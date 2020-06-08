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海南建设自由贸易港有何意义？国家发改委从四方面总结

2020年06月08日11:52  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月8日电（许维娜）国新办今日10时召开海南自由贸易港新闻发布会。会上，国家发展改革委副主任林念修介绍《海南自由贸易港建设总体方案》主要内容，并答记者问。

林念修在会上表示，在海南建设自由贸易港是党中央着眼国内国际两个大局，为推动中国特色社会主义创新发展作出的一项重大战略决策，也是我国新时代改革开放进程中的一件大事，具有重大的现实意义和深远的战略意义，其意义可从四个方面归纳总结：

一是建立开放型经济新体制的根本要求。在我国即将开启全面建设社会主义现代化国家新征程之际，在海南建设自由贸易港，借鉴国际先进经验，对标国际高标准经贸规则，形成具有国际竞争力的开放政策和制度安排，引领我国对外开放向纵深推进，可以为全国更高水平的改革开放探索新路径、积累新经验。

二是打造市场化法治化国际化营商环境的迫切需要。在海南建设自由贸易港，要深入推进商品和要素流动型开放，加快推动规则、规制、管理和标准制度型开放，倒逼政府职能转变，促进市场公平竞争，推进社会治理创新，建立现代法治体系，等等。总之，就是要以高水平开放带动深层次改革，从而营造国际一流的营商环境。

三是推动高质量发展的战略选择。在海南建设自由贸易港，推动各类要素跨境自由有序安全便捷流动，引进国际先进技术、经营理念和管理经验，打造包括资本、知识、技术、管理、人才在内的全球优质生产要素集聚区，形成具有海南特色的现代产业体系，为全国经济高质量发展提供典型示范。

四是构建人类命运共同体的实际行动。在海南建设自由贸易港，就是用实际行动向世界表明，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大，中国将一以贯之地扎实推动贸易投资自由化便利化，打造全球开放合作的典范，引领经济全球化进程，为我国深度参与全球经济治理和国际经贸规则制定提供重要平台，为构建人类命运共同体提供中国方案、贡献中国智慧。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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