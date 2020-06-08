人社部：2019年共组织补贴性职业技能培训1877万人次

人民网北京6月8日电 （记者林露）记者从人社部获悉，近日发布的2019年度人力资源和社会保障事业发展统计公报显示，全年共组织补贴性职业技能培训1877.1万人次。

培训高校应届毕业生99万人次

2019年人社部共组织补贴性职业技能培训1877.1万人次，主要涉及培训企业职工646.9 万人次，培训农民工741.4 万人次，培训贫困劳动力259.7 万人次，培训城镇登记失业人员135.5万人次，培训高校应届毕业生99万人次。

321万人取得专业技术人员资格证书

2019年全国共有1720.9万人报名参加专业技术人员资格考试，321.4万人取得资格证书。年末全国累计共有3234.4万人取得各类专业技术人员资格证书。

开展急需紧缺人才培养培训和岗位培训12.1万人次

全年举办30期高级研修班,培训高层次专业技术人才约2万人次；开展急需紧缺人才培养培训和岗位培训12.1万人次。

28.4万人次取得技师、高级技师职业资格

年末全国共有职业技能鉴定机构9152个，职业技能鉴定考评人员21.7万人。全年共有1075.9万人次参加职业技能鉴定，861.9万人次取得职业资格证书，其中28.4万人次取得技师、高级技师职业资格。

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