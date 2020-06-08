刘赐贵：海南不能成为房地产的“加工厂”

人民网北京6月8日电（许维娜）国新办今日10时召开海南自由贸易港新闻发布会。海南省委书记刘赐贵在会上介绍《海南自由贸易港建设总体方案》有关情况时表示，海南省严格控制房地产，海南的房地产不是外面想要多少就建多少，不能成为房地产的“加工厂”，海南土地是有限的，而且历史上也有过教训，所以在构建现代化产业体系方面不能是单一的。

“海南房地产市场曾经历史上有过几起大起大落的风险，在海南自贸港政策发布后不会再出现。”刘赐贵指出，在建设海南自贸港的过程中，要把风险防控摆在重要位置，要建立一套机制。同时，也要有未雨绸缪的意识，防范在前。

“海南全岛全域限购也是防范风险的一个过程。”刘赐贵举例称，从2015年起，海南对房地产提出了“两个暂停”，一个是暂停批地，一个是有地的房地产商暂停批建。主要是当时房地产商手头上掌握了几十万亩的可以用于建设商品房的土地资源。

“当时海南有2万多家房地产商，很多市县是靠房地产卖地建房取得税收、取得固定资产投资。”刘赐贵进一步指出，后来，为落实好“房住不炒”的理念，有2/3的市县取消了固定资产的投资考核和财政收入的考核，实际上也是对各市县房地产产业进行了根本的限制。

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