财政部：大幅放宽海南离岛免税购物政策 至每年每人10万元

人民网北京6月8日电（任妍）国新办今日10时召开海南自由贸易港新闻发布会。会上，财政部副部长邹加怡表示，零关税是海南自贸港的重要制度设计。在2025年海南全岛封关运作前，率先对部分进口商品实施零关税，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。此外，大幅放宽离岛免税购物政策，海南离岛免税购物限额提至10万元每人每年，进一步扩大免税商品种类。

邹加怡介绍称，“零关税”政策的早期收获具体体现在以下六大方面：

一是生产设备。对企业自用的生产设备实施“零关税”负面清单管理。

二是交通工具。对岛内用于交通运输、旅游业的船舶、航空器等交通工具，还有游艇，实行“零关税”的正面清单管理。

三是原辅料。对于岛内用于生产自用或者是开展“两头在外”模式的出口加工所消耗的原辅料，实施“零关税”正面清单管理。

四是居民消费品。对岛内居民消费的进口商品，实行“零关税”正面清单管理，允许岛内居民免税购买。这四类商品是刚才受文副部长提到的，就是“一负三正”的清单管理。

五是大幅放宽离岛免税购物政策，免税购物的额度从现在的每人每年3万元提升到每人每年10万元，并且在现行38类商品的基础上进一步扩大免税商品种类，同时优化管理，提高旅客购物的便利度。

六是支持海南发展会展经济，开展国际交流。研究出台对国家级展会的境外展品在展期内进口和销售的免税政策。

邹加怡表示，于2025年实施全岛封关运作之后，会在简并税制的基础上，对进口征税商品目录以外的所有进口商品免征进口关税。这就是实现“零关税”的最终制度安排。

邹加怡介绍称，“零关税”政策的“早期收获”非常丰富，覆盖了海南经济生活的方方面面。从受益的主体看，包括了生产者，比如企业，也包括了消费者，比如居民和游客。从支持的行业看，既包括了物质生产型的企业，也包括了服务型企业。从商品范围来看，既包括了大型的生产设备和交通工具，又包括了居民日常生活用的消费品。

邹加怡表示，“零关税”的“早期收获”关键是“早”，就是早日落地、早见成效。一方面，能够吸引更多的人流、物流、资金流集聚到海南，为海南自贸港的发展提供经济活动支撑。同时，增强大家对海南发展的信心。另一方面，也是为2025年之后实行全岛封关运作积累经验，做好准备。

除此之外，邹加怡表示，未来要制定“一负三正”四张清单，在制定四张清单时会重点支持高新技术、生态环保和有海南特色的产业，不断夯实海南实体经济发展的产业基础。同时，也会根据海南的实际情况来对“一负三正”的清单进行动态调整。总体上要逐步的缩短负面清单，不断扩大正面清单，不断释放“零关税”的政策红利。

同时，邹加怡表示，按照《总体方案》的要求，积极作为，推动自贸港财税政策尽早落地，高质量高标准建设海南自贸港，把海南自贸港打造成新时期改革开放的鲜明旗帜。

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