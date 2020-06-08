人民网北京6月8日电（记者毕磊）今天 ，人民网新电商研究院发布《疫情之下线上肉品销售迎来新发展报告》（以下简称《报告》），关注肉品线上销售的变化以及面临的问题与机遇。

（今年一月末以来，河北唐山遵化市在搞好新冠肺炎疫情防控工作的同时，积极提供饲料、技术等服务，帮助农民搞好生猪、肉牛、家禽等畜禽养殖，确保农民实现增收。）

《报告》指出，疫情之下线上肉品销售有亮点，线上肉品销售迅速扩张，预制类肉品成为行业新宠，冷链物流配套设施与加工水平的加速提升，也为线上发展提供了强力支撑。

《报告》通过深入调研发现，疫情期间超过7成的消费者线上购买肉品的频次远超过疫情之前。线下肉品销售遭遇瓶颈。而终端市场在疫情来临后的快速变化进一步倒逼企业及时做出相应调整。各大肉类生产企业，面对突如其来的新情况新挑战，积极适应市场发展变化，下大力气开拓线上销售业务，努力降低产品库存积压，着力解决现金流不畅等问题。党中央国务院多个部门相继出台延期缴纳税款、降低企业房租成本等扶持政策措施，全力保障畜牧相关企业顺利复工复产和促进畜禽产品稳定有效供应。在有关部门通力协助下，肉品企业逐步打通运销渠道，提升物流运输质量，保证各类肉品安全、快速地到达消费者餐桌。

现阶段，国内畜禽肉品加工转化率仍有较大提升空间，农业农村部相继出台扶持补贴政策，引导和支持发展农产品产地初加工，鼓励和支持新型经营主体建设保鲜、储藏、分级、包装等设施。

在疫情之下也暴露出线上肉品市场发展面临瓶颈。

《报告》指出，一是总体供应偏紧，特色优质肉品不足。二是品牌打造欠缺，营销手段需要革新。三是市场鱼龙混杂，秩序亟需清理净化。

为此，《报告》也提出，着力保障肉品供给、着力打造肉品品牌、着力市场定位布局、着力完善配套措施等促进线上肉品销售健康发展的政策建议。

伴随重大疫情防控渐入常态化，传统线下肉品销售渠道确实受到巨大影响，但也倒逼企业加快转型升级、有效拓展线上肉品销售版图。可以预见，未来一个时期，无论对于我国第一大肉类消费品的猪肉、第二大肉类消费产品的牛肉、还是消费量持续攀升的羊肉，以及驴肉等特色肉品，其消费市场与受众人群、消费业态与趋势特点都将因此次新冠疫情而发生重大转变，线上肉品销售机遇与挑战并存。

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(责编：毕磊、夏晓伦)