提供资产管理服务。后续将会由第三方公司给出借人进行本金及利息的回款，由微贷网对出借人回款的本金和利息做担保。在这项资管方案下，微贷用户的回款时间缩短至18个月，在原有债权本金的基础上支付年化2.25%的利息，按照等额本息的方式每月回本金和利息。

数据显示，微贷2019年净利润2.63亿元，同比下降56%。摊薄后每股收益3.6元，同比下降67%。截至美东时间6月2日收盘，微贷网股价为1.65美元，对比上市首日10.25美元的收盘价下跌幅度高达84%。

杭州网贷将在6月“清零”？

多位业内知情人士告诉《国际金融报》记者，杭州将在6月底清退网贷业务。

挖财相关人士对《国际金融报》记者表示，挖财目前只有财米是网贷，目前还没有接到这类（6月底清退网贷业务）的通知，具体是要以监管（通知）为准。

财米披露的运营数据显示，截至2020年4月，财米借贷余额6.84亿元。“财米（存量业务），我们一直按照监管要求做压降。我们整体业务具有持续性，还是会继续深耕工具业务、理财业务，金融科技上也在持续投入和发力。”挖财相关人士称。

51信用卡相关人士则对《国际金融报》记者直言，监管要求6月底清退网贷业务，“都一样（杭州平台网贷业务6月底都要清退）”。中国互联网金融协会网站披露信息显示，51信用卡旗下网贷平台51人品截至4月30日借贷余额18.47亿元。

实际上，杭州市有关部门早在去年就提出了在今年年中出清网贷的时间表。51人品母公司51信用卡（2051.HK）在3月30日披露的2019年年报中就已透露将清退网贷业务。

51信用卡在财报中表示，2019年是金融科技行业充满挑战的一年。监管机构陆续出台了一系列文件及指导意见，明确P2P行业以良性清退和转型发展为主基调。各地方的监管部门加速P2P转型清退力度，特别是2019年10月份后，陆续有数个省份发布公告宣布开始取缔辖区内所有P2P平台。同时，伴随扫黑除恶运动的深入开展，贷后催收行业受到广泛影响。

记者了解到，在2019年10月21日，51信用卡位于杭州的办事处因曾经合作过的一家催收机构涉嫌违法违规行为而接受了有关部门的上门调查。

51信用卡表示，上述事件发生后，公司所有的新增信贷撮合业务的资金均由金融机构提供。财报还提及，为应对风险，51信用卡已停止了旗下P2P业务资金的新增撮合，并明确2020年将准备P2P业务的全面转型清退，且正在争取申请互联网小贷牌照。

在微贷网宣布清退网贷业务的数日前，杭州网贷平台盈盈金科也发布了退出网贷行业的公告。该平台称目前已完成网贷信息中介业务的全额本息兑付。

“最后的号角”已吹响？

不仅仅是杭州，化解网贷存量风险的攻坚战早已在全国范围内打响，监管层也早已表明，“力争在2020年上半年基本完成网贷领域存量风险化解”。今年3月以来，已有包括内蒙古、陕西、吉林、黑龙江、江西等在内的五个省相继传递出取缔辖内所有网贷机构的信号。

“随着爱投资被立案，微贷网宣布退出，网贷清退‘最后的号角’已经吹响，全国大部分省市将在6月底清退网贷存量业务。”有业内人士对《国际金融报》记者表示，“现在一时间难以清退的有北京、上海、深圳等地的网贷机构，北京的形势比较复杂，深圳像红岭创投这样的大平台很多，上海在陆金服通过平安消金基本上岸后，还有像点融这样比较麻烦的平台。不过，基本上会争取在2020年底全面清退网贷业务。”

据悉，重庆市地方金融监督管理局局长阮路在“2020清华五道口全球金融论坛”发表主题演讲时表示，重庆市P2P网贷机构已实现全部出清，互联网金融风险整治取得阶段性成果。这是国内首个直辖市宣布P2P已全面出清。

5月29日，湖北省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室和湖北省P2P网络借贷风险专项整治联合工作办公室发布公告称，全省纳入专项整治的147家法人网贷机构，没有一家完全合规并通过验收，所有P2P网贷业务也未经过金融监管部门审批或备案。截至目前，147家法人网贷机构已全部停业。

据记者不完全统计，目前已有四川、河南、重庆、广州、湖北、山东、湖南、新疆、天津、贵州、宁夏、北京、上海、浙江、深圳、云南、辽宁、甘肃、山西、大连、内蒙古、陕西、吉林、黑龙江等至少24省市对外公布清退P2P网贷机构。

数据显示，截至2020年3月31日，全国实际在运营网络借贷机构139家，比2019年初下降86%，借贷余额下降75%，出借人数下降80%，借款人数下降62%；机构数量、借贷规模及参与人数连续21个月下降，全国互金风险整治工作开展以来，累计已有近5000家机构退出。

(责编：李栋、值班)