赌王走后，家族上海地产生意归了谁？

左宇 制图

5月的最后一个晚上，华润置地在上海商脉源头——上海总商会揭晓了苏河湾中心，一同现身的还有多位信德集团的代表，包括中国区总裁谷庆。

这场历史与现代碰撞的背后，是华润的打磨，也是信德的押注。

去年12月，资金紧张的华侨城出让了其在上海苏河湾4块土地各50%的权益，信德集团作为唯一竞价方，以47亿元成功接盘，牵手华润置地一同开发该地块。

这是信德在上海主要布局的第三个项目，因为创始人何鸿燊的离开，这场揭幕被投以更多关注。

赌王的地产生意

5月26日，港澳知名爱国企业家何鸿燊逝世，享年98岁。当天，由何鸿燊创建的澳门博彩业旗舰项目新葡京娱乐场关闭所有灯饰，并降半旗致哀。

作为澳门博彩史上权势最大、获利最多、名气最响、在位最长的传奇人物，何鸿燊垄断澳门博彩市场近半个世纪，控制着澳门6张博彩业牌照中的半壁江山，相较于更为外界熟知的“赌王”身份，何鸿燊还是一位颇具影响力的地产大亨。

1953年，32岁的何鸿燊经历第一次并不顺利的创业后，黯然回到香港，凭借在香港投建的利安建筑，开启了自己断断续续的地产进阶之路。

某种意义上，何鸿燊切入地产的时间要早于日后叱咤商界的四大家族，利安建筑为何鸿燊积累财富的时候，李嘉诚还在一心一意的做着塑料花大王，郭得胜在给日本代工拉链服装，李兆基和郑裕彤则忙着做金银货币的生意。

1958年，四大家族陆续进军地产行业，资产增长已达千万级的何鸿燊却将重心瞄向了正式合法化的澳门博彩业，直到70年代何鸿燊才重启地产业务。

1972年，是香港的地产之年。

这一年香港超过65家房企上市，包括四大家族中李嘉诚的长江实业、郑裕彤的新世界、郭得胜的新鸿基地产等都在这一年登陆资本市场。

同年，何鸿燊的动作是成立了信德集团，信德成立的初衷是主营港澳间的客运，以此可将港澳间的客运垄断在手。

除此之外，信德集团的另一个身份是港澳两地地产商，作为赌王在内地布局房地产业务的重要旗舰公司，信德在内地的版图包括北京、上海、珠海、天津等多个城市。

上海无疑是其中的核心之地。

相较于上世纪90年代开始布局申城，三房、四房之子均娶了上海姑娘，外界对于何鸿燊和这座城市的结缘更倾向于半个世纪前或早已埋下伏笔。

1939年至1941年，张爱玲离开上海，孤身一人来到港大求学，何鸿燊的港大时光与之重叠。他们一个念理学院一个念文学院。后来太平洋战争爆发，张爱玲回到上海，从静安寺的阳台望向上海的黑夜，开始写她的小说。何鸿燊则怀揣10港元来到澳门，开始了一生的闯荡与传奇。

港大时光他们是否相识外界不得而知，只能从张爱玲的小说中试图寻迹，《第一炉香》中那个英俊的纨绔子弟乔琪乔被视作有何鸿燊的影子。

二房掌舵信德主事地产

赌王的地产投资涉足上海最早可追溯到上世纪90年代。

位于遵义路与紫云路交汇处，新虹桥天山商业中心商区的“虹桥南丰城”，前身是承载着很多上海人成长印记的“虹桥上海城”，该项目便由何鸿燊家族投资打造。

1993年，何鸿燊与胞妹何婉琪的长子麦家兴、好友杨开鑫以及中方投资者桂爱珍等人出资成立了华天房产公司，何鸿燊等人持有合资公司55%股份，桂爱珍持股45%，投资了虹桥上海城项目。1999年，桂爱珍因挪用资金、抽逃出资被判处9年有期徒刑，加上当时上海楼市的宏观调控，导致虹桥上海城项目开发进展缓慢。

2000年，何鸿燊回购了华天房产公司中的中方股权，变其为外资独资公司，并由旗下信德集团和澳门旅游娱乐有限公司全面控股，随后项目开发走向正轨，2002年12月18日得以开业。

然而开业不到五年，何鸿燊家族受上年澳门博彩业务收缩影响，决定将其持有的长宁区虹桥上海城商业办公部分及黄浦区中区广场两大物业打包出售。来自爱尔兰的第一大房地产投资公司财富控股集团以77亿元的总价收购了前述两个项目。其中，虹桥上海城的估值达51亿元。

