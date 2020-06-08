国家发改委：海南自贸港与香港定位不同 互补大于竞争

人民网北京6月8日电（许维娜）国新办今日10时召开海南自由贸易港新闻发布会。会上，国家发展改革委副主任林念修介绍《海南自由贸易港建设总体方案》主要内容，并答记者问。

有记者提问：本次规划的目标是让海南成为未来国际贸易和金融的枢纽，是否意味着未来的海南会替代现在香港的一部分功能和地位？

对此，林念修表示，海南自由贸易港与香港的定位不同，重点发展产业也不同，应该说互补大于竞争，不会对香港造成冲击。

林念修说，香港、新加坡和迪拜是当前国际上高水平自由贸易港的典型代表，他们的建设模式、政策制度都各有特点。香港是重要的国际金融中心、航运中心和贸易中心，被众多的国际机构评选为全球最自由的经济体和最具竞争力的地区之一。特别是香港回归祖国以后，在“一国两制”下，继续保持繁荣稳定，并且深度融入到中华民族伟大复兴的壮阔征程中。

林念修强调，在海南建设自由贸易港，既要学习借鉴国际上知名的自由贸易港的先进经验，对接国际高标准的经贸规则，探索具有国际竞争力的开放制度体系。同时，更要充分发挥海南自然资源丰富、地理位置独特以及背靠超大规模国内市场和腹地经济的优势，重点突出贸易和投资自由便利，聚焦发展旅游业、现代服务业和高新技术产业，加快培育具有海南特色的合作竞争新优势，为全球自由贸易港发展注入新的活力。

他表示，下一步，在海南自由贸易港建设中，将进一步加强与粤港澳大湾区的联动发展，积极开展务实有效的合作，保障香港的长治久安和长期繁荣稳定，确保“一国两制”实践行稳致远。

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