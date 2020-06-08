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超八成债基收益告负 债券牛市终结？

2020年06月08日08:18  来源：人民网－国际金融报　
 

近期债市陷入调整，债基业绩大幅回撤，债券牛市终结的观点也开始流传。

“辛苦赚了一季度的收益，还不如5月份一个月亏得多。”一位债券投资者向记者抱怨道。

Wind数据显示，5月份超八成债券型基金收益为负，包括可转债基金、中长期纯债基金、混合型二级债基。其中，可转债基金当月跌幅最大，最大跌幅超过6%，中长期纯债基金最高跌幅接近4%。

债券市场曾迎来一波小行情，在新冠肺炎疫情出现后，市场恐慌情绪蔓延，今年2月初，10年期国债收益率曾下行至2.8%，具有避险属性的债券型基金颇受资金关注。2月中下旬至二季度初，债券收益率再次下行，债券型基金在此期间的平均涨幅也达到年内最高。

有业内人士向《国际金融报》记者表示，即便10年期国债收益率回到海外疫情冲击之前，依然需要警惕利率低位上行的风险。拉长时间来看，债券型基金依然具备中长期配置机会，大部分收益也能跑赢银行理财。

债基业绩大幅回落

债券市场自5月初急转而下，让收益向来较为稳健的债券型基金也在上半年出现较大波动。Wind数据显示，5月上证债券指数中的公司债、企业债、国债和转债的涨幅分别为0.46%、0.45%、-0.01%和-3.41%。债券型基金的平均涨幅为-0.7%，对比来看，今年以来仅5月平均涨幅为负，2月平均涨幅最高。从全市场可统计的债券型基金收益来看，共有10只债券型基金5月份跌幅超4%，56只跌幅超3%，取得负收益的债基占比达86%以上。

可转债基金以6.29%的单月最大跌幅排在同类第一。同时，多只可转债基金占据着债券型基金5月收益亏损榜单前列。今年以来，可转债市场曾在一季度获得资金爆炒，众多投资者疯狂追捧该类投资工具，导致可转债价格严重偏离正股股价。4月1日，深交所再次提醒投资者，要高度重视可转债交易风险，对涨幅较大的可转债，不应再将其视为安全性较高的债券类品种。

整体来看，截至5月31日，债券型基金年内平均涨幅为2.02%，仍然保持正收益。具体来看，部分债券型基金由于5月份的大跌，甚至亏掉了一季度赚取的所有收益。

其实，由于债券型基金并非保本保收益产品，出现负收益属于正常现象，债券型基金所投债券标的除了每天应有的利息价格外，还包含了债券净价，该价格类似于二级市场的股价，每天会出现波动，而影响净价的因素众多，比如市场利率、发债主体的信用风险、市场供求关系等。而一旦净价跌幅超过每日利息价格，那么债券当天的全价就会出现负数。

市场利率的波动成为影响债券型基金收益的较大因素。数据显示，截至5月29日，10年期国债收益率为2.73%，较5月初回调17个BP（基点）。事实上，截至5月20日之前，5月份债券市场曾出现连续震荡回调，这对债券型基金的收益产生较大影响。申万宏源证券认为，年初新冠肺炎疫情对市场方向和节奏的判断都没有影响，主要是收益率下行空间大于预期。

震荡下的债市调整

此前，债券型基金业绩告负主要受困于“踩雷”债券主体信用违约等，频繁发生的信用违约事件曾让一些基金公司苦不堪言。但今年以来，信用债市场风险未大规模聚集爆发，各国政府正在积极释放流动性。

数据显示，4月29日至5月12日，10年期国债到期收益率从2.48%上涨至2.67%，短短7个交易日上涨近20个BP，一时间让人不得不感慨，债券市场是否会从牛市急转成熊市。

富荣基金固定收益部副总监、基金经理吕晓蓉在接受《国际金融报》记者采访时表示：“4月30日至5月21日债市整体呈现震荡下跌的特征，我们看到主要利空因素逐渐落地。首先是3月以来利率下行过快，导致绝对收益率进入历史低位，而银行理财和存款成本下降缓慢使得利率需要震荡再平衡。其次是进入5月，多重利空相继出现，欧美发达国家疫情峰值回落；4月国内多项经济数据企稳回升超出预期；利率债大量供给。再次也是最重要的原因，央行自5月开始进入货币政策操作的空窗期，市场预期的降息落空，从而加剧了对利率上行的担忧。因而在交易上就表现出多头拥挤卖出，市场承接力不足的现象。”

对于可转债市场出现的大幅回落，私募排排网未来星基金经理夏风光向《国际金融报》记者分析称：“因为可转债具有债性的一面，是一种下有底的品种。经过前期的回调后，现在的平均到期收益率大概是在负1%，转股溢价率已经在30%以内。总体上的水平趋于合理，后面逐渐企稳的可能是很大的。不过，要注意个券的差异，做好区分价值品种和投机品种。”

海楚资产投资经理刘颉向记者表示，5月债基业绩回落的原因主要有三方面：“一是进入5月份后，央行公开市场操作频率明显放缓，市场对于货币政策进一步宽松的预期落空；二是从基本面来看，4月份的各项经济金融指标数据均超预期，国内经济持续复苏向好；三是地方政府专项债发行加速带来的债市供给压力大增。我们认为债市调整会持续到下半年，今年金融市场波动比较大，外部事件冲击造成投资端极大不可预见性，投资者需谨慎应对。”

牛熊拐点如何判断

随着新冠肺炎疫情防控形势逐渐好转，二季度以来市场风险偏好正在整体回升，加之上半年各国不断出台货币政策和财政政策，债券市场未来的走势该如何判断？

吕晓蓉认为，判断债市是否牛熊转换，依然要着眼于基本面与政策面，历史经验也表明债市的拐点一般与货币政策的拐点接近。债市调整有基本面因素的支持，毕竟经济已经过了最低迷的阶段，而货币政策也度过了最宽松（宽松频率最高）的阶段。

“当本次利率调整到一定安全点位，例如当前的30年国债利率基本回到了疫情前，10年国债利率基本回到海外疫情冲击前的点位时，利率或再次出现企稳并略有下行的可能。但是在更长时间维度，我们依然需要警惕利率低位上行的风险。我们需要关注经济逐渐正常化后，各国央行如何调节货币政策，债基也会灵活调配久期去应对。”吕晓蓉表示。

吕晓蓉建议，投资者将债基作为长期资产配置的一部分，尽量避免追涨杀跌，建议选取能穿越牛熊的基金长期配置。拉长时间看，债基收益还是能跑赢银行理财。“如果要给出短期的操作建议，我们判断利率急跌后可能出现阶段性企稳，但中长期维度仍有一定上行风险。在经济缺乏增量引擎，全球高债务低利率的大环境下，利率大幅反弹的空间有限。”利率整体震荡或上行过程中，债基净值波动难以避免，但基金经理也会通过资产调配降低组合风险，投资者可以在这个过程中甄别更适合自己的债基。

(责编：李栋、值班)
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