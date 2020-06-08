刘赐贵：建设智慧海南 增强发展活力

人民网北京6月8日电（记者乔雪峰 毕磊）今天上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家发改委、财政部、海南省委书记等介绍《海南自由贸易港建设总体方案》有关情况，并答记者问。海南省委书记、海南省人大常委会主任刘赐贵在发言中表示，在建设海南自贸港的背景下，海南将进一步推进智慧海南建设，海南的发展要高标准，从高标准的要求，海南建设必须要高起点。在国家发改委等部门的支持下，智慧海南方案已经经过中央批准。

刘赐贵表示，海南确定了18个先导性项目，对中央“1+N”政策体系，结合海南的实际去细化、推进落实，特别是这两年来，海南在光网、电网、气网、路网、水网这“五网”基础设施建设方面，为全岛同城化打下了很好的基础。

“在人才方面，海南将深入实施百万人才进海南行动计划；在制度创新方面，海南先后有77项制度创新发布，许多是全国首创的；在营商环境方面，海南在极简审批、一网通办、一枚印章管审批、单一窗口这些方面都取得了很明显的成效。”刘赐贵表示，两年来，海南新增了44.4万户的市场主体，新开工的1亿元以上的项目有572个，总投资5828亿元。其中，10亿元以上的有125个，总投资4431亿元。总投资在100亿元以上的项目有5个。

刘赐贵指出，海南在发展的同时十分注重生态环境保护。为了实现“管得住”才能“放得开”这一目标，我们建立了完整的社会管理体系，自贸港在零关税后全岛封关，最重要的是要防止走私。据他介绍，海南已经在进行防止走私，构建近岸、近海、岸线和岛内三道防控圈。

未来，海南将从三个方面着手推进自由贸易港建设工作：

一是始终坚持党对自贸港建设的领导，牢牢把握好自贸港建设的正确方向。进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护，坚决保证自由贸易港的建设始终在党中央领导下统筹推进，在推进海南全面深化改革领导小组的直接领导下，我们把方案任务进行分解、制定时间表、路线图，层层压实责任，在全省开展“我为推动海南自由贸易港建设做贡献”活动。

二是坚持高水平的开放政策，吸引全世界的投资者到海南投资兴业。注重外资的引进，注重境外人才的引进，全力落实好自由贸易港的各项政策。着重把制度集成创新摆在十分突出的位置，高标准高质量的建设海南自由贸易港，必须在制度的基层创新解放思想，去创新、去改革。包括管理体制、法律法规体系，特别是把握好一线放开和二线管住的关系，促进生产要素的自由流动，防范和化解各类风险，来实现高水平的开放形态，使海南自贸港成为中国改革开放的新高地，让投资者共享海南自由贸易港的红利。

三是将始终坚持底线思维，扎实做好各类风险的防控。深刻吸取海南历史上曾经有过的大起大落教训，牢牢把握“管得住才能放得开”这一前提，强化了风险防范化解的意识。科学预判、精准应对、妥善管控，着力防范和化解贸易投资、人员进出、资金流动、生态和公共卫生等领域的风险，确保自贸港建设行稳致远。

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