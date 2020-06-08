财政部：大幅放宽海南离岛免税购物政策 至每年每人10万元

人民网北京6月8日电（任妍）国新办今日10时召开海南自由贸易港新闻发布会。会上，财政部副部长邹加怡表示，零关税是海南自贸港的重要制度设计。在2025年海南全岛封关运作前，率先对部分进口商品实施零关税，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。此外，大幅放宽离岛免税购物政策，海南离岛免税购物限额提至10万元每人每年，进一步扩大免税商品种类。
邹加怡介绍称，“零关税”政策的早期收获具体体现在以下六大方面：
一是生产设备。对企业自用的生产设备实施“零关税”负面清单管理。
二是交通工具。对岛内用于交通运输、旅游业的船舶、航空器等交通工具，还有游艇，实行“零关税”的正面清单管理。
三是原辅料。对于岛内用于生产自用或者是开展“两头在外”模式的出口加工所消耗的原辅料，实施“零关税”正面清单管理。
四是居民消费品。对岛内居民消费的进口商品，实行“零关税”正面清单管理，允许岛内居民免税购买。这四类商品是刚才受文副部长提到的，就是“一负三正”的清单管理。
五是大幅放宽离岛免税购物政策，免税购物的额度从现在的每人每年3万元提升到每人每年10万元，并且在现行38类商品的基础上进一步扩大免税商品种类，同时优化管理，提高旅客购物的便利度。
六是支持海南发展会展经济，开展国际交流。研究出台对国家级展会的境外展品在展期内进口和销售的免税政策。
邹加怡表示，于2025年实施全岛封关运作之后，会在简并税制的基础上，对进口征税商品目录以外的所有进口商品免征进口关税。这就是实现“零关税”的最终制度安排。
邹加怡介绍称，“零关税”政策的“早期收获”非常丰富，覆盖了海南经济生活的方方面面。从受益的主体看，包括了生产者，比如企业，也包括了消费者，比如居民和游客。从支持的行业看，既包括了物质生产型的企业，也包括了服务型企业。从商品范围来看，既包括了大型的生产设备和交通工具，又包括了居民日常生活用的消费品。
邹加怡表示，“零关税”的“早期收获”关键是“早”，就是早日落地、早见成效。一方面，能够吸引更多的人流、物流、资金流集聚到海南，为海南自贸港的发展提供经济活动支撑。同时，增强大家对海南发展的信心。另一方面，也是为2025年之后实行全岛封关运作积累经验，做好准备。
除此之外，邹加怡表示，未来要制定“一负三正”四张清单，在制定四张清单时会重点支持高新技术、生态环保和有海南特色的产业，不断夯实海南实体经济发展的产业基础。同时，也会根据海南的实际情况来对“一负三正”的清单进行动态调整。总体上要逐步的缩短负面清单，不断扩大正面清单，不断释放“零关税”的政策红利。
同时，邹加怡表示，按照《总体方案》的要求，积极作为，推动自贸港财税政策尽早落地，高质量高标准建设海南自贸港，把海南自贸港打造成新时期改革开放的鲜明旗帜。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】