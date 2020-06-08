《对策》聚焦“新基建” 解码数字经济高质量发展

《对策》：数字经济，还能跑多快？

人民网北京6月8日电（许维娜）近年来，以数字经济为代表的新产业、新业态蓬勃兴起。日前，人民网《对策》栏目邀请了贵阳市市长、贵安新区管委会主任陈晏，中国联通研究院院长张云勇视频连线采访，聚焦“数字经济”，共同探讨新基建下的数字贵阳发展之路。

“小小的贵阳，数字的天堂。” 陈晏表示，贵阳气温舒适宜人，交通便利，打造数字经济具备良好基础。目前，数字经济在贵阳GDP占比超12％。

“贵阳数字化建设深入人心。” 在张云勇看来，贵阳数字化进程快，依托大数据与城市交通运输深度融合，并推广至国内多个城市，更是得到了贵阳市下至普通百姓上至政府领导的认可。

大数据助推城市管理迈向现代化

“新基建”浪潮下，5G、区块链等新一代信息技术蓄势待发。

陈晏表示，近年来，贵阳市坚持把区块链作为大数据五大重点领域之一，谋篇布局、先行先试。目前，贵阳颁布了《关于支持区块链发展和应用的若干政策措施(试行)》等支持区块链发展的政策措施，成立了区块链产业联盟，发布了中国首个城市级自主可控主权区块链“享链”，抢占了区块链发展先机，区块链正加速融入经济社会发展各领域。

陈晏说，下一步，贵阳市将把区块链作为核心技术自主创新重要突破口，加快推进区块链理论创新、区块链标准研制、构建区块链产业生态，加快推动区块链技术和产业创新发展，积极推进区块链和各行各业融合发展，为加快新旧动能接续转换、推动经济高质量发展提供支撑。

张云勇分析认为，数字基建与传统基建的重要区别在于，一方面更容易融合创新，一些现在可能还没有想象出来的混搭、跨界、融合的新业态，未来都可能借助5G来实现。另一方面，新技术迭代升级迅速，不再是“一锤子买卖”，投资需求保持上升。另外，依托工业互联网，实现“一业带百业”，还能带动创业就业。

那么，应该如何平衡两者的关系？陈晏则表示，要线上线下协调发展，满足受众差异化需求，实现优势互补。

陈晏称，顺应“互联网+”发展趋势，贵阳正以大数据融合创新运用完善社会治理体系。去年全市命案和抢劫案破案率达到90%。同时，第三方机构调查显示，贵阳老百姓安全感达到99.05%。

他说，主要得益于两方面建设：一是摄像头分布较广，全市共有8万多个；二是贵阳市公安局及其他分局都有数字化指挥平台，各种信息随时都能够掌控。

贵阳数字化转型与发展取得实效

数字经济蓬勃发展，正成为驱动贵阳经济增长的新引擎。

陈晏表示，要坚定不移实施大数据战略行动,推动“四个强化”、做实“四个融合”,加快推进数字产业化、产业数字化。他指出，目前贵阳数字化发展已取得实效。

一是数字产业加速集聚。2019年，新引进大数据产业项目106个，总投资216.15亿元，开工建设浪潮大数据产业园、戴尔软件服务外包基地、腾讯云西南技术支撑中心等74个项目。同时，贵阳市信息技术服务产业集群被国家发改委批准为首批国家战略性新兴产业集群。

二是融合应用场景丰富。深入推进“万企融合”大行动，完成大数据融合标杆项目25个、示范项目308个，规模以上工业企业上云比率超过80%。

三是创新成果竞相泉涌。成立区块链大数据等14个专业委员会。去年开展了大数据国家标准示范验证8项，发布大数据地方标准10项。今年5月18日，由中国大数据发展新型高端智库大数据战略重点实验室研究编纂的，全球首部全面系统研究大数据标准术语的多语种专业工具书《数典》，在北京、贵阳网络首发。

四是数字经济基础设施建设。贵阳入列全国首批5G试点城市，基站建设已经达到了3968个；启动建设了，沿数博大道、5G的仿生城市平台、试验网等等；获批建设贵阳·贵安国际互联网数据专用通道，建成根镜像服务器和国家顶级域名节点，成为中西部地区第1个根镜像服务器节点、第3个国家顶级域名节点，出省带宽达到1.2万Gbps。

打造大数据全产业链发展模式

陈晏提出，希望联通在发展大数据的过程中，能够按全产业链的思路来发展，带来更多的大数据产业落地贵阳。

“不单是联通，许多在贵州做数据中心的企业，更多的只有看到贵州降本增效这一优势。”张云勇指出，在这里把它作为一个基础设施，包括云计算，包括大数据的一些存储。这对贵阳当地的促进，意义不大。

他进一步指出，有人也说大数据是我们工业的一个“石油”。实际上，全产业链发展更多需要创新，如工业大数据平台、电商大数据平台等等。

张云勇称，今年三大运营商的节奏是北上广深一线城市是全覆盖无死角，达到和4G旗鼓相当。

“中国联通把全国较为主要的数据中心设在贵阳，主要依托于数据中心所承载的企业。”张云勇建议，下一步当地政府考虑是否出台电价优惠政策，吸引运营商在贵州的资源投入更加倾斜一点。

对此，陈晏表示，电价优惠政策已在考虑范围内，更重要的是通过5G基站建设，将整个产业链给延伸下去，要发展更多的应用产品。

“大数据是优势，要把大数据的文章要做深做足。”张云勇强调，运营商招聘也面临着困难，主要在于薪酬和落户方面。

如何突出吸引中高端人才聚集，进一步释放人口红利，成为贵阳急需解决的问题。陈晏指出，吸引人才靠政策，留住人才靠平台，还要完善配套设施建设，更加宜居宜业。

“因为大数据助推，带动贵阳的营商环境越做越好。”陈晏说，除原有政策支持以外，在网上办事平台建设方面，省级网上办理率实现100%。

与此同时，贵阳工程建设项目审批时间压缩至80个工作日以内，不动产登记办理时间也从以往的60个工作日左右压缩至5个工作日以内。

“通过我们大数据的发展，老百姓的幸福感、获得感、安全感提升，进一步也会更加的充足，因为大数据的发展，因为数字经济的发展，大家对贵阳可能会更加的喜欢，更愿意到贵阳来。”陈晏总结道。

(责编：许维娜、夏晓伦)