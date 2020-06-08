人社部：通讯5G、外贸等专场招聘提供30万个岗位

人民网北京6月8日电 （记者林露）记者从人社部获悉，6月5日至11日，人社部百日千万网络招聘专项行动重点推出农业、科技、通讯5G、外贸专场招聘，4.1万家用人单位提供岗位30.3万个。

农业专场归集发布农、林、牧、畜、渔领域招聘岗位信息，共有河北农林科学院、北京三元食品公司、牧原集团等1614家用人单位参加，提供岗位5.2万个，涵盖养殖、园艺、质检、科研等职位。

科技专场分别由人民网和前程无忧承办。人民网科技专场，共有大唐移动、爱奇艺、快手、字节跳动等190余家企业参加，提供岗位1500多个，涵盖光学与计量工程师、模型算法工程师、Java工程师等职位。前程无忧科技专场，共有阿里巴巴、腾讯、网易、美团、京东、科大讯飞、海康威视等2000余家企业参加，提供岗位17.4万个，涵盖数据挖掘工程师、前端开发工程师、IT产品经理等职位。

通讯5G专场由猎聘网承办，共有小米、新华三集团、中兴等1155家企业参加，提供岗位6.8万个，涵盖运营商技术顾问、安全产品研发、应用程序开发、智慧屏设计等职位。

外贸专场由支付宝承办，共有百港商贸、新壬环保科技、大德精密模型、东源新业贸易等4100余家企业参加，提供岗位8000多个，涵盖运营经理、跟单员、业务员、客服等职位。

用人单位和求职者可通过中国公共招聘网、中国国家人才网专项行动主会场页面直接进入行业招聘专场，或点击主会场页面下方参与机构LOGO进入分会场参与。

(责编：林露、李昉)