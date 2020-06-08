一批公司将与A股说再见，退市正成“常态化”

部分股价低于1元的公司（股价截至6月4日收盘）

制表：吴鸣洲

2020年面值退市公司（股价截至6月4日收盘）

制表：吴鸣洲

6月4日，斯太尔发布公告称，公司收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，公司股票可能被实施重大违法强制退市。

前有天广中茂、华锐风电锁定“退市命运”，神雾环保、盛运环保、天宝股份也跟着提前拉响面值退市警报，而多次在退市边缘徘徊的*ST银鸽，目前仍身处“生死一线”。

今年以来，已有华锐风电、盛运环保等多家上市公司先后因收盘价连续20个交易日低于面值启动强制退市程序。数据显示，2020年至今，已有6家上市公司发布面值退市风险警示，同比大幅增长。

根据相关规定，如果公司股价连续20个交易日收盘价低于1元，公司股票可能将被终止上市。

除了触发面值退市条件的公司明显增加，2020年以来，因为其他原因而终止上市的A股上市公司也不在少数，如金亚科技、乐视网、*ST龙力等公司。

追溯历史，不少濒临退市的公司都曾有过高光时刻，如乐视网的市值一度超过1700亿元，华锐风电在上市之际曾被市场认定为“风电第一股”。

那么近年来，退市的上市公司数量为何突飞猛涨？还有哪些公司也存在面值退市风险，需要投资者谨慎应对？随着注册制改革的继续，“劣质”上市公司退市会成为常态。

6公司说再见

据《国际金融报》记者统计，2020年开年至今，已有6家A股上市公司宣布或触发面值退市，分别是盛运环保、*ST天宝、退市锐电、天广中茂、*ST美都、神雾环保。

可以看出，A股退市节奏明显加快，特别是5月开始，面值退市的上市公司不断涌现。

追忆过往，这些公司多数曾经拥有“辉煌的过去”，但转眼就飘散如烟。

其中，神雾环保成立于2004年，于2014年曲线借壳天立环保上市。神雾环保主要为电石行业提供工业炉窑清洁生产技术服务，并为以电石行业领域提供节能环保的工业炉窑系统的解决方案。

神雾环保股价从2014年1月的3元起步，开启了一波波澜壮阔的大行情。到2017年3月，神雾环保股价最高达到37.58元，创下了三年涨幅高达9.74倍的纪录，被誉为“10倍大牛股”。

然而也就在2017年，被质疑关联交易的神雾环保净亏损10.21亿元，净利润同比下滑460%。此后，神雾环保的业绩继续断崖式下跌，还面临着债台高筑、项目停工等情况，股价也从最高的37.58元跌到0.48元，暴跌99%。

而退市锐电（前称“华锐风电”）成立于2006年，最初主营业务为开发、设计、生产、销售风力发电设备，一度是中国第一、世界第二大风电企业。但遭遇业绩变脸、财务造假等风波后，上市十年，华锐风电累计巨亏105.77亿元。

一位资深券商人士对《国际金融报》记者表示，多数面值退市股存在经营困难、财务指标较差、治理机制不完善等问题。即便公司采取“卖壳”、资产重组、公司回购等“自救”措施，但在严监管下，效果多是微乎其微。

这些公司存风险

需要指出的是，还有不少公司面临着面值退市的风险。

据记者不完全统计，截至6月4日收盘，A股共有15家公司的股价低于1元（包含1元），53家公司的股价低于1.5元。在这15家公司中，除了上述已经连续20个交易日股价低于1元的公司以及被终止上市的金亚科技，还有*ST欧浦、*ST银鸽、*ST兆新、*ST金洲、*ST中天、*ST节能、*ST飞马、*ST鹏起8家公司也是岌岌可危，在面值退市的边缘徘徊。

其中，截至6月4日收盘，*ST兆新和*ST银鸽均已经连续17个交易日股价低于面值。

此前，*ST兆新公告称，控股股东陈永弟承诺将所持有的4.86亿股有限售条件流通股自2020年5月30日起自愿继续锁定一年，锁定期至2021年5月29日，试图提振公司股价，但效果却并不理想。连涨5日股价涨至0.93元，在即将站上1元面值时，*ST兆新的股价突然扭头向下。

对此，香颂资本执行董事沈萌对记者表示，上市公司能否保壳，取决于自身业绩表现、是否能够实现盈利，所以无论是被重组还是股东表决权委托等短暂性的保壳措施，如果不能实现公司业务健康的发展都是不长久的。

