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从共享电单车发展看就业保民生

2020年06月08日14:38  来源：中国网
 

六月的春城昆明，虽然是疫情的常态化防控阶段，但是工作日的繁忙街头已经和去年同时期相差无几，复工复产正在各行各业有条不紊的开展。在这里，人们忙碌的身影是对当地“六保”、“六稳”工作开展成果最好的诠释。

小小电单车 却装着60万个就业机会

近日，“人间烟火”成为了一个热词，代表了城市的温度。

同样就业对今年刚刚换了新工作的刘添来说，不光是报纸和新闻，也是柴米油盐和生活的基础。刘添今年42岁，来自云南曲靖，在昆明工作已经有12个年头了，其中的十一年，他的身份都是一家制造业工厂的车间工。随着今年疫情的变化，工厂产能下降，车间的工作也岌岌可危。身负一家老小生计的刘添，不得不想办法思考做出改变。

今年4月，昆明市城市管理部门考虑到超标电动车可能引发的消防安全隐患、电单车具备定点停放更易管理等因素，引进了管理更加规范的共享电单车，而这些企业也对车辆的运营、维护人员有着很强的需求。5月中旬，刘添就成为了活跃在街头的共享电单车“换电员”。

全国政协委员谷树忠建议，"应正确引导和支持共享电单车行业发展，促进绿色出行，加强环境保护。"并在访谈中表示，电单车搭载互联网平台后被赋予新动能，不仅促进资源优化配置、带动产业转型升级，而且创造了大量新就业岗位。

有数据显示，目前我国电单车保有量2.5亿辆，其中62.7%每日骑行时间不足一小时，这六成电单车具备共享条件，按照1辆共享出行可替代3-4次私有电单车出行来计算，共享电单车市场容量约6000万辆。共享电单车逐渐走向成熟化、规范化，受益者不仅仅是骑行用户。

更重要的是，共享电单车新业态可以辐射带动平台运营、程序服务、调度、维修、充换电人员等一系列就业岗位，为疫情周期的“保就业”提供支撑。有专家测算，每100辆共享电单车需配备1个运维人员，6000万辆共享电单车数量测算可直接创造超过60万个运营、维修等岗位需求。

只要有一双勤劳的双手 就能给家人撑起一片天

刘添初中文化，十几年来一直在工厂上班，离开车间时，他也有过一段时间的迷茫，毕竟年龄偏大，知识储备也有限。他努力去学习一些新的技能，也尝试过一些工作，但直到他当上了共享电单车的“换电工”，才明白职业的新机遇就在眼前，自己足够努力，合适的工作机会一定会到来。

如刘添一样幸运的人还会有很多，因为共享电单车线下运维等工作属于劳动密集型行业，对学历、技能等方面要求不高，可以精准吸纳大量的建档立卡贫困人口就业，增加贫困人口收入，是实现稳定脱贫的有效手段。

另外，在低线级城市共享电单车拥有大量用户，而共享电单车的上市，在保障出行需求的同时，共享电单车企业也扎根在所在运营城市当地，发挥行业及产品优势，体现社会责任，解决当地贫困人口面临的突出问题，增强所在城市的就业机会。

运营共享电单车的企业将坚持在当地招收运营及维护员工，对实现贫困人口就近脱贫就业工作有积极意义。据业内人士分析，运维人员的工作性质与新业态的用工需求高度相似。同样，共享电单车运维等新生岗位也将成为就业的新选择，同时带动大批贫困人口脱贫。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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