除了虹桥上海城，何鸿燊家族还曾经在上世纪90年代投资了位于黄陂北路的中区广场、淮海中路的鸿艺豪苑、虹口四川北路板块的金富运大酒店和华山路的海斯大厦等项目。

近年来大热的前滩板块亦有信德集团的布局。

2016年11月，信德集团全资附属公司誉良联手上海陆家嘴(集团)有限公司附属公司以19.5亿元(约合22.42亿港元)总价竞得上海浦东新区前滩31号地块，双方订立合营企业协议，成立一家各占50%的合营企业，以共同开发土地。这便是2018年开工，预计2023年落成的前滩信德文化中心。

信德集团2019年的年报披露，信德文化中心总建筑面积达14.05万平方米，将打造成集办公大楼、零售空间、五星级酒店及文化演艺中心于一身的综合体。项目落成后，信德集团旗下的雅辰酒店集团将接管此项目酒店物业的管理权。

此外，信德集团在上海还持有上海虹桥雅辰悦居酒店和上海虹桥citizenM酒店两家位于万象城的项目。

信德最近一次出手便是去年底收购的华侨城苏河湾项目，该项目将于6月入市，参考均价约13万元/平方米。

由于何鸿燊2017年6月已从信德集团退任主席，交棒二房长女何超琼。作为最像赌王的女儿，何超琼目前是信德的掌舵者，除了担任集团董事总经理兼执行董事外，何超琼还直接持股信德集团17.7%，胞妹何超凤持股7.4%。

四房靠话题翻红

赌王家族在上海的地产生意并非都归于二房，话题不断的四房亦有项目在手。

四太梁安琪持有的尚嘉中心沉寂几年后，因为去年的一场求婚而再度“走红”。

2007年，何鸿燊与LVMH集团分别通过旗下澳娱集团和L Real Estate房地产公司，各投资5亿美元建造上海尚嘉中心，项目总建筑面积达14万平方米，商业面积约4.9万平方米，2013年6月17日全面开业。

项目还有个好听的名字叫飘动的舞女裙，外立面设计将建筑物流线外形，从上而下，顺着天窗带到群房之上，整个建筑宛如一位身穿白色礼服的优雅贵妇，入口处的大门则巧妙的做成了裙摆的造型。这一设计理念让人难免想起四太梁安琪当年与赌王正是因舞结缘。

无法通过信德集团入局上海市场的梁安琪选择绕道而行。2009年以后，四太梁安琪获得了何鸿燊旗下澳娱集团所拥有的尚嘉中心50%股权，加之2016年LVMH集团宣布出售所持尚嘉中心50%的股权，梁安琪称因感情方面的原因，将这具有纪念价值的剩余50%股权收入囊中。

至此，尚嘉中心归梁安琪全资所有。

由于硬件设施豪华，尚嘉中心被看作是恒隆广场的有力挑战者——后者是上海最知名的奢侈品购物中心。开业之初，尚嘉中心表现相当抢眼。LVMH集团旗下近20个品牌首先入驻，随后，Prada集团、开云集团和历峰集团旗下高端品牌也陆续进驻。

然而好景不长，由于所在区域商业定位的原因，以及奢侈品行业景气度下降，尚嘉中心发展并不顺利。

数据显示，尚嘉中心2014年的净收入不到2.5亿元。而恒隆广场2014年全年的租金收入为7.72亿港元（约合人民币6.2亿元）。戴德梁行公布的2014年上海主要商场“首层店铺租金”数据显示，上海恒隆广场的数据高达每天每平方米120元，陆家嘴IFC也直逼100元，而尚嘉中心只有30元。

这一窘境随后几年愈发凸显。

据尚嘉中心数据，2018年尚嘉中心增速出现显著下滑，增幅降至个位数。2019年4月，英国奢侈品牌Burberry关闭了上海尚嘉中心的旗舰店，甚至一度有传言称尚嘉中心出现亏损状况。

同年5月，四房次子何猷君开始“救市”，在网络提前剧透细节后，求婚戏码如约上演。

5月13日，四太梁安琪令商场停业一天专为何猷君求婚，现场布置也被要求到“520”过后再进行拆除。喜极而泣的上海姑娘奚梦瑶并未站到“小时候记忆里最时尚的地方——恒隆广场”，而是身体力行为尚嘉中心带了把流量。

随后，求婚视频传出并登上微博热搜首位，尚嘉中心成为网红打卡地，客流量开始有了显著提升。

当年，尚嘉中心整体销售额较上年提升25%。

2019年公布的福布斯全球亿万富豪榜上，梁安琪以41亿美元的身家排在全球的第478位。何鸿燊家族中上榜了三位，梁安琪是唯一一位长辈，屈居二房长女何超琼之后，位列二房长子何猷龙之前。

何鸿燊驾鹤西游后，赌王家族的申城地产生意还在继续……

(责编：李栋、值班)