暂停上市猛增

除了触发面值退市条件的公司明显增加，2020年以来，因为其他原因而终止上市的A股上市公司也不在少数，如金亚科技、乐视网、*ST龙力等公司。

5月14日晚间，乐视网退市终于尘埃落定，深交所公告表示，决定乐视网股票终止上市。有意思的是，同一日退市的还有另一家创业板上市公司金亚科技。

资料显示，乐视网2010年8月上市，至今上市时间已接近10年。乐视网在刚上市的几年内可谓是风光无限，在2015年牛市期间，公司市值突破了1700亿元，曾为创业板“一哥”。

2016年8月，有多个消息称，由于激进进军手机、体育、汽车、互联网金融等七大领域，乐视资金链已断裂，但并未得到证实；2016年10月，乐视手机拖欠供应商货款事项爆出，随即贾跃亭在内部公开信中承认资金链存在问题，乐视生态资金链危机自此全面爆发。

2017年1月，“白衣骑士”孙宏斌带着150亿元跑步入场。彼时，融创中国发公告称，嘉睿汇鑫以60.41亿元收购乐视网8.61%股权，成为乐视网第二大股东。同时，孙宏斌还以10.5亿元购买了贾跃亭手上的乐视影业股份，剩下的79.1亿元用于购买乐视致新的股票以及增资扩股。

然而，孙宏斌的“雪中送炭”收效甚微。2017年7月，贾跃亭“出逃”美国，继续自己的造车梦，留给乐视网一个巨大的“资金窟窿”。2017年，乐视网的业绩开始断崖式下跌。2017年-2019年，乐视网累计亏损290亿元。2020年第一季度，乐视网单季度营业收入只剩0.89亿元，市值如今也只剩67.42亿元。近日，间接持股的股东融创集团将0元转让持有的8.56%股权。

而金亚科技、*ST龙力的终止上市与财务造假脱不了关系。

据悉，金亚科技为了达到发行上市条件，通过虚构客户、虚构业务、伪造合同、虚构回款等方式虚增收入和利润，骗取首次公开发行（IPO）核准。证监会调查发现，2018年以及2019年上半年，金亚科技在IPO申报材料中虚增的营业收入占当期公开披露营业收入的47.49%、68.97%；虚增利润金额分别达到3736万元、2287万元，分别占当期公开披露利润的85%、109%，上述行为涉嫌构成欺诈发行股票罪。

证监会表示，经查，龙力生物（*ST龙力）2015年至2017年上半年为虚增公司利润，定期通过删改财务核算账套实施造假。此外，*ST龙力的2019年度经审计期末净资产为负值，净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负值，且财务报告被审计机构出具了无法表示意见的审计报告，触及多项强制终止上市情形。

Wind数据显示，2020年以来，已有8家公司暂停上市。进入5月，暂停上市的公司数量陡然激增，天翔环境、*ST信威、*ST欧浦、*ST盐湖、*ST工新、*ST航通6只股票纷纷暂停上市，其原因均是连续多年业绩亏损。

A股越来越成熟

事实上，近年来，面值退市股也逐渐增多。

2018年以来，已有中弘股份、雏鹰农牧、华信国际、印纪传媒等多家公司面值退市。进一步来看，Wind数据显示，A股市场中，2019年共有9家上市公司退市。除了小天鹅A是因为被美的集团吸收合并后退市，其余8家A股上市公司的退市原因包括面值退市、连续三年亏损、重大违法强制退市。2020年开年至今，已有3家上市公司退市，分别是退市千里、退市华业、神城A退。

如加上基本已经板上钉钉的面值退市股以及其他原因终止上市的股票，今年至少将有12家A股上市公司退市，超过了2019年退市A股公司的数量。

上述资深券商人士认为，今年退市公司数量增加，体现了A股市场市场化程度的进一步提高，是国内资本市场进步的体现。资本市场形成有进有出、优胜劣汰的生态，将进一步提升市场资源配置的效率。

新时代证券预计，2020年创业板退市企业数量可能明显高于此前，按照新规，目前创业板壳资源公司超过80家，如果按照20%的退市比例计算，预计退市的企业数量将会超过10家。

当前，创业板注册制改革正在进行中，对退市制度也进行了完善，包括丰富了退市指标，引入“扣非前后孰低的净利润为负且营业收入低于1亿元”组合类财务退市指标，新增“连续20个交易日市值低于5亿元”市值退市指标；精简和优化退市流程，取消暂停上市和恢复上市，对交易类退市不再设置退市整理期。

在英大证券首席经济学家李大霄看来，创业板实施注册制后，退市标准将提高，退市公司数量也将进一步增加。随着注册制的逐步推进，资本市场退市公司数量和退市效率也将得到明显改变，逐渐向成熟市场靠拢。

一位资深投资者对记者表示，在严监管的背景下，重组上市的标准已与IPO标准等同。同时，未来创业板实施注册制后，壳资源将越来越不“值钱”，尤其是“垃圾壳股”的价值不断下降，上市公司股价的两极分化将会加剧。

(责编：李栋、值班)