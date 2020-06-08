人民网>>财经

刘赐贵：建设智慧海南 增强发展活力

2020年06月08日11:13  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京6月8日电（记者乔雪峰 毕磊）今天上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家发改委、财政部、海南省委书记等介绍《海南自由贸易港建设总体方案》有关情况，并答记者问。海南省委书记、海南省人大常委会主任刘赐贵在发言中表示，在建设海南自贸港的背景下，海南将进一步推进智慧海南建设，海南的发展要高标准，从高标准的要求，海南建设必须要高起点。在国家发改委等部门的支持下，智慧海南方案已经经过中央批准。

　　刘赐贵表示，海南确定了18个先导性项目，对中央“1+N”政策体系，结合海南的实际去细化、推进落实，特别是这两年来，海南在光网、电网、气网、路网、水网这“五网”基础设施建设方面，为全岛同城化打下了很好的基础。

　　“在人才方面，海南将深入实施百万人才进海南行动计划；在制度创新方面，海南先后有77项制度创新发布，许多是全国首创的；在营商环境方面，海南在极简审批、一网通办、一枚印章管审批、单一窗口这些方面都取得了很明显的成效。”刘赐贵表示，两年来，海南新增了44.4万户的市场主体，新开工的1亿元以上的项目有572个，总投资5828亿元。其中，10亿元以上的有125个，总投资4431亿元。总投资在100亿元以上的项目有5个。

　　刘赐贵指出，海南在发展的同时十分注重生态环境保护。为了实现“管得住”才能“放得开”这一目标，我们建立了完整的社会管理体系，自贸港在零关税后全岛封关，最重要的是要防止走私。据他介绍，海南已经在进行防止走私，构建近岸、近海、岸线和岛内三道防控圈。

　　未来，海南将从三个方面着手推进自由贸易港建设工作：

　　一是始终坚持党对自贸港建设的领导，牢牢把握好自贸港建设的正确方向。进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护，坚决保证自由贸易港的建设始终在党中央领导下统筹推进，在推进海南全面深化改革领导小组的直接领导下，我们把方案任务进行分解、制定时间表、路线图，层层压实责任，在全省开展“我为推动海南自由贸易港建设做贡献”活动。

　　二是坚持高水平的开放政策，吸引全世界的投资者到海南投资兴业。注重外资的引进，注重境外人才的引进，全力落实好自由贸易港的各项政策。着重把制度集成创新摆在十分突出的位置，高标准高质量的建设海南自由贸易港，必须在制度的基层创新解放思想，去创新、去改革。包括管理体制、法律法规体系，特别是把握好一线放开和二线管住的关系，促进生产要素的自由流动，防范和化解各类风险，来实现高水平的开放形态，使海南自贸港成为中国改革开放的新高地，让投资者共享海南自由贸易港的红利。

　　三是将始终坚持底线思维，扎实做好各类风险的防控。深刻吸取海南历史上曾经有过的大起大落教训，牢牢把握“管得住才能放得开”这一前提，强化了风险防范化解的意识。科学预判、精准应对、妥善管控，着力防范和化解贸易投资、人员进出、资金流动、生态和公共卫生等领域的风险，确保自贸港建设行稳致远。

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved