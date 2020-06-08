发改委：四个加强确保海南自贸港建设政策落实落地

人民网北京6月8日电（许维娜）国新办今日10时召开海南自由贸易港新闻发布会。会上，国家发展改革委副主任林念修介绍《海南自由贸易港建设总体方案》（以下简称《总体方案》）主要内容，并答记者问。
为贯彻落实《总体方案》，确保政策落地落实，林念修表示要以“四个加强”为抓手：
一是加强清单化管理，压实压细每一项工作的责任。《总体方案》已经发布了，办公室接下来会把《总体方案》明确的各项工作任务细化分解，制定年度重点工作安排，明确每一项工作的具体要求、责任分工、成果形式和完成时限，建立台账，挂图作战，对每一项工作任务都紧盯不放，一件一件抓推进，一项一项抓落实，确保件件有着落、事事见成效，完成一项销号一项。办公室会把每一项任务都列出清单，以抓铁有痕、踏石留印的作风，扎扎实实的推动每一项工作任务落实落地，确保不漏一项、不落一件。
二是加强调查研究，前瞻性提出一些政策建议。在海南建设自由贸易港，是一项全新的探索，在建设过程中难免会出现这样或那样的问题，这种情况下，我们认为开展调查研究工作就显得尤为重要。办公室将会经常性的到海南去开展实地调研，深入一线听取意见，及时发现苗头性倾向性潜在性问题，及时作出分析研判，及时提出对策建议。在这方面将会安排一部分专门的人员，一年大部分的时间就在海南岛，实地调查研究，不搞蜻蜓点水、不搞花架子，扑下身子来认真的倾听地方党委政府的意见建议，认真的倾听市场主体特别是企业家的诉求和呼声，认真倾听人民群众的所盼所期，掌握第一手材料，为中央提出政策建议。
三是加强统筹协调，形成政策合力。在海南建设自由贸易港是一项系统工程，涉及的领域很多，涉及的面也很广，需要协同协调合力来推进。领导小组办公室将进一步提高服务意识，主动与海南省和相关部门做好沟通衔接，特别是要靠前办公，把协调服务放在现场、放在一线，及时把问题解决在前端，打通政策落实的“最后一公里”。为了加快海南自贸港的建设，将对海南特事特办，开辟绿色通道，以最快的速度、最高的效率、最优的服务来推进每一项工作任务落实落地。
四是加强督促检查，确保政策能够落地见效。办公室将及时跟踪工作落实情况，按季调度重点工作任务的完成情况，认真排查工作落实不到位的原因和问题，逐条逐项提出改进措施。同时，办公室还将建立工作情况通报制度，对重大事项实行挂牌督办，重大情况及时向领导小组报告。
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