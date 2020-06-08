沈晓明：海南对符合条件的企业和个人减免所得税

人民网北京6月8日电（记者乔雪峰 毕磊）今天上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家发改委、财政部、海南省委书记等介绍《海南自由贸易港建设总体方案》有关情况，并答记者问。海南省委副书记、海南省人民政府省长沈晓明表示，从现在开始到2025年，海南对符合条件的企业和个人减免所得税。

“自贸港建设需要市场主体，市场主体需要了解海南有什么政策。我们从《海南自由贸易港建设总体方案》中提取了60条优惠政策的干货，通过微信公众号发布，仅两个半小时后阅读量超过50万。”沈晓明表示，市场主体对海南自贸港的政策非常关注，主要集中在以下四方面：

第一，关于投资自由便利。海南自由贸易港实行“非禁即入”，除非有强制性的标准和法律的禁止，原则上政府取消许可和审批，对企业实行备案制、承诺制，承诺符合条件就可以开展业务。政府的备案受理机构通过事中事后监管来履行监管义务，对于外商投资实行准入前国民待遇加自贸港专用的负面清单管理制度。在自贸区基础上进一步减少限制和禁止的条款。对于自贸港内注册的境内企业，我们将支持他们通过境外发行股票的方式进行融资。另外，如果他从事的是旅游业、现代服务业、高新技术产业等我们鼓励的领域，他在境外直接投资的收益可以免征企业所得税。因此，在投资自由便利方面，海南的政策是一套非常完备的体系。

第二，关于货物贸易零关税。全岛封关以后，除了极少数产品外，其他都没有进口关税了。但是在全岛封关之前，我们也设定了四类物品，通过清单管理免关税。一是生产资料，二是原辅料，三是交通工具，四是岛内居民的消费品。举个例子，进口游艇税收的成本大概能够降低38%，本来1000万进口一条游艇，你需要交380万的税，但是你如果在海南买一条1000万的进口游艇，就不需要交380万的税，比其他地方买游艇省了380万。另外，洋浦保税港区等特殊区域将率先实行原产地规则。什么叫原产地规则？就是你生产用的原材料当中有进口物件的，如果能够让他在特殊区域里面增值超过30%，生产出来的产品再进入中国内地市场就不需要再交关税。

第三，关于所得税的税率。从现在开始到2025年，海南对符合条件的企业和个人减免所得税。比如，对注册在海南自贸港并实质运行的鼓励类的产业企业，我们减按15%征收企业所得税。比如，对在海南自贸港工作的高端和紧缺人才，如果他们在海南岛内待满183天，他们个人所得税实际税负超过15%的那部分将免征。因此，对于高端的紧缺人才在个税方面的吸引力也是十分大的。

第四，关于服务业开放。海南将大幅减少市场准入，在旅游、现代服务业和高新技术三大产业，特别是种业、航运、电信、商务服务、金融、医疗、教育、文化、体育等重点领域，加大服务业的开放力度。比如，基础电信。到目前为止我们国家的政策是，基础电信要求有中方控股，在这一版的自贸港《海南自由贸易港建设总体方案》当中第一次提到有序开放基础电信。再比如，我们支持境外证券、期货、基金经营机构设立独资或者是合资的金融机构。再比如，我们允许境外理工农医类的世界高校或者是职业院校在海南能够独立办学，这些开放的政策之前都是没有过的。